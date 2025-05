Maggio pioniere: “Der junge Lord” di Henze su libretto della Bachmann

Il Festival del Maggio 2025, 87esimo della sua storia, si arricchisce di un prezioso titolo, Der junge Lord , opera in due atti di Hans Werner Henze su libretto della poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, che per la prima volta prende vita sulle nostri palcoscenici in lingua originale.

A confezionare l’impresa, che ha debuttato l’altra sera nella Sala Grande del teatro con caloroso successo, concorrono in molti: il direttore Markus Stenz , il regista Daniele Menghini (al suo esordio fiorentino), lo scenografo Davide Signorini , i costumi di Nika Campisi, le luci di Gianni Bertoli, le coreografie di Sofia Nappi, il Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio, il folto cast guidato dall’attore Giovanni Franzoni più Levent Bakirci, Matteo Falcier, Caterina Dellaere, Andreas Mattersberger, Marily Santoro, Marina Comparato nei ruoli principali, affiancati da molti studenti ed ex studenti dell’Accademia del Maggio, ma soprattutto la straordinaria prova d’insieme (sotto i tutti i punti di vista: vocale e attoriale) offerta dal Coro del Maggio istruito da Lorenzo Fratini.

Il soggetto di questa complessa partitura, che il poliedrico Henze (creatore cinquant’anni fa del Cantiere internazionale di Montepulciano) dette alla luce nel 1964, è ricavato dalla fiaba “La scimmia come uomo ” di Wilhelm Hauff, scrittore tedesco vissuto nella prima metà dell’Ottocento, morto giovanissimo non ancora trentenne. Der junge Lord alla sua prima uscita a Deutsche Oper di Berlino nel 1965 sotto la direzione di Christoph von Dohnányi fece scalpore suscitando l’attenzione di molte città europee che infatti si affrettarono ad allestirlo, compresa Roma dove arrivò diretto dallo stesso Henze nella traduzione italiana di Fedele D’Amico.

Il tema è di quelli che non passano di moda: chi siamo realmente e cosa ci rende simili agli altri. Temi sempre attuali stretti nella morsa di una natura umana che non lesina debolezze, ipocrisie, malesseri, nevrosi, menzogne. In un’immaginaria cittadina di provincia la vita degli abitanti viene stravolta dall’arrivo di un nobile inglese, l’enigmatico Lord Edgar con il suo improbabile seguito di personaggi bizzarri, tra cui spicca il giovane nipote, Lord Barrat, dotato di fascino inquieto e misterioso. Che alla fine, fra lo sgomento generale, rivelerà la sua vera natura: altri non è Barrat se non una scimmia ammaestrata di un circo.

Passaggi sulfurei e atmosfere surreali percorrono una trama che anticipa molto Novecento da Brecht a Jarry, dal teatro dell’assurdo a quello della minaccia. Henze lascia spazio a tutte le traiettorie musicali. La contemporaneità guizza senza sosta, veloce e coinvolgente, spumeggiante e riconoscibile, mai sovrastare l’empito narrativo, e affermarsi come elemento disturbante, straniante. Lontano da radicalismi di frontiere sperimentale e dissonante, Henze ci conduce in un mondo di alterazioni e allucinazioni, di dispersioni tonali e accensioni strumentali, un esuberante magma sonoro che diventa pastoso cromatismo e traumatico fraseggio armonico nella bacchetta esperta di Stenz (che fu al Cantiere collaboratore di Henze) e pirotecnica intelaiatura circense nella regia di Daniele Menghini.



Che mette su un Barnum a più piste, un impianto stereofonico poco rassicurante, apparentemente festoso e impietosamente astruso dove può succedere di tutto e tutto succede in un inseguirsi di enigmi e rivelazioni. Stravagante e irriverente un mondo di marionette si apre come metafora intermittente delle nostre paure. Un mondo tenuto insieme da una regia lucida e rigorosa che incornicia il caos degli eventi nel suo metronomo costruttivo. L’opera di Henze, sottolinea il sovrintendente Fuortes, ritrova lo spirito pioneristico del Maggio. Ne sono testimoni i prossimi impegni: a inaugurare il Maggio n.88 sarà The Death of Klinghoffer di John Adams e nel corso della stagione 2026 è prevista una nuova commissione che titola Romanzo Criminale. Der junge Lord replica mercoledì 28 alle 20 e sabato 31 alle 15,30.

Foto: Der junge Lord PROVE © Michele Monasta-Maggio Musicale Fiorentino