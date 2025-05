Maggio: Caravaggio, le luci e i colori dell’artista, la danza infinita di Bolle

Arriva Roberto Bolle e la danza prende forma. Come un pifferaio magico il nome di Roberto Bolle richiama folle di appassionati. Così è anche stavolta a Firenze dove, ospite del Maggio numero 87, va in scena per la prima volta sui nostri palcoscenici, il suo Caravaggio. La sala grande del teatro sfodera il tutto esaurito (quattro le repliche in locandina), un sold out gonfio di attesa e straripante di entusiasmo.

Lo spettacolo ideato e coreografato da Mauro Bigonzetti fu pensato nel 2008 per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov. Ora la ripresa (nuove le scene di Carlo Cerri e i costumi di Lois Swandale e Kristopher Millar) poggia sulle musiche di Claudio Monteverdi (Orfeo, Il combattimento di Tancredi e Clorinda, L’incoronazione di Poppea, Il settimo libro dei madrigali) rielaborate per l’occasione da Bruno Moretti.

Roberto Bolle, che ha esordito a Maggio nel 1999, ribadisce la sua mission di paladino della danza come veicolo di fratellanza. Il nome di Michelangelo Merisi, l’uomo e l’artista confusi in un unicum di inestricabile potenza, lo affascina. “La danza porta tanti valori – afferma Bolle – valori in cui credo fortemente e serate come queste sono importanti perché oltre a trasmettere tutto ciò riescono a lasciare dei segni; essere riusciti a portare Caravaggio qui in Italia per la prima volta mi dà delle sensazioni uniche. È fondamentale per me infondere al pubblico le emozioni che ho vissuto danzando nelle sale deserte con i capolavori di Caravaggio appesi alle pareti. Interpretare, in quel contesto, questo geniale artista è stata una sensazione meravigliosa: è come se la forza stessa del Caravaggio fosse entrata dentro il mio animo, in un modo assolutamente indelebile” (Bolle fa riferimento alla registrazione di una del passo a due col primo ballerino della Scala Timofej Andrjashenko, vissuto all’interno della mostra in corso a Roma a Palazzo Barberini passata su Rai Uno). Lo spettacolo è sontuoso. Non foss’altro per la partecipazione di straordinari interpreti, davvero magnifiche presenza, come Maria Khoreva che arriva dal Mariinskij di San Pietroburgo, Anastasia Matvienko, Ekaterine Surmava, Gioacchino Starace, Ildar Young, Vania De Rosa, affiancati da un ensemble di una trentina di giovani ballerini creato ad hoc tramite audizioni guidate dalla stesso Bigonzetti.

La coreografia si muove su un doppio registro. Nella prima parte a fare da sfondo è la coralità del percorso umano di Caravaggio, calato in una Roma opulenta, fantasmagorica, eccitante, brulicante di uomini e cose. Mentre nella seconda l’eco dei passi rimbalza sulla tormentata psicologia dell’artista, la sua frantumata esistenza, il suo inquieto delirio di vitalità. Fra un Fauno morbido e un Apollo sensuale, maestro accordatore di armonie, Bolle/Caravaggio vive la sua segreta immersione, la sua appassionata dedizione. Bolle doma Caravaggio dentro il suo “vagabondare” di etoile giunto a una maturità di sconfinata consapevolezza. Dove però emerge tutta l’empatia, l’altruismo vien da dire, di un artista che anela alla condivisione, alla “commozione” che dal palcoscenico si trasmette sulla platea.

Si vive da interpreti sul palcoscenico ma si deve vivere da spettatori in platea. La struggente bellezza dei duetti, i terzetti, i quartetti che costellano come preziose meteore l’ondeggiare sismico della messinscena ne sono indice e testimonianza. Le luci caravaggesche che inondano gli spazi e la loro profondità imprimono al movimento esplorazioni personali e paesaggi estetici, stati d’animo rassicuranti e conflitti monumentali. Afflati improvvisi, ancoraggi inediti, contaminazioni e depistaggi. Esaltazione mistica e determinazione materica.

I corpi di Bigonzetti esondano di gratitudine fisica e di energia metafisica nel dispiegarsi delle singole cellule coreografiche. Che dalla “confusione metropolitana” della prima parte sfociano nella partitura intrisa di intimità dolorosa della seconda, scenicamente marcata da una grande cornice vuota che attende di essere riempita, specchio e riflesso di una intelaiatura esistenziale in cerca di conclusi profili forse irraggiungibili se non nella ricerca del concepimento artistico, e attraversata da una scia rossa, un sudario di sangue, che diventa la strada verso la maledizione e la salvezza. Bigonzetti muove linee che evocano la disciplina, il rigore formale e inossidabile della danza classica, dove si insinuano esuberanti e attraenti le pulsazioni ritmico descrittive del linguaggio contemporaneo. Un magma denso, simbolico e realistico al tempo stesso, che attraversa l’idea di un artista detto il Caravaggio che ha saputo respirare come pochi altri l’aria del suo tempo inondandola di luci e ombre che arrivano pure e leggibili, nella loro inquieta profondità, fino ai giorni nostri.