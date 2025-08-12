MAD Murate Art District diventa più grande

Firenze – Ampliare MAD Murate Art District per potenziare ancora di più il distretto culturale e renderlo ancora più innovativo. È lo studio di fattibilità approvato in giunta con una delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini che, inserito nella linea di finanziamento complessiva di 800mila euro dei fondi europei Pon Metro Plus, prevede l’ampliamento di MAD con il recupero di locali di proprietà del Comune oggi in disuso. Murate Art District è il centro civico di ricerca, produzione artistica e scambi internazionali ospitato negli spazi restaurati deII’ex carcere.

Nel progetto del servizio di Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio c’è la riqualificazione di alcuni locali limitrofi nel complesso delle Murate e la chiusura con un copertura leggera della seconda corte gemella oggi in disuso, e prossima a quella già esistente creando un nuovo spazio che andrà ad integrare le superfici già in uso al MAD con un’ampia sala dedicata a laboratori, attività di formazione e divulgazione artistica delle attività culturali prodotte all’interno del contenitore.

“Stiamo lavorando per ampliare e aumentare il MAD, un luogo di creazione, esposizione e residenza artistica dedicato ai linguaggi contemporanei – ha detto l’assessore Bettarini – il distretto culturale delle Murate sta funzionando molto bene con tutti i suoi progetti e con le residenze d’artista che hanno ospitato oltre 2000 artisti in 10 anni e che nel primo semestre del 2025 ne hanno già accolto 102 in formazione e 112 senior coinvolgendo quasi 800 cittadini in laboratori artistici e workshop. Un luogo su cui come Amministrazione continuiamo a puntare per l’importanza che dimostra ogni giorno di avere anche come centro di ricerca e produzione artistica partecipata ed inclusiva. Ringrazio la direttrice artistica del Mad, Valentina Gensini, per il lavoro che svolge quotidianamente”.