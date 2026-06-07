L’Ue e il Governo: concessioni e paletti sulle spese energetiche

Uno “stalking grazioso” lo hanno definito a Palazzo Chigi. E infatti ‘graziosamente’, silenziosamente, il governo ha lavorato sotto traccia ma tenacemente e, alla fine, ha ottenuto da Bruxelles una nuova flessibilità di bilancio per le spese energetiche, seppur con vincoli stringenti. Esito per niente scontato, che la presidente del Consiglio ha patriotticamente rivendicato in un video: “L’Italia, ancora una volta, indica la strada. Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione, con pazienza e che conferma la capacità di far valere i nostri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all’intera Europa”.

E’ stato un pressing concentrico, durato più di un mese: mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti cercava di piegare l’inflessibile commissario Valdis Dombrovskis, Giorgia Meloni si interfacciava direttamente con la presidente Ursula Von Der Leyen con la quale vanta un solido rapporto anche di amicizia personale. Nella lettera inviatale il 17 maggio scorso scrive senza mezze misure: “L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti”. Perché, esorta Meloni, bisogna avere “il coraggio politico di riconoscere che oggi anche la sicurezza energetica è una priorità strategica”.

Il ministro Giorgetti lavorava da molto tempo a questo risultato, contro le previsioni più pessimistiche. Alla fine ce l’ha fatta: “La Commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Noi portiamo a casa risultati. Su questo dossier ci sono stati troppi gufi, noi lavoriamo in silenzio e con serietà”.

In effetti Bruxelles aveva più volte risposto no alla richiesta italiana, forte anche della posizione contraria di molti paesi, i cosiddetti ‘frugali’, Germania in testa. Poi, grazie soprattutto alla buona parola della Von Der Leyen, alla paziente regia, dietro le quinte, del vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto e anche del ministro degli Esetri Antonio Tajani che si lavorava i suoi amici del Ppe, la trattativa si è chiusa, con un accordo che Roma può sventolare come successo, ma in realtà lo è solo in parte perché Dombrovskis ha messo rigidi paletti. Bruxelles concede un margine di flessibilità di 13,5-14 miliardi di euro nel prossimo biennio per interventi contro lo shock energetico, cioè fino allo 0,3% di scostamento del Pil nel primo anno, per un massimo dello 0,6% fino al 2028. I governi potranno far rientrare tali spese nella clausola di salvaguardia prevista per la Difesa che ammette di derogare al patto di Stabilità dell’1,5% del Pil fino al 2028. Ma – e qui c’è la doccia fredda – i finanziamenti concessi vanno spesi solo sulla transizione verde. Ancora una volta, il governo italiano si ritrova a fare i conti con il tanto detestato Green Deal. Prendere o lasciare, sono soldi ‘condizionati’, non a pioggia.

E’ stato lo stesso Dombrovskis, in occasione delle raccomandazioni del Semestre europeo, ad illustrare i termini per potere accedere alla nuova flessibilità per l’energia: non potrà coprire “misure che sovvenzionano l’uso di carburanti fossili, come le riduzioni non mirate della tassazione”. Per intendersi, non vi rientra il taglio delle accise su gasolio e benzina, appena prorogato dal governo fino al 4 luglio prossimo, attingendo all’extragettito Iva di maggio. Proprio ieri è arrivato il nuovo decreto ministeriale che finanzia le “accise mobili”, cioè regolabili in caso di aumenti sostenuti dei costi dei carburanti. Resta di 5 centesimi il taglio sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi quello sul gasolio, dimezzandolo.

Ecco, l’Europa non intende avallare questi sistemi che pescano sulla spesa corrente nella logica emergenziale dei sussidi, ma vuole indirizzare i Paesi membri verso investimenti che riducano la dipendenza dai carburanti fossili. Potranno quindi rientrare nella nuova flessibilità per le spese energetiche misure di sostegno ad imprese e famiglie che investono su energie pulite, per esempio auto elettriche o pannelli solari. E queste spese potranno essere inserite nel nuovo patto anche retroattivamente, a partire dal febbraio 2026, quando è cominciata la guerra all’Iran, all’origine della grave crisi energetica che attanaglia tutti i paesi europei, ma soprattutto l’Italia che, come ha ribadito l’Ocse nelle ultime ‘Prospettive economiche’, è “più dipendente di altri grandi Paesi dell’Eurozona dal petrolio raffinato e dal gas naturale veicolati attraverso lo Stretto di Hormuz”. Roma intanto, per liberare altri spazi di manovra, prova a inserire nella clausola di salvaguardia energetica i 5 miliardi di euro stanziati ad aprile scorso per il bonus bollette alle famiglie con Isee fino a 25mila euro, e gli incentivi alle imprese sui contratti da fonti rinnovabili.

Comunque il percorso è ancora lungo: Dombrovskis ha solo annunciato le nuove misure, poi i singoli Stati dovranno eventualmente opzionarle facendo richiesta formale alla Commissione e, una volta ottenuto il via libera motivato da questa, la partita passa al Consiglio dell’Unione europea che deve decidere a maggioranza qualificata. Nel pacchetto del Semestre europeo, oltre alla flessibilità, erano contenute anche le valutazioni di finanza pubblica e le raccomandazioni ai singoli paesi. Per quanto riguarda l’Italia, Bruxelles ancora una volta dà e toglie, la promuove ma non troppo, le riconosce i meriti sul piano della stabilità finanziaria, ma la boccia pesantemente per il debito elevato, la produttività stagnante, la bassa natalità, la troppo lenta crescita delle rinnovabili, l’aumento della povertà assoluta e il divario Nord-Sud. Le conseguenti raccomandazioni dell’Ue invitano, fra l’altro, a continuare il percorso per correggere i conti, a lavorare sulla transizione energetica e a superare le emergenze del mercato del lavoro e della sanità.

Tornando alle misure energetiche, oltre ai 14 miliardi concessi in deroga al patto di Stabilità, il governo potrebbe anche contare su altre risorse, come detto dal vicepresidente della Commissione europea Fitto, che ha invitato ad attingere ai fondi di coesione Ue. Le Regioni ovviamente sono contrarie perché quelli sono stanziati per ridurre le differenze territoriali. Ma gli stessi fondi prevedono anche programmi che fanno capo ai ministeri e che potrebbero essere rivisti per spostare un bel po’ di risorse, altri 10 miliardi circa, sul caro-energia.

Poi c’è il capitolo Difesa. Non va dimenticato che la flessibilità sull’energia è stata concessa all’interno del SAFE, (Security Action for Europe), che l’Unione europea considera una priorità. Ma, a quanto pare, non è più priorità per l’Italia, anche se ufficialmente Meloni mantiene fermo il suo impegno sulle spese militari concordato un anno fa a l’Aja in sede Nato, ma conta di posporlo al 2027, in un difficile equilibrio politico. Troppo è successo da allora, a partire dalla guerra in Iran, con l’emergenza economica che si è portata dietro e che rischia di aggravare ancora il bilancio dello Stato, già fortemente in sofferenza. Non solo, siamo nell’ultimo anno di legislatura e i sondaggi parlano chiaro, gli italiani non ammetterebbero spese in armi quando la crisi economica morde profondamente e le bollette esplodono. E così, in più occasioni, anche all’assemblea generale della Confindustria oltre che nei suoi colloqui con la presidente Von der leyen, la premier ha ripetuto che “non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la Difesa”. Morale: Roma ha deciso di tagliare le spese belliche per riconvertirle sull’energia. Il 30 maggio scadevano i primi termini per chiedere i prestiti Safe. A Bruxelles sono stati firmati i primi accordi con Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio, non con l’Italia. E non è stato per niente contento il ministro della Difesa Guido Crosetto, che pare abbia avuto un brusco confronto col collega Giorgetti da cui dipende l’ok anche per le spese militari.

C’è anche una scadenza alle porte, il vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio, in cui il nostro governo dovrà rendere conto all’America della sua posizione sulle spese per la Difesa, in vista oltretutto di una ulteriore richiesta di impegno agli alleati su questo fronte. Non a caso il sottosegretario di Stato Mark Rubio, dopo il lungo incontro ‘franco’ avuto a palazzo Chigi con Meloni, ha fatto arrivare un messaggio per l’80° anniversario della Repubblica, dando per scontato che niente sarebbe cambiato: “Gli Stati Uniti plaudono all’aumento degli investimenti italiani nella spesa per la difesa e apprezzano l’impegno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e stabilità in Medio Oriente”. Ma Meloni era ed è ben distante dal soddisfare le aspettative dell’amico americano, stava concludendo con Bruxelles la trattativa difficile sulla clausola di salvaguardia per le spese energetiche. Quanto agli impegni su Hormuz, l’Italia è allineata all’Europa: non se ne parla se prima non finisce la sciagurata guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l’Iran.

Intanto il governo, con l’impegno a testa bassa del ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, interpreta a modo suo la questione dell’indipendenza energetica, dandosi una prospettiva di almeno dieci anni e puntando sul nucleare di nuova generazione per usi civili: la Camera, con il pressing della maggioranza, ha già approvato il nuovo disegno di legge delega che ora passa al Senato. Un impegno lunare, sottolineano le opposizioni, considerate le emergenze economiche attuali. Infatti sempre l’Ocse, per il 2027 ha stimato in Italia una crescita dello 0,6%, il livello più basso tra i Paesi del G20. E gli utlimi dati Istat danno ancora in crescita l’inflazione al 3,2%.

Non c’è da cantare troppo vittoria quindi per la flessibilità ottenuta sulle spese energetiche. Il governo inoltre dovrà affidarsi alla massima creatività contabile per aggirare i paletti di Bruxelles e dovrà cominciare a fare i conti con le energie alternative a cui lo richiama l’Europa. Di nucleare si potrà parlare, ma è molto di là da venire. La nuova flessibilità energetica è comunque un obiettivo centrato sul quale Meloni e i suoi potranno far suonare la grancassa già avviata della campagna elettorale.

In foto Valdis Dombrovskis