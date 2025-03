Logistica, innovazione tecnologica e sostenibile il motore della crescita

Il mercato della logistica cresce. E cresce mostrando una continua trasformazione e un’irresistibile spinta all’innovazione, in particolare tecnologica, che non esclude, anzi, vede al centro anche l’efficienza operativa e l’espansione strategica nei mercati emergenti. Tre pilastri dunque, innovazione, efficienza operativa e espansione nei mercati emergenti, che reggono la crescita di un settore fortemente agganciato all’economia globale. Secondo i dati recentemente diffusi da Horizon-Grand View Research e dalla panoramica che analizza andamento e tendenze del mercato della logistica globale, emerge un’espansione univoca che caratterizza le diverse potenze mondiali. I dati, rilanciati da Espresso Communication srl, registrano, a uno sguardo d’insieme, la crescita del mercato globale della logistica nel 2024 capace di generare un fatturato di 3.931,8 miliardi di dollari. Le previsioni inoltre danno un fatturato di 5.951 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto del 7,2% tra il 2025 e il 2030 e un complessivo +51%.

Nel dettaglio, una graduatoria dei Paesi più virtuosi rivela intanto una sorpresa al vertice, dove gli USA perdono la testa della classifica guadagnata dall’area Asia-Pacifico, che s’impone come il mercato in più rapida crescita. In termini di fatturato, nel 2024 la regione ha rappresentato il 35,1% del mercato logistico globale con 1380,3 miliardi di dollari. Al secondo posto il Nord America, con un fatturato di 936,9 miliardi che vale il 23,8% del mercato logistico globale, mentre terza giunge l’Europa, con una fetta di mercato pari al 19,9% per un fatturato di 782,8 miliardi di dollari.

E l’Italia? In qualche modo, anche per la Penisola sembra aprirsi un futuro interessante, in particolare fondato su una grossa attenzione , oltre agli investimenti in innovazione, anche per le tematiche ESG.

Andrea Franceschelli, vicepresidente e direttore generale di Due Torri spa

“Le politiche di economia circolare e le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale intraprese dalle aziende stanno ridefinendo il settore della logistica, spingendolo verso modelli più efficienti e responsabili – spiega Andrea Franceschelli, vicepresidente e direttore generale di Due Torri (duetorrispa.it), azienda emiliana attiva nel business della logistica integrata e specializzata nella gestione di tutte le attività e i processi di magazzino – Questi elementi non sono più solo tendenze, ma veri e propri driver di crescita, in grado di rendere il settore più resiliente alle sfide globali. Questo andamento è in linea con le proiezioni che indicano un possibile raggiungimento di 6mila miliardi di dollari entro il 2030 per il mercato mondiale della logistica. Un mercato in cui anche l’Italia gioca una partita importante, condizionata dall’innovazione tecnologica e dall’integrazione di soluzioni digitali nel settore per rispondere alle esigenze di trasporto, stoccaggio e distribuzione delle merci”.

Analizzando più da vicino il mercato della logistica italiana, gli ultimi dati dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano evidenziano un fatturato di 117,8 miliardi di euro per il settore del trasporto merci e della logistica, con una crescita nominale dell’1,7%. Un dato che certamente conferma il ruolo strategico della logistica nell’economia nazionale, ma allo stesso tempo sottolinea la necessità di migliorare le performance nei prossimi anni.