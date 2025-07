Lo Sportello per uomini maltrattati “attacco alla lotta contro la violenza sulle donne”

È di questa giorni la notizia che a Roma il VI Municipio ha approvato definitivamente una delibera della Giunta municipale guidata da Nicola Franco,in quota Fratelli d’Italia, sulla base di “un gesto di ascolto verso chi spesso non ha voce”, circa l’apertura di uno sportello d’aiuto per “uomini maltrattati”, che già risulterebbe attivo presso i locali di un centro commerciale a Roma Est.

Una nuova realtà gratuita per soli uomini, gestita da psicologi e assistenti sociali interni, che però ha scatenato una serie di dure reazioni per le parole che, nel documento, riportano all’alienazione parentale,”le donne esercitano soprattutto la violenza psicologica sugli uomini, che può sfociare in vera e propria alienazione parentale”, e che lo stalking femminile sarebbe “caparbio e silente”, ma capace di “logorare psicologicamente” la vittima. Un ritorno alla famigerata “Pas” la teoria ampiamente rigettata dal Parlamento europeo, dal Comitato ONU CEDAW e criticata persino nel “Libro Bianco”, il testo di indirizzo nazionale che riconosce le violenze subite dalle madri redatto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentato il 25 novembre 2024 dal Governo Meloni.

Il nodo della questione, è che l’apertura dello sportello non sarebbe un’iniziativa che tutelerebbe le vittime di violenza maschile dalle donne, perché facendo seguito al documento che lo promuove, andrebbe contro le decisioni emesse dalla Corte di Cassazione, che ha già ritenuto la PAS priva di fondamento scientifico richiamando la quale si confonde la violenza di genere con i conflitti familiari.

Dunque pareri contrari all’istituzione a livello locale, da parte di Monica Lucarelli, assessora alle Pari opportunità della giunta Gualtieri, che ha chiamato in causa direttamente la premier Meloni e la ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Roccella: “Quel Libro Bianco porta la loro firma. Non si può combattere la violenza maschile sulle donne con una mano e colpevolizzare le vittime con l’altra. Serve coerenza. Serve coraggio politico”. E della presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli,: “Una delibera assurda, basata su presupposti ideologici e privi di fondamento. Si legittima una narrazione che colpevolizza le vittime e indebolisce le tutele per chi denuncia”.

Mentre a livello nazionale durissima la deputata Stefania Ascari, prima firmataria legge Codice Rosso, “L’apertura dello sportello per “uomini maltrattati” nel VI Municipio di Roma, guidato dal centrodestra, non solo è una provocazione vergognosa ma, peggio, è un’operazione subdola che sfrutta la teoria antiscientifica dell’alienazione parentale (PAS), rigettata dalla comunità medica nazionale e internazionale, per giustificare una violenza istituzionale che strappa i figli alle madri, infliggendo traumi devastanti ai minori. Non è un aiuto alle vittime di violenza, come vorrebbe sembrare, ma un attacco diretto alla lotta contro la violenza sulle donne, che portiamo avanti da anni con fatica cercando di agire soprattutto sul piano culturale. È un colpo basso ai centri antiviolenza e alle operatrici che ogni giorno si battono per fornire protezione alle donne che denunciano ed è un tentativo di screditare le donne, promuovendo la falsa idea che la violenza sia solo un problema “generico”, uguale per tutti, e nascondendo il fatto che nel nostro Paese viene uccisa una donna ogni tre giorni proprio perché esiste una violenza maschile sulle donne, radicata in una cultura del possesso. Questo sportello non è giustizia: è violenza istituzionale mascherata, e non possiamo tollerarlo”.

Sulla stessa linea la senatrice dem Cecilia D’Elia: “Questo sportello non è una risposta a un bisogno, ma un attacco al lavoro portato avanti contro la cultura del possesso. Ogni tre giorni una donna viene uccisa da un uomo. Su questo terreno non si possono accettare provocazioni ideologiche giocate sulla pelle delle vittime”.

Post social, invece per la senatrice del Pd Valeria Valente, già presidente della Commissione sul femmincidio del Senato e attualmente componente della Commissione sul femminicidio bicamerale, che sull’iniziativa ne ha sottolineato l’intento che “nega specificità al fenomeno”, con conseguenze politico-culturali gravissime.

Contrari all’iniziativa del Municipio molte associazioni nazionali antiviolenza, tra le quali Differenza Donna che in un comunicato fa appello alle istituzioni democratiche: “Non siate strumenti di campagne negazioniste. Difendete la Convenzione di Istanbul e chi lavora ogni giorno per proteggere le donne”.

Intanto il Municipio fa quadrato, rivendicando l’utilità del suo punto di ascolto uomini maltrattati ricordando che il Municipio VI è l’unico a Roma ad avere anche un centro per la comunità LGBTQIA+, un centro antiviolenza di prossima apertura e una futura casa rifugio per donne.