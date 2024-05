Lista Eike Schmidt, tutti i nomi

Firenze – Oggi al Teatro Niccolini di Firenze è stata presentata la lista civica “Eike Schmidt Sindaco”, candidato nelle amministrative di quest’anno per la lista civica, appoggiata dai tre partiti del centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Si tratta di 18 donne e 18 uomini della società civile, che per interessi e professione abbracciano un panorama ampio e diversificato: sono avvocati, imprenditori, professori, medici, ricercatori universitari, storici dell’arte, commercialisti, albergatori, e uno chef scienziato. Tra i candidati anche una vecchia gloria del Calcio Storico fiorentino, Paolo Nelli, e il luogotenente Sauro Bertinelli, ex comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. L’età media dei candidati è di 53 anni, e spazia dai due rappresentanti della Generazione Z Lorenzo Sibilla, classe 2003, e Giorgio Charles Bonini, del 2001, fino ad Alessandro Villoresi, classe 1947, dirigente con una lunga carriera nella comunicazione e nella pubblicità. Molti hanno vissuto per un periodo all’estero e portano uno sguardo internazionale sulla città. Tra i “nipoti d’arte”, oltre all’imprenditore digitale Federico D’Annunzio, bisnipote di Gabriele D’Annunzio, spicca anche Livia Bartoli, avvocato con la passione per l’arte, nipote dell’architetto Lando Bartoli e pronipote dello scultore e pittore livornese Umberto Bartoli. Commenta il candidato sindaco Eike Schmidt: “La nostra lista civica si ispira alle grandi personalità che hanno reso Firenze magnifica, unica nella storia generale dell’umanità: da Eleonora da Toledo che ha promosso la cura del verde e le attività agricole nel cuore della città e in Toscana, ad Anna Maria Luisa de’ Medici, che ha legato le collezioni d’arte dei Medici a Firenze, impedendone la dispersione; da Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, primo in Europa nell’impegno per la libertà individuale, per la giustizia e i diritti umani, a Giorgio La Pira che ha creato un’alternativa ai sistemi totalitari, basata sui valori del Cristianesimo e del Rinascimento fiorentino.”

I candidati della Lista civica “Eike Schmidt Sindaco”

Paolo Bambagioni – Firenze, 23/03/1962 – CAPOLISTA

Ho 62 anni e nella vita faccio il dottore commercialista. Ho studiato a Firenze, lavoro tra Signa e Firenze e conosco molto bene il mondo del lavoro e di chi ogni giorno con il sacrificio e l’inventiva produce ricchezza. Fin dai 18 anni ho svolto attività politica. Sono un cattolico impegnato in Politica. Per Papa Paolo VI “la Politica è la più alta forma di Carità Cristiana”: l’ho sempre fatto come passione e senso del dovere grazie al fatto che ho sempre continuato a lavorare. Ho fatto il Sindaco a Signa all’età di 33 anni, per 9 anni eletto con liste civiche di centrosinistra. Ho ideato e realizzato il parco dei Renai. Nel 2000 rinunciai alla prima elezione al Consiglio regionale per completare il lavoro avviato su Signa. Dal 2007 al 2009 ho avuto l’incarico di Presidente della Centrale del Latte dove ho affrontato il tema del risanamento finanziario e scoperto un mondo pubblico/privato virtuoso che però, poco tempo dopo, è stato svenduto dal Comune di Firenze a privati piemontesi. Nel 2010 sono stato eletto Consigliere Regionale nel Pd, ruolo che ho esercitato per 2 legislature fino al 2020. Oltre ad avere svolto ruoli nel settore dei Trasporti Pubblici e nella Sanità Toscana. In questa veste ho promosso le 2 commissioni d’inchiesta sul Forteto portando alla luce crimini tenuti nascosti da oltre 30 anni.

Massimo Sabatini – Firenze, 06/09/66 – CAPOLISTA

Laureato a Bologna in Statistica, appassionato di sport e di teatro, ho una figlia di 21 anni. Nel lavoro ho iniziato come Ufficiale della Guardia di Finanza, ma poi ho convertito le conoscenze matematiche in esperienza manageriale per la gestione dei collaboratori e nella direzione di unità di business. La mia attività professionale si è sviluppata all’interno di tante aziende nei più diversi settori (Piaggio, Vodafone, Kenwood, Farmad, Nordiska, Ariete, Lionard) concentrandosi spesso nella guida delle forze di vendita o nella direzione generale. Negli anni, ho già avuto esperienze da amministratore in Palazzo Vecchio, cozzando contro l’inutile muro di gomma dell’opposizione pregiudiziale, il vero male della politica italiana che con questa esperienza civica insieme ad Eike desidero ardentemente abbattere. Ho collaborato come docente con alcuni Istituti di Formazione e Ricerca a contatto con il mondo del lavoro (Scuola Sant’Anna, Polimoda, Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali).

Laura Accordi – Genova, 08/05/1961

Vivo a Firenze da oltre quarant’anni. Specializzata in comunicazione e organizzazione eventi. Negli anni ’80 organizzo seminari formativi per il CONI, mi occupo di immagine grafica e di Relazioni Esterne per la Rai Toscana. Nel 1991 ho fondato la società Babele che gestisce la Libreria Franco Maria Ricci di Firenze, organizza eventi privati e pubblici, mostre d’arte e promuove progetti culturali. Attualmente mi occupo di consulenza per l’arte contemporanea, editoria, progetti culturali, collaborando con artisti, gallerie e collezionisti. Sposata dal 1984, ha due figli, una nipote e due gattine.

Gabriele Bardazzi – Firenze, 04/02/1995

Sono nato e cresciuto a Firenze. Mi sto laureando alla magistrale di Archeologia, mi occupo da sempre di educazione e svolgo attività di doposcuola con i bambini a livello volontario nelle periferie della città. Sono interessato ai temi della cultura e alle proposte che verranno fatte in questo senso.

Alessandra Barone – Catania, 08/01/1967

Sono avvocato e mediatore Civile e commerciale. Lavoro da quasi trent’anni per il Ministero della Giustizia, ho fatto l’Ufficiale giudiziario per più di vent’anni e attualmente rivesto l’incarico di Direttore di Cancelleria del settore civile dell’Ufficio del Giudice di Pace del Palazzo di Giustizia a Novoli. Sono membro del coordinamento territoriale UIL PA Giustizia e del coordinamento per le pari opportunità. Vivo da quasi trent’anni a Pistoia e lavoro a Firenze da sei. Figlia di un generale dell’arma dei Carabinieri, ho una figlia architetto che lavora in una multinazionale del settore della moda. Amo Firenze che considero come casa e dove ho instaurato bellissime relazioni e amicizie.

Livia Bartoli – Firenze 08/08/1985

Nipote dell’Architetto Lando Bartoli e pronipote dello scultore e pittore livornese Umberto Bartoli, da sempre ho coltivato la passione per l’arte. Ho svolto la professione di avvocato penalista per dieci anni e da settembre scorso sono funzionario presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. Dal 2005 appartengo alla Misericordia di Firenze, dove sono soccorritore di livello avanzato e formatore. Sono una grande appassionata di animali e dedico parte del mio tempo libero agli animali randagi e malandati (a partire dalle colonie feline che sono in pessime condizioni).

Sauro Bertinelli – Vernio (PO), 11/08/1955

Residente a Firenze, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri dove ho prestato servizio per 45 anni, dal 1975 al 2020, prima nella Scuola Sottoufficiali di Velletri e Firenze, poi come Comandante e successivamente Vice Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, ruolo nel quale ho svolto diverse indagini per il recupero di opere d’arte trafugate in Italia e all’estero. Ho prestato servizio in Umbria e nelle Marche in occasione di eventi sismici. Tra gli altri riconoscimenti, ho ricevuto il Diploma di Medaglia d’argento ai Benemeriti della Scuola della Cultura e dell’Arte rilasciato dal Presidente della Repubblica e l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2020 al 2023 ho collaborato ai progetti “Terre degli Uffizi” e “Uffizi Diffusi”.

Giorgio Charles Bonini – Firenze, 02/10/2001

Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico Michelangiolo, attualmente frequento il quarto anno di Giurisprudenza a Firenze. La mia limitata esperienza lavorativa si è svolta nell’attività di addetto alle pubbliche relazioni presso una nota discoteca fiorentina e nel ruolo di steward presso la fiera estiva di Pitti Uomo del 2022. Amo follemente la mia città e credo fortemente che sia il momento di restituirle ordine e prestigio.

Cristiana Bossi – Merano, 22/02/1952

Sono cresciuta vicino Cortina dove mio padre, dipendente Eni, ha partecipato alla costruzione del villaggio voluto da Enrico Mattei. A Firenze, all’inizio anni ’70, sono stata accolta fra i giovani volontari di Fioretta Mazzei, e ho collaborato con il professor Giorgio La Pira. Con i compagni di liceo e gli insegnanti abbiamo fondato il Centro Unesco di Firenze, ho curato la segreteria associazione Fulbright per borse di studio USA. Assunta in Casa Editrice Le Monnier, sono stata Segretaria Generale con Giovanni Spadolini presidente, in seguito in Breda Costruzioni Ferroviarie Finmeccanica/Leonardo voluta dall’allora presidente Luigi Roth. L’insegnamento ed esempio di Fioretta Mazzei ha guidato la vita di volontariato in diverse attività: ho collaborato per iniziative di dialogo interreligioso. Sono membro della Deputazione Società San Giovanni con presidente Ginolo Ginori Conti, Segretario Regionale Unione Dirigenti e Imprenditori Cattolici.

Gemma Brandi – Viterbo, 31/07/1953

Sposata con Mario Iannucci. Mi sono laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università degli Studi di Firenze nel 1977. Sempre a Firenze ho conseguito la specializzazione in Psichiatria, mentre a Milano ho effettuato il mio training psicoanalitico con Sergio Finzi. Ho lavorato nella Salute Mentale della Azienda Sanitaria di Firenze dal 1982, diventando responsabile del servizio dell’Isolotto nel 2002 e anche di quello del Quartiere 1 nel 2013. Dal 1981 ho lavorato come Consulente Psichiatra del Ministero della Giustizia prima presso l’OPG di Montelupo Fiorentino, quindi nel carcere di Sollicciano. Nel 1986 ho fondato la rivista “Il reo e il folle” e ne sono stata direttore fino al 2008. Ho progettato, nel 2000 a Firenze, Le Querce, prima alternativa a carcere e OPG per malati di mente autori di reato. Le sfide impossibili mi incoraggiano, anziché produrre l’effetto contrario, e credo nella interdisciplinarità e nella competenza. Penso di avere costruito ponti tra Giustizia e Psichiatria. Sono autrice di moltissime pubblicazioni e ho organizzato numerosi eventi e corsi anche universitari. Sono dal 2020 membro del Tavolo per i soggetti fragili attivo presso il Ministero della Giustizia.

Giuseppe Caglia – Foligno (Pg), 16/06/1962

Avvocato dal 1991, mi sono laureato a Firenze dove risiedo. Esercito la professione in ambito civile con esperienza nel settore del diritto dei beni culturali, successioni ereditarie e nuove tecnologie (Smart Contracts e Blockchain). Auditor e specialista del bilancio societario di sostenibilità CSRD. Docente a contratto per le facoltà di Giurisprudenza a Firenze e Siena. Vicepresidente della Camera Civile di Firenze e componente del direttivo della rivista giuridica Le Corti Fiorentine. Fondatore, membro e in alcuni casi Presidente di diverse associazioni no profit con finalità benefiche. Già membro nel Cda della Fondazione Istituto degli Innocenti fino al 2022.

Maria Pina Caprioli – Lavello (PZ), 31/01/1963

Ho conseguito la laurea in Lettere Moderne (indirizzo in ”Antropologia Culturale”) con il massimo dei voti. Post laurea, ho seguito un corso di Tecnico della comunicazione e del marketing per i Beni museali predisposto con fondi della Comunità Europea. Ho conseguito il Master in ”Sviluppo delle risorse umane” presso l’Università di Pisa. Ho insegnato materie letterarie negli istituti di secondo grado, in seguito ho organizzato e gestito il personale incaricato della sorveglianza di Pitti Immagine. Dal 1998 lavoro presso ”Opera Laboratori Fiorentini”, la ditta che gestisce i servizi aggiuntivi dei Musei Statali di Firenze. Dal 1983 sono volontaria della Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Lavello (PZ).

Francesca Caroti – Firenze, 03/12/68

Sono diplomata in lingue e fino all’età di 30 anni ho fatto la cittadina del mondo alternando Firenze con studi e lavori all’estero tra Inghilterra, Germania e Stati Uniti. Lavoro da tantissimi anni nel commerciale estero e ho un amore viscerale per Firenze grazie a mio nonno, nato in San Frediano, membro fino allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale dell’Orchestra del Teatro comunale di Firenze. Da oltre 10 anni sono amministratrice di gruppi e impegnata nel sociale al fianco delle persone più fragili.

Federico d’Annunzio – Roma, 18/03/64

Discendente diretto di Gabriele d’Annunzio. Moderato e liberale, rifiuto e combatto il fascismo. Con la mia precedente azienda ho rivoluzionato a livello globale il settore del packaging, costruito relazioni internazionali in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, India, Cina, Asia sud-orientale e Medio Oriente. Dopo questa esperienza ho fondato una nuova azienda software con la quale in pochi anni ho vinto numerosi riconoscimenti per le migliori innovazioni tecnologiche su Blockchain, AI, Web3.

Fabio Filippini – Firenze, 26/07/1960

Vivo con Alessia e nostra figlia Anna. Ho studiato al Castelnuovo, poi Giurisprudenza. Ho lavorato nel settore commerciale per importanti aziende internazionali nel B2B. Dall’inizio del nuovo millennio opero per una Spa cittadina. È dal 1994 che mi sono impegnato per costruire a Firenze quell’opportunità di cambiamento politico-amministrativo che non si è concretizzato. Ho avuto esperienze come consigliere in enti locali e se adesso torno a chiedere fiducia ai fiorentini è perché valuto matura la situazione per realizzare un sogno lungo 30 anni.

Leonardo Focardi – Firenze, 09/02/1958

Sono sposato con Cecilia, architetto, e ho un figlio, Arturo, laureato in Economia ma che adesso vive e lavora a Barcellona. Mi sono laureato in Economia e Commercio a Firenze, dove ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione iscrivendomi all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Firenze, e sono socio fondatore di uno studio commerciale a Firenze. Tra i vari incarichi che ho svolto negli anni, vi sono numerosi collegi sindacali in qualità sia di Presidente che di membro effettivo, in società di capitale, fondazioni, aziende speciali comunali, Istituti scolastici. Ho ricoperto cariche di Consigliere di amministrazione in varie società dell’area fiorentina operanti in settori diversi. Sono stato Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Giulia Fornasiero – Padova, 01/05/1996

Laureata in Storia dell’Arte a Verona, mi sono trasferita a Firenze 2 anni fa per fare un tirocinio di 6 mesi all’archivio delle Gallerie degli Uffizi, ma sapevo già da molto prima che sarei venuta a vivere a Firenze. Dopo il tirocinio, infatti, ho trovato lavoro prima presso la Manifattura Tabacchi e poi presso la Universal Film Academy come assistente attori e customer care, dove tuttora lavoro. Nel tempo libero aiuto nell’organizzazione di mostre d’arte. Sto comprando casa con il mio compagno e ho tutta l’intenzione di vivere stabilmente a Firenze e contribuire a migliorare questa città che ha conquistato il mio cuore prima ancora di trasferirmi.

Andrea Gatti – Firenze, 04/10/1984

Mi diplomato al liceo “Dante” e mi sono laureato in Giurisprudenza. Sono ricercatore universitario in Diritto pubblico comparato e avvocato. Sono consulente per alcune istituzioni statali a Roma, cosa che mi ha permesso di conciliare l’aspetto teorico con quello pratico. Vivo in Oltrarno per scelta, ma non ne saprei più fare a meno. Ho vissuto all’estero per un po’ di tempo (Bonn, Parigi, Berlino, Lussemburgo e Lipsia), e il confronto con la gestione di quelle città mi ha dato (purtroppo) la misura della pochezza delle soluzioni adottate in questi anni per affrontare i problemi e sviluppare progetti nella nostra Firenze.

Guido Mori – Firenze, 01/04/1978

Diploma classico, laurea in chimica. Dirigo l’Università della Cucina italiana, principale scuola di cucina del centro Italia. Dirigo i master di area food dell’ateneo Iul. Insegno cucina scientifica presso l’Alma. Ho un’azienda agricola e mi occupo di consulenze in campo ristorativo.

Paolo Nelli – Firenze, 05/09/1963

Sposato con due figlie, sono un matematico in pensione con un trascorso lavorativo in una grande azienda di telecomunicazioni. Sono stato per 20 anni un calciante dei Bianchi, dove ho ricoperto per 6 anni il ruolo di presidente. Sono attivo nel sociale: durante la pandemia insieme ad un gruppo di amici abbiamo fondato Oltrarno Solidale per aiutare i meno fortunati di San Frediano. Faccio attività di volontariato presso il Polo Sociale Q2 come volontario digitale, in pratica prestando aiuto informatico a tutti coloro che ne hanno bisogno. Faccio parte di Associazione 50 minuti vecchie glorie del Calcio Storico, fondata da ex calcianti di tutti e 4 i colori, con esibizioni a scopo benefico.

Niccolò Nesi – Firenze, 05/03/1974

Sposato con Stefania e padre di Maria Vittoria di quasi 8 anni. Ho 5 cani. Ho conseguito il diploma scientifico a Firenze, e sono laureato in Economia e Commercio, con una parentesi universitaria alla Bocconi di Milano. I primi 22 anni della mia vita lavorativa sono stati nell’azienda di famiglia che si occupava di intermediazione di calzature. Adesso sono socio in una ditta di distribuzione di superalcolici di alta gamma, con una specializzazione nel whisky. Da sempre ho avuto la passione per il cibo e la gastronomia in generale. Come hobby ho da tre anni una trasmissione sul cibo a Lady Radio Firenze. Ho anche scritto due libri, un romanzo e un manuale di introduzione al mondo del whisky. Tra le mie passioni ci sono la caccia, i viaggi e la musica.

Annita Norcini Tosi – Firenze, 04/05/1953

Sono nata proprio accanto allo storico Teatro Comunale. Sono madre orgogliosa di quattro splendidi figli e nella vita ho fatto l’insegnante di lettere e docente di teologia. Nell’ambito della cultura fiorentina svolgo cicli di conferenze in Palazzo Vecchio, Biblioteca delle Oblate, Consiglio Regionale su Arte e Teologia; Storia e Filosofia; Letteratura in particolare sulle opere di Dante Alighieri. Da anni, seguendo la scia dell’operato di Giorgio la Pira, opero nell’ambito del Dialogo Interreligioso, come presidente dell’associazione Agape. Convinta credente cristiana ho vissuto profondamente l’impegno nell’aiuto agli altri, svolgendo corsi di formazione culturale presso Villa Lorenzi. E proprio il mio vivere la fede come impegno e studio che nel 2005 mi sono iscritta alla Facoltà di Teologia conseguendo il Baccalaureato, la Licenza in Biblica e il Dottorato in Dogmatica.

Francesca Pacini – Firenze, 04/03/1968

Direttrice Retail di un’azienda storica che si occupa dal 1875 di produzione di cappelli di alta gamma. Dopo la maturità linguistica sono partita per Londra, dove ho vissuto tre anni svolgendo varie attività lavorative. Successivamente sono entrata nel team commerciale dell’azienda dove tuttora lavoro. Questo mi ha dato la possibilità di espandere la mia visione del mondo viaggiando in America in Giappone e in tutta Europa per molti anni. Attualmente mi occupo della direzione delle vendite nel negozio monomarca, dello shop online e della online showroom. Sono sposata con Beppe, ho una figlia, Benedetta, di 19 anni che frequenta l’Università e una canina di 6 anni di nome Lavanda.

Paolo Parri – Firenze, 01/08/1959

Laureato in Economia a Firenze con tesi in Marketing sul Mercato d’Arte Contemporanea. Ho due figli, Filippo (32) e Beatrice (28). Mi occupo di Direzione Artistica e Regia di grandi eventi per aziende e ho aperto il mio studio oltre 30 anni fa a Firenze. Collaboro con importanti aziende nazionali in vari settori. Per 13 anni ho insegnato Commercializzazione visiva del prodotto Moda e tenuto un Master in Produzione di Eventi al Polimoda di Firenze. Sono stato Consulente per la Comunicazione del Museo Pecci di Prato e fondatore dell’associazione “Amici del Museo Pecci”. Dalla mia grande passione per le edizioni di arte contemporanea è nata la Christian Stein Edizioni, in collaborazione con la Galleria Christian Stein di Milano.

Alessandra Pezzati – Firenze, 28/10/68

Sposata con Luca e madre di Lorenzo e Tommaso, gemelli diciottenni con sindrome di down. Sono stata iniziata alla politica da mio padre, Sergio Pezzati che fu deputato DC e sindaco di Poggio a Caiano. Dopo la laurea in Scienze politiche col massimo dei voti inizio a lavorare nella moda. Ho una carriera nel fashion retail con esperienze commerciali con le più grandi maison fiorentine. Una decina di anni fa lascio il ruolo di Retail Manager per dedicarmi alla famiglia e a un progetto imprenditoriale – sempre nella moda – che ha buoni riscontri ma non trova il momento adatto per sfondare. Oggi solo occasionalmente svolgo consulenze e collaboro con scuole per stranieri per corsi di fashion e sales management. Sono una graphic designer e digital editor autodidatta, collaboro con una piccola rivista giuridica online per gli aspetti grafici e seguo un immobile di famiglia per affitti turistici. Nonostante, o a causa, della formazione e delle origini non mi sento rappresentata da nessun partito attuale.

Lorenzo Piovanelli – Firenze, 31/01/1989

Sposato con Giulia e babbo di Edoardo di quasi 2 anni. Diplomato al Meucci come perito informatico. Dopo il diploma ho fatto un anno di militare volontario (servirebbe a tanti giovani di oggi), tornato a Firenze ho iniziato a lavorare nella ditta di famiglia come meccanico, insieme ai miei fratelli, dove lavoro tutt’ora.

Elisabetta Romeo – Locri, 24/08/1978

Mi sono laureata a Firenze, dove venivo in vacanza tutte le estati e dove vivo ormai da 26 anni, considerandola casa. Sono un avvocato e ho uno studio a Firenze con mio marito e altri colleghi e uno studio a Siderno (RC), del quale sono titolare con mio padre e – fino a qualche anno fa – mia sorella (poi diventata magistrato). Ho un’altra sorella architetto, che vive a Firenze con la sua famiglia. Mi occupo di diritto contrattuale e successorio e collaboro con uno studio notarile. Faccio parte del Rotary, del PODVS (ordine goliardico di Giurisprudenza) e sono stata segretario del Centro Culturale Mariano della Ss. Annunziata.

Elena Rossi – Firenze, 02/07/1977

Sposata e mamma di Benedetta e Pietro. Avvocato in ambito civile, fallimentare e diritto di famiglia. Nel 1999 eletta al Consiglio di Quartiere 2 di Firenze. Desiderosa di contribuire al cambiamento della nostra bellissima città.

Carlo Rossi Ferrini – Firenze, 28/01/1964

Sposato con Francesca di Frassineto, ho tre figli: Giulia, Jacopo e Pietro. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1989 presso l’Università degli Studi di Firenze, specializzato in Oftalmologia nel 1993 presso lo stesso Ateneo. Ho fatto il servizio militare come sottotenente medico di complemento nel 1991. Nel 1992 sono stato per un anno presso il Children Hospital di Philadelphia alla University di Pennsylvania, mentre tra il ’97 e il ’99 sono stato Dirigente medico di I° livello all’Ospedale Campo di Marte di Lucca, in seguito fino al 2005 presso l’Ospedale San Donato di Arezzo. Dal 2005 sono in servizio presso la Clinica Oculistica dell’AOUC Careggi. Nell’ambito della mia attività mi occupo principalmente di chirurgia del segmento anteriore e chirurgia refrattiva. Ho sempre amato la nostra Firenze e vorrei rivederla tornare meravigliosa.

Ethel Santacroce – Firenze 08/05/1972

Sono nata praticamente sotto la statua di Dante in piazza Santa Croce dove tuttora vivo e dove mio malgrado subisco la cosiddetta “movida”. Sono laureata in Lettere Moderne con indirizzo archivistico e ulteriore diploma specialistico presso l’Archivio di Stato. Mi muovo tra Firenze e Livorno dove lavoro come caporedattore in una casa editrice, inoltre scrivo guide turistiche e non. Il mio amore per la città è stato possibile anche perché mio padre (ex generale dell’esercito) mi ha fatto conoscere il Calcio Storico dove ha militato per quasi 30 anni nelle fila del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, passione che mi ha trasmesso e che mi ha permesso di farne parte come Madonna fiorentina. Sono sposata con un poliziotto e quindi conosco quali siano le difficoltà sulla sicurezza ed essendo mamma di due gemelle ho sperimentato su me stessa l’onerosità di asili nido e materne.

Lorenzo Sibilla – Pietra Ligure, 19/08/2003

Studio all’Università di Firenze nel Corso Beni Artistici, nel mentre svolgo una discreta attività di curatela. All’età di 18 anni ho curato la mia prima mostra sulla street art, collaborando con personaggi di fama internazionale come: Roger Waters, Anwar Hadid, Kweku Mandela e Vin Arfuso. A 20 anni ho avuto modo di curare una mostra con artisti internazionali come Tesfaye Urgessa e Philip Pearlstein, successivamente, sono stato invitato a curare un progetto artistico negli Emirati Arabi nel Rak Art con un’artista polacca, e da poco collaboro con l’Ambasciata di Tanzania per la prossima edizione della Biennale di Venezia. Ho avuto anche esperienze in ambito politico (con il Pd) e amministrativo come funzionario e assistente politico.

Maria Matilde Simari – Napoli, 30/03/1953

Vivo a Firenze dal 1961. Dai 29 ai 67 anni ho lavorato come storica dell’arte in Soprintendenza e nei musei statali. Ho diretto molti importanti restauri di opere d’arte, tra tutti la Cappella Sassetti del Ghirlandaio in Santa Trinita. La ricchezza e la varietà del patrimonio artistico fiorentino continuano a sorprendermi. Vorrei vivere in una città all’altezza del suo passato, della sua storia, della sua cultura, del suo gusto e armonia.

Guja Simoni – Firenze, 14/05/1971

Sono Amministratore Unico dal 2013 di una srl che opera come facilitatore dei rapporti con la PA (gestione del credito, gare d’appalto, problem solving) che nell’ambito della sostenibilità. Lavoriamo con banche ed imprese fornitrici della PA. Sono Action Manager consulente dei sistemi di gestione ESG, per poter sostenere e coadiuvare le aziende nella transizione ESG. Ho due figli Leonardo (21 anni, universitario) e Alessandro (17 liceale). Faccio parte e partecipo attivamente ad alcune associazioni no profit, sono consigliere di due Enti del Terzo Settore di rilievo nazionale con finalità benefiche e per la salvaguardia dei beni artistici. Sono un’amante degli animali.

Beatrice Tancredi – Firenze, 09/05/1988

Ho 35 anni e sono un albergatore. La mia famiglia e io abbiamo un hotel 3 stelle in centro a Firenze da quasi 18 anni. Sono laureata in Dirigenza e scolastica e pedagogia clinica. Durante i miei studi universitari ho lavorato in ambito sportivo, come maestra di tennis in diversi circoli tennis fiorentini. Ho una grande passione per lo sport e in particolare per il tennis. Dal 2015 ho iniziato a lavorare nelle scuole per l’infanzia e allo stesso tempo la sera lavoravo in diversi prestigiosi ristoranti e hotel di Firenze. Il lavoro in ambito turistico e ristorativo mi ha appassionato così tanto che ho deciso di iniziare la scuola d’arte culinaria Cordon Bleu a Firenze e di fare alcune esperienze all’estero ristorative per accrescere le mie conoscenze. Nel 2018 sono tornata a Firenze e ho deciso di aprire un ristorante. Parallelamente a questo gestisco e mi occupo dell’hotel di famiglia.

Ilaria Tanini – Firenze, 23/07/1978

Medico, specialista in Medicina Interna. Dirigente medico in forze presso la Medicina Vascolare, USL Toscana Centro dal gennaio 2021. In precedenza, sono stata libera professionista e assegnista di ricerca presso la Unit Cardiomiopatie (Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi). Infine, i due elementi per me più importanti: sono moglie e mamma.

Alessandro Villoresi – Firenze, 06/12/1947

Rompo ogni indugio e dichiaro ufficialmente di essere il “meno giovane”, vengo da lontano, dal dicembre del ‘47. Sposato con Daniela da 49 anni e un figlio, Giovanni. Volevo fare il commercialista ma poi sono finito a occuparmi di comunicazione, di pubblicità, dal ‘76, una lunga storia professionale che a breve terminerà. Ho passato gli ultimi 25 anni a Milano ma tutti i venerdì iniziava il fine settimana fiorentino: non ho mai perso l’accento né le abitudini. Dal 2017 ho deciso di vivere in Oltrarno e ho iniziato il mio impegno per difendere l’identità di un quartiere che progressivamente ha visto peggiorare la qualità della vita dei residenti. Insieme a Paolo Ermini sono stato portavoce del coordinamento dei comitati di residenti, esperienza fallita per la poca coesione dei comitati ma soprattutto per l’impossibilità di stabilire un rapporto collaborativo con l’amministrazione.