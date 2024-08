L’isola che non c’è: fantasia e avventura dell’uomo medievale

Un saggio approfondito, molto ricco di riferimenti storici e letterari e contempo coinvolgente, con la capacità di trasportatrici nel mondo fantastico delle Isole Fortunate, dell’Ultima Thule, di Antilia, Hy-Brasil, e in molti altri luoghi che da millenni hanno colpito il nostro immaginario collettivo

Antonio Musarra, con L’isola che non c’è. Geografie immaginarie tra Mediterraneo e Atlantico, (Bologna, Il Mulino, 2023) ripercorre e argomenta in modo accurato la vicenda delle isole e del loro ritrovamento che ha animato i viaggiatori e affascinato i letterati. Questo libro ricostruisce le fonti letterarie dell’antichità e la storia avventurosa, fantastica della ricerca delle isole in età medievale, in un Oceano che era il luogo del possibile e dell’impossibile. Ne emerge un grande racconto sospeso tra immaginario e conoscenze che si ampliano, tra «scoperte», «conquiste» – spesso devastanti – e reiterate delusioni, legate al desiderio, utopico e mai sopito, di vedere mutata in realtà la sostanza dei propri sogni.

Ne abbiamo parlato con il Prof. Musarra che insegna Storia medievale all’ Università La Sapienza Università di Roma

Di terre fantastiche si è narrato fin dalla notte dei tempi. Ma sono soprattutto le isole ad aver colpito l’immaginario collettivo. Perché?

Semplici scogli, atolli, brandelli di terra emergenti dal mare, ampi agglomerati, veri e propri continenti: la storia delle esplorazioni geografiche è costellata d’isole. Scoperte, perdute e nuovamente riscoperte, esse hanno affascinato da sempre viaggiatori e letterati. Siamo di fronte a un vero e proprio topos della letteratura mondiale. L’isola rappresenta, forse, il luogo in cui maggiormente sia andata concentrandosi la fantasia del mondo medievale (e non solo). Si tratta d’un tema che attraversa per intero la cultura latina.

Alcune isole erano rappresentate nei portolani. Si pensava davvero che fossero reali?

Terre circondate dal mare, le Isole Fortunate, l’isola di San Brendano, l’Ultima Thule, Antilia, Hy-Brasil sono, sì, “luoghi immaginari”, il cui peso geografico è, però, quantomai reale, pur caricandosi di fantasie e simbologie particolari. La loro esistenza non è messa in discussione se non a seguito di ripetuti tentativi d’approdarvi. Per l’uomo medievale, il mare restava, sì, un luogo misterioso, capace d’incutere timore; la sua conquista, legata allo sviluppo delle tecniche nautiche, dà avvio, tuttavia, a un progressivo processo di razionalizzazione, mai completa e definitiva, testimoniato da numerose fonti: mappamondi, carte nautiche, resoconti di viaggio. Certo, è possibile che dietro il sorgere di tali luoghi leggendari albergassero avvistamenti reali; magari, di terre incontrate fuori rotta ovvero di scogli o isolotti temporaneamente emersi prima d’inabissarsi nuovamente. È il caso, ad esempio, della celebre isola Ferdinandea: una vasta piattaforma rocciosa situata nel canale di Sicilia, a 16 miglia nautiche dalla costa di Sciacca, salita in superficie fra il giugno e il luglio del 1831 a seguito d’un’eruzione sottomarina prima di scomparire tra i flutti nel dicembre successivo. In realtà, la costruzione d’un isolario leggendario partiva da altri presupposti.

Alcune come l’Islanda sono state facilmente identificate, per altre è assai difficile capire a quali terre reali facessero riferimento…

La presenza d’isole oltre le Colonne d’Ercole era nota sin dall’antichità. La loro relativa inaccessibilità aveva favorito il sorgere d’una geografia mitica, che ne aveva idealizzato i caratteri, mescolandosi alla riflessione sul destino finale: Omero, Esiodo, Pindaro, Apollonio Rodio ne avevano discorso; e poi, ancora, Plutarco, Pomponio Mela e Plinio il Vecchio. Siamo di fronte a un mito durevole. Erede, in larga parte, di quella ricerca dell’Età dell’Oro caratteristica dell’età classica, legata alla realtà di viaggi compiuti nell’Oceano in tempi remoti, che avevano portato all’avvistamento d’arcipelaghi meravigliosi, baciati dal sole, dove sorgevano frutti spontanei e la fatica era assente. Isole reali, parzialmente esplorate, ma che, nel corso del tempo, erano tornate a inabissarsi (metaforicamente, s’intende), salvo riemergere di tanto in tanto. E ciò, sino alla loro riscoperta, fra XIV e XV secolo. La scoperta delle Canarie – o, forse, a questo punto, la loro “riscoperta” – non farà altro che dare avvio alla progressiva razionalizzazione del mondo, capace di spostare l’istanza immaginifica concentrata nell’isolario classico nel “totalmente Altro”

Isole fantasma… apparivano in posti differenti. Ma, come dice Guccini, la più bella era l’ Isola non trovata?

La mescolanza di dati fantastici e osservazioni reali è un dato costante. La convivenza tra misurazioni accurate e leggende assodate è qualcosa di strutturale. Tale tendenza non scompare affatto. Si sposta in continuazione: dal Mediterraneo all’Oceano Indiano all’Atlantico. E lo fa, in parte, seguendo le isole, destinate a viaggiare parallelamente ai sogni d’un’umanità tesa a collocarvi ogni bene prezioso, ogni bellezza naturale, ogni animale favoloso. Nonostante il progressivo disincanto dell’uomo moderno, il fascino per l’isola più bella – quella «che non c’è», quella di Peter Pan, quella di Pinocchio; o, se vogliamo, quella di Edoardo Bennato, quella di Guido Gozzano, quella di Francesco Guccini – sarebbe rimasto intatto: luogo onirico per eccellenza, che non si palesa a re, principi e imperatori ma al povero pescatore delle Canarie, giacché

l’isola esiste. Appare talora di lontano

tra Teneriffe e Palma, soffusa di mistero:

«…l’Isola Non-Trovata!» ( G.Gozzano)

Tra i lavori di Antonio Musarra

