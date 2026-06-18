L’Irlanda dei Silicon Docks è una terra di grande vitalità letteraria

Da luglio a dicembre 2026, l’Irlanda assumerà per l’ottava volta la presidenza di turno del Consiglio dell’UE (ricordiamo le presidenze precedenti nel 1975, 1979, 1984, 1990, 1996, 2004 e 2013).

Nel corso di questi sei mesi, l’Irlanda formerà quindi un trio con Lituania e Grecia, dando continuità al lavoro già avviato dal trio attualmente in carica (Polonia, Danimarca e Cipro) nel guidare i negoziati tra i ventisette Stati membri, favorendo il raggiungimento di accordi su leggi e politiche europee. Presiederà inoltre le riunioni del Consiglio e lo rappresenterà nelle discussioni trilaterali con il Parlamento di Strasburgo e la Commissione di Bruxelles.

Questo incarico offre l’occasione di ripercorrere la storia affascinante dell’isola di smeraldo e del suo rapporto con il continente europeo.

Guardando agli ultimi cinquanta anni, quella dell’Irlanda è una traiettoria alquanto unica: in pochi decenni, dal 1973, anno di adesione alla CEE, l’isola è passata da paese rurale e fortemente dipendente dal commercio britannico ad essere un paradiso delle multinazionali tecnologiche con una propria “Silicon Docks” dublinese che ospita tra le altre Google, Airbnb e Facebook. Si è guadagnata cioè il nomignolo di “Tigre celtica” in equilibrio “tra Boston e Berlino”, cioè tra il modello liberista e deregolamentato degli Stati Uniti e quello regolamentato dei partner europei.

La storia dei legami tra la Francia e l’Irlanda affonda le radici già nel XVI e XVII secolo, quando i collegi irlandesi iniziano a essere ospitati in terra francese.

Questi istituti, tra cui spicca il celebre “Collège des Irlandais” di Parigi, fondato nel 1578, diventano focolai di attività culturale e letteraria legati alla Controriforma, nonché un rifugio per i religiosi cattolici in fuga dalla madrepatria.

In Irlanda, infatti, le “Leggi penali” imposte da Londra nel 1691 puniscono severamente il cattolicesimo, proibiscono l’istruzione confessionale e minacciano la sopravvivenza della lingua gaelica. Oltre che a Parigi, i “Collèges des Irlandais” sono presenti anche in importanti porti atlantici come Bordeaux e Nantes, città in cui si stabiliscono moltissimi mercanti irlandesi attivi nel commercio del vino e della lana.

Eppure è proprio nel contesto oppressivo delle “Leggi penali” che nasce uno dei più straordinari prodotti di resistenza culturale: il “Begly Dictionary”. Formalmente intitolato “The English Irish Dictionary. An Foclóir Béarla Gaoidheilge” e pubblicato a Parigi nel 1732, l’opera rappresenta il primo dizionario inglese-irlandese mai compilato.

Questo volume di oltre quindicimila voci, che costituisce una testimonianza linguistico-culturale di massima importanza, è frutto del lavoro di Conchobhar Ó Beaglaoich, un sacerdote residente in Francia, coadiuvato dal poeta e insegnante Aodh Buí Mac Cruitín.

La realizzazione del dizionario dimostra una dinamica specifica dei rapporti tra Irlanda e Europa continentale: i collegi continentali preservano l’identità irlandese, quando questa è in pericolo sull’isola stessa.

Nel corso del Settecento, la Francia si conferma anche come il principale alleato militare dei cattolici irlandesi nella lotta contro l’egemonia inglese. Durante la cosiddetta guerra guglielmita (1689-1691), il Re Sole sostiene infatti il re deposto Giacomo II inviando truppe e comandanti in suo aiuto.

Successivamente, è la Rivoluzione Francese a trasformare radicalmente il discorso politico irlandese, offrendo un modello volto alla libertà, all’uguaglianza e alla fraternità come basi dello Stato indipendente irlandese.

È proprio questa eredità indiretta “francese” a plasmare la lotta per l’indipendenza irlandese anche nel secolo successivo: James Stephens, fonda tra gli altri l’“Irish Republican Brotherhood” in seguito a un soggiorno a Parigi, dove entra in contatto diretto con gli ambienti rivoluzionari e il movimento della “Giovane Irlanda” attinge ai moti francesi del 1848 e al movimento mazziniano.

Parallelamente a queste lotte politiche per l’indipendenza, nell’Ottocento l’Irlanda attraversa una profonda crisi identitaria sul fronte linguistico.

Per tornare alla questione della lingua, la parabola del gaelico irlandese è quella di una lingua che, da dominante tra le classi meno abbienti dalla seconda metà dell’Ottocento si riduce a lingua di minoranza. La Grande Carestia (1845-1852), infatti, devasta proprio le aree del sud e dell’ovest, dove si concentra la maggioranza dei parlanti, riducendo di oltre un quarto la popolazione gaelofona.

Bisognerà aspettare la fine del secolo per un “revival” del gaelico, che solleva la spinosa domanda: come esprimere l’identità irlandese attraverso la lingua dell’antico occupante?

Se nel 1892 Douglas Hyde, fondatore della Lega Gaelica tiene la celebre conferenza sulla “necessità di de-anglicizzare l’Irlanda”, William Butler Yeats sceglie invece di esprimersi in inglese, pur veicolando contenuti dei miti e delle tradizioni celtiche. Del resto Yeats, come anche Oscar Wilde e Samuel Beckett, e a differenza del cattolico James Joyce, appartengono alla discendenza protestante anglo-irlandese.

Del paradosso linguistico irlandese Yeats è pienamente consapevole: nel suo discorso per il Premio Nobel del 1923, intitolato “The Irish Dramatic Movement”, affronta direttamente la questione spiegando di aver scelto di fondare un movimento letterario nella “lingua in cui l’Irlanda moderna pensa e conduce i propri affari”. La soluzione elaborata dallo scrittore e dalla sua cerchia consiste, allora, nel catturare l’essenza della tradizione rurale irlandese utilizzando la varietà di inglese parlata dalle comunità contadine dell’Irlanda occidentale: un idioma che conserva la sintassi del gaelico e il vocabolario dell’inglese rinascimentale.

Insomma bisogna aspettare la nascita della Repubblica Irlandese nel 1922, perché la lingua gaelica ottenga il riconoscimento ufficiale e divenga materia obbligatoria nelle scuole.

Forse però è proprio questa complessa convivenza linguistica e culturale ha reso l’Isola di smeraldo una terra di straordinaria vitalità letteraria: non dimentichiamoci infatti che l’Irlanda, terra di profonda creatività, conta ben quattro premi Nobel per la letteratura: William Butler Yeats (1923), George Bernard Shaw (1925), Samuel Beckett (1969) e Seamus Heaney (1995).

Questa illustre discendenza letteraria ci riporta direttamente al 2026, perché Il 2026 segna il trecentesimo anniversario della pubblicazione dei “Gulliver’s Travels” di Jonathan Swift, editi nel 1726. Al pari di Yeats, Beckett, Shaw, Edmund Burke, Maria Edgeworth e Oscar Wilde, Swift appartiene alla cerchia degli anglo-irlandesi di confessione anglicana.

Eppure, nelle sue “Lettere del Drappiere” (1724-1725), non esita a denunciare l’oppressione economica dell’Irlanda e a esortare i concittadini al boicottaggio delle merci inglesi per sostenere la manifattura locale.

Nei “Viaggi di Gulliver”, questa critica si trasforma in allegoria: l’isola volante di Laputa che opprime il continente sottostante di Balnibarbi raffigura infatti proprio il dominio di Londra sull’Irlanda. Quello di Swift è però un patriottismo circoscritto: ostile tanto ai cattolici quanto ai presbiteriani, Swift auspica un’Irlanda indipendente dal parlamento di Westminster, ma governata esclusivamente dalla classe dirigente protestante locale.

Dalle tensioni politiche del Settecento a quelle della storia recente, il 2026 offre lo spunto per celebrare un altro anniversario irlandese: i cinquanta anni dalla fondazione degli U2, formatisi nel 1976 a Dublino.

Occasione che ci spinge a riascoltare “Sunday Bloody Sunday” canzone che rievoca i “Troubles” nell’Irlanda del Nord e l’episodio violento di Derry nel 1972, quando i paracadutisti britannici spararono sui manifestanti disarmati causando quattordici morti.

Rimanendo proprio sui decenni complessi dei Troubles nordirlandesi, l’anno di presidenza europea potrebbe essere l’occasione per rivedere sugli schermi il film “Belfast”, vincitore dell’Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2022 e diretto dal nordirlandese Kenneth Branagh: una Belfast diversa da quella violenta e razzista che tristemente circola sui media negli ultimi giorni.

In foto William Butler Yeats

Risorse:

https://www.ireland.ie/en/eu/eu_presidency

https://ireland.representation.ec.europa.eu/irelands-presidency-council-european-union_en

Gibney, John. A Short History of Ireland, 1500–2000. Yale University Press, 2017.

https://archives.centreculturelirlandais.com/expositions-virtuelles/dictionnaire-anglais-irlandais

Boulaire, François. « Jonathan Swift : Angleterre, Irlande et patriotisme protestant, 1688-1735 ». Les voyages de Gulliver, édité par François Boulaire et Daniel Carey, Presses universitaires de Caen, 2002, https://doi.org/10.4000/books.puc.355.

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1923/yeats/lecture