L’internazionale sovranista contro la giustizia internazionale

La giustizia internazionale, nella doppia veste della Corte penale internazionale (CPI) e della giurisdizione universale, non naviga in buone acque. Il premier ungherese Viktor Orbán è il teorico riconosciuto (anche dal presidente Trump) dell’“internazionale sovranista”: un ossimoro politico basato su una forte identità nazionalista e destinato, prima o poi, a dissolversi, una volta conclusa l’opera di delegittimazione e con i sovranismi contrapposti al potere.

La Corte penale internazionale

L’ordine mondiale uscito dalla Seconda guerra si è fondato sul concetto di cooperazione internazionale e multilateralismo. L’internazionale sovranista vuole invece tornare alla vecchia politica dell’equilibrio di potenza, precedente persino alla Società delle Nazioni, che almeno introdusse il concetto giuridico di sicurezza collettiva. Una delle componenti di questa dottrina è lo smantellamento sistematico della giustizia internazionale.

Il primo tribunale internazionale della storia fu istituito nel 1899: la Corte permanente di arbitrato, tuttora esistente. Il primo tentativo di giustizia internazionale penale individuale risale invece al procedimento previsto dall’articolo 227 del Trattato di Versailles, contro il kaiser Guglielmo II, accusato di “suprema offesa alle convenzioni internazionali e alla santità dei trattati”. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e ora, grazie al premier ungherese, siamo giunti a una resa dei conti nei confronti della CPI.

La decisione dell’Ungheria di uscire dall’Assemblea degli Stati Parte della CPI non è una sorpresa. Si inserisce in quel disegno in cui Orbán fa da apripista e gli altri seguono a ruota. Non conta tanto la ragione della scelta, quanto l’effetto: Orbán procede come un mastino nel progetto di far crollare il vecchio ordine mondiale — UE, ONU e giustizia internazionale — insieme a potenti alleati come Russia, Cina, India e USA. Dietro la politica ungherese cova ancora la rivalsa per il Trattato di Trianon, e la CPI rischia di essere la prima a finire nel dimenticatoio.

Altri piccoli segnali sono infatti arrivati nel frattempo: dal caso della Mongolia, alle sanzioni di Trump, fino alle “distrazioni” italiane sul caso Almasri. Insomma, siamo all’inizio di una nuova era, oppure da qualche parte di questo strano mondo nascerà una resistenza? Onestamente, non sono molto propenso all’ottimismo…

Il caso più eclatante, tuttavia, è un altro.

Che fine ha fatto il Tribunale ad hoc per il crimine di aggressione?

Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, si cominciò a parlare della possibilità di istituire un tribunale ad hoc — internazionale o ibrido — per giudicare il presidente Vladimir Putin per il crimine di aggressione. Sono passati quasi tre anni, ma di quell’organo giurisdizionale non c’è più traccia. Proviamo allora a ricostruirne le ragioni, per capire, come diceva il sindaco Nathan, che anche in questo caso “non c’è trippa per gatti”.

Il crimine di aggressione

Tra i quattro core crimes (i macro-crimini del diritto penale internazionale), il crimine di aggressione ha una natura consuetudinaria e occupa un posto particolare: la Corte penale internazionale (CPI) ha il potere, almeno in teoria, di emettere mandati di arresto internazionali anche contro capi di Stato, senza che valga il principio dell’immunità. È un crimine “d’élite”. Ma in questo caso la Corte ha le mani legate. Perché?

Kampala 2010

La definizione di aggressione è stata inserita nello Statuto di Roma soltanto nel 2010, in occasione della Conferenza di Revisione di Kampala, attraverso l’emendamento che ha introdotto l’articolo 8-bis. Tuttavia, il relativo regime giurisdizionale — previsto dall’art. 15-bis, comma 5 — è estremamente restrittivo. Per questa ragione, la CPI non può procedere contro Vladimir Putin: la sua giurisdizione non è universale, ma si basa sui criteri di territorialità e nazionalità. Né la Russia né l’Ucraina sono Stati parte dello Statuto, e dunque la Corte resta fuori gioco.

Il ruolo degli Alleati

In questo contesto, gli Stati Uniti (amministrazione Biden), il Regno Unito e l’Unione Europea sono intervenuti per colmare il vuoto. Nel maggio 2022 hanno istituito l’Atrocity Crimes Advisory Group, per sostenere le indagini sui crimini connessi al conflitto, incluso quello di aggressione. Nello stesso periodo, la Procura della CPI ha aperto un ufficio a Kyiv, con il compito di aiutare la magistratura ucraina nella raccolta delle prove. È nato anche l’International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression, con il compito di conservare e documentare gli elementi probatori relativi agli atti di aggressione commessi dalla Federazione russa contro l’Ucraina. Operazioni complesse, e costose. Il principale finanziatore? Ancora una volta, l’amministrazione Biden.

Il principio di legittimità

A livello interno, sono le corti nazionali di Ucraina, Russia e Bielorussia ad avere piena competenza sulla fattispecie dell’aggressione. Ma a livello internazionale — complice l’ormai cronica paralisi del Consiglio di Sicurezza, dovuta al potere di veto russo — i Paesi dell’Alleanza pro-Ucraina avevano iniziato a esplorare ipotesi alternative: un tribunale ad hoc istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU, oppure un meccanismo creato dal Consiglio d’Europa o dalla sua Assemblea Parlamentare. Ma oggi, di tutto questo, non si ha più notizia.

Il nodo della contumacia

Si è preso atto, con realismo, che portare fisicamente Vladimir Putin davanti a un tribunale è fuori da ogni previsione ragionevole. Ecco allora emergere l’idea di procedere in absentia, capovolgendo la prassi abituale, per riaffermare — almeno simbolicamente — il primato del diritto sulla politica. Anche la CPI ha un precedente in tal senso: la fase predibattimentale contro Joseph Kony, leader del gruppo ribelle ugandese LRA, si è svolta in contumacia. Ma anche su questo fronte, tutto tace.

Conclusioni

Già prima dell’era Trump, il crimine di aggressione rappresentava un punto dolente della giustizia internazionale. Come ricordato, si tratta di un reato riconosciuto prevalentemente a livello consuetudinario, con grande difficoltà a radicarsi sul piano pattizio. “Consuetudo est servanda”, ricordava Kelsen. Norimberga lo incluse tra i crimini contro la pace, ma su basi fragili — e, diciamolo, alquanto ipocrite. Oggi, con Trump, il crimine di aggressione sembra sparito del tutto dai radar. Risultato: Vladimir Putin può dormire sonni tranquilli.