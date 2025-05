L’Intelligenza artificiale può essere parte del processo creativo umano

C’è arte in ciò che deriva dall’Intelligenza Artificiale? C’è creatività nei contenuti prodotti oltre o insieme all’uomo? Sull’isola di San Servolo, a Venezia, per tre giorni oltre 180 studiosi e studiose da tutto il mondo hanno partecipato alla conferenza Ethics and Aesthetics of Artificial Images (EA-AI 2025), organizzata dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con la Venice International University, proprio per interrogarsi sugli effetti culturali, sociali, filosofici, politici, dell’uso crescente di strumenti di IA generative. Cosa va considerato autentico, creativo, legale e, in ultima analisi, comunque umano, laddove sia stato realizzato attraverso l’interazione con una macchina, è stata la domanda di fondo che ha attraversato il dibattito a cominciare dal contributo di keynote speaker, quali Lev Manovich (New York University), tra i maggiori teorici dei nuovi media; Joanna Zylinska (King’s College London), pioniera del rapporto tra intelligenza artificiale e arte; Neil Leach (Harvard University), tra i massimi studiosi dei rapporti tra IA e progettazione architettonica; Matteo Pasquinelli (Università Ca’ Foscari), Antonio Somaini (Université Sorbonne Nouvelle),Neta Alexander(Yale University), Francesco D’Isa.

La natura estetica dei contenuti e delle immagini generate dall’IA sta trasformando il concetto tradizionale di autore e di creatività con evidenti mutamenti nel campo dell’arte, del design e dell’architettura e per la prima volta a San Servolo, in una dimensione planetaria, il confronto anche sulla dimensione etica, è stato approfondito. La presenza di Lev Manovich ha dato alla EA-AI 2025, un connotato internazionale di grande spessore. La sua partecipazione è stata possibile grazie soprattutto al Professor Emanuele Arielli, docente all’Università Iuav di Venezia, con il quale Manovich ha collaborato e insieme al quale ha firmato il saggio “Estetica dell’intelligenza artificiale e il mito antropocentrico della creatività” (Numero Cromatico Editore, 2024). Il saggio di Arielli e Manovich analizzava la natura stessa della creatività innervata dall’IA. Al Professor Arielli abbiamo posto alcune domande sia per focalizzare il nocciolo del contributo di Manovich alla conferenza di Venezia, sia sull’esito complessivo EA AI 2025.

Professor Arielli, ci può riassumere il pensiero di Manovich sui temi trattati alla Conferenza di Venezia?

“Lev Manovich interpreta l’intelligenza artificiale come un nuovo medium, ma radicalmente diverso dai media storici. La sua peculiarità, come lui stesso sottolinea, sta nel suo carattere proteiforme: l’IA non è legata a un linguaggio o a un formato specifico, ma ha la capacità di tradurre e rielaborare qualsiasi contenuto — visivo, sonoro, testuale — in nuove forme. Questo significa che i confini tradizionali tra media si dissolvono: non ci sono più linguaggi separati e definiti, ma una materia espressiva comune, trasformabile e combinabile in modi inediti. È una trasformazione profonda che investe tanto le pratiche artistiche quanto le categorie teoriche con cui le interpretiamo. Per Manovich, questo scenario impone di ripensare le nozioni stesse di medium, aprendo nuovi spazi per l’invenzione e la sperimentazione, ma anche per la critica e la teoria”.

L’obiettivo di EA-AI 2025 era quello di rappresentare un momento di riflessione – il primo così approfondito, vista la partecipazione numerosa e qualificata – sulle prospettive teoriche e pratiche delle immagini generate dall’intelligenza artificiale, combinando considerazioni etiche ed estetiche. Quale è stato il punto di arrivo?

“Il punto di arrivo principale è stata la consapevolezza che le questioni estetiche e quelle etiche non possono più essere trattate separatamente nel contesto dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Gli aspetti formali e applicativi legati alla pratica del design e al funzionamento delle tecnologie IA si intrecciano con implicazioni culturali, sociali e giuridiche di rilievo attuale. Questo richiede un approccio non settoriale, ma interdisciplinare, capace di mettere in dialogo prospettive diverse — dalla filosofia alla teoria dei media, dal diritto all’informatica, dal design alla pratica artistica. La conferenza è riuscita, credo per la prima volta con questa ampiezza, a far emergere tale dialogo in modo concreto, attraverso contributi che non si sono limitati alla riflessione teorica, ma hanno incluso esperienze pratiche, analisi critiche e sperimentazioni artistiche”.

Siamo a una nuova forma di interazione tra uomo e AI, che riposiziona i concetti di creatività e arte in una dimensione meno antropocentrica?

“La riflessione sul superamento dell’antropocentrismo ha ormai una lunga tradizione. In questo convegno è emersa una posizione più matura e articolata: l’intelligenza artificiale può certamente essere percepita come un “altro da sé” rispetto all’umano, ma al tempo stesso è il prodotto di una tecnica umana, costruita su presupposti culturali, epistemici e ideologici precisi. In questo senso, un ingenuo appello a superare l’antropocentrismo rischia di mascherare proprio ciò che intende criticare, riproponendo l’antropocentrismo in forme meno visibili. L’IA, come ogni antropotecnica, contribuisce piuttosto a ridefinire i confini concettuali tra umano, artificiale e naturale, mettendo in discussione le categorie tradizionali con cui interpretiamo la creatività, l’intenzionalità e l’autorialità. È in questo spazio ibrido, non puramente “post-umano” ma nemmeno interamente “umano”, che si collocano oggi molte pratiche artistiche e progettuali”.

Quali trasformazioni stanno avvenendo nella nostra comprensione della creatività?

“La nostra idea di creatività resta ancora in parte ancorata a una concezione di matrice romantica, centrata sull’individuo come fonte unica e originaria dell’atto creativo. Tuttavia, molti dei contributi emersi nel corso della conferenza — in particolare quelli dei keynote speaker — si sono distinti per la capacità di superare questa visione, evitando al tempo stesso le dicotomie da “apocalittici e integrati” che ancora dominano parte del dibattito sull’IA. Un elemento di freschezza è stato proprio questo: l’apertura a un confronto organico con le tecnologie, come sempre è avvenuto nella storia della cultura umana, ma accompagnata da un atteggiamento critico e autoriflessivo”.

Come si relazionano le immagini generate dall’intelligenza artificiale con l’arte e il design?

“È fondamentale distinguere tra pratiche che tematizzano criticamente l’intelligenza artificiale e pratiche che invece la impiegano come strumento, come medium operativo. Nel primo caso, si tratta di progetti che riflettono sull’IA stessa — sui suoi modelli, sulle sue implicazioni culturali, sulle sue logiche — mentre nel secondo caso l’IA viene utilizzata per generare opere al pari di altri strumenti della pratica artistica e progettuale. I casi più interessanti uniscono queste due prospettive. Tali tecnologie sono già pienamente presenti nella pratica come strumenti di lavoro, fonte di ispirazione, vera e propria estensione cognitiva e ispirativa. Proprio per questo diventa urgente comprendere a fondo come questi strumenti sono costruiti, che modelli economici e culturali incorporano, in che modo si relazionano con la nostra operatività quotidiana. Solo attraverso questa consapevolezza possiamo evitare di esserne guidati passivamente, e imparare invece a guidarli”.

Molti, tra gli intervenuti, hanno evidenziato l’urgenza di mutamenti ormai necessari, come sottolineato dal professor Arielli. Di particolare interesse, sul fronte del riconoscimento del diritto d’autore e del copyright dei contenuti prodotti con l’IA, il contributo di Yijaooo Wang della School of Law della New York University. L’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti nega la protezione del diritto d’autore per le opere generate dall’IA per mancanza di paternità umana. L’Ufficio del Copyright statunitense impone inoltre l’obbligo di dichiarare e rinunciare a qualsiasi materiale generato da IA all’interno delle opere: solo le componenti create da esseri umani in opere assistite dall’IA possono essere protette da copyright.



Tuttavia, questo approccio affronta ormai notevoli difficoltà pratiche e concettuali nel distinguere il contributo umano da quello dell’IA generativa. Wang sostiene che “l’attuale approccio dell’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti alle opere generate dall’IA non tiene conto della complessità della collaborazione uomo-IA e può ostacolare la creatività, scoraggiando la produzione artistica tramite l’uso dell’IA. Ritengo – sottolinea Wang – che la paternità nelle opere generate da IA debba essere riconosciuta quando sono soddisfatte determinate condizioni, e propongo un nuovo quadro teorico basato sulle teorie della cognizione estesa e della creatività estesa provenienti dalla filosofia della scienza cognitiva. Queste teorie suggeriscono che strumenti esterni, come l’IA, possano diventare parte integrante dei processi creativi umani, formando un “sistema accoppiato”. La natura “accoppiata” del sistema sottolinea che le opere prodotte da tale sistema – conclude Wang nel suo contributo alla conferenza di Venezia – dovrebbero essere riconosciute come il risultato di uno sforzo creativo unificato, in cui i contributi dell’essere umano e dell’IA sono intrecciati, piuttosto che derivanti esclusivamente dalla generazione dell’IA”.

L’applicazione dei costrutti analitici della Psicologia Cognitiva nella valutazione della creatività umana e le capacità creative prospettiche dell’IA sono state il tema dell’intervento di alcuni ricercatori italiani: Ivana Bianchi (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Macerata), Erika Branchini (Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona) Ramona Bongelli (Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, Università di Macerata), Tiberio Uricchio (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa). La loro analisi si è concentrata su alcuni “interessanti fenomeni relativi alla valutazione estetica dell’arte generata dall’IA, quali: a) l’idea prototipica implicita dello “stile” di un’opera d’arte generata dall’IA; b) la svalutazione da parte degli osservatori del valore estetico degli stessi oggetti (dipinti, musica, poesie) dopo essere stati informati che erano stati generati dall’IA; c) l’aumento della valutazione estetica emersa quando i partecipanti assistono al processo di generazione dell’IA; e d) la possibilità che alcuni fattori che influenzano il giudizio dell’arte generata dall’uomo (come il tempo e lo sforzo spesi per realizzarla) possano giocare un ruolo anche nella valutazione estetica dell’arte generata dall’IA”.

Interessante l’esperimento di cui ha parlato Gabriella Taddeo Professoressa associata del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, che ha relazionato su un’esperienza di formazione alla literacy dell’IA. Sono state coinvolte 70 persone (tra gli 11 e i 60 anni), nel corso di 15 laboratori incentrati sull’uso creativo dell’IA per esplorare e valorizzare il patrimonio culturale a Torino. I laboratori, denominati “prompting reflexivity”, hanno esplorato l’uso di strumenti AI da testo a immagine per stimolare visioni e riflessioni critiche su temi identitari e sociali sensibili, spesso rappresentati nelle opere d’arte, come i concetti di “altrove”, “felicità”, “rabbia” e così via: “I risultati – ha riassunto Taddeo – mostrano che il livello di creatività processuale è fortemente influenzato da diversi fattori, tra cui le possibilità e i vincoli offerti dalle diverse interfacce AI, il tipo di modello utilizzato, la competenza linguistica nella formulazione dei prompt, ma anche il grado di posizionamento più o meno “woke” nelle azioni curatoriale pre e post generazione”.

In foto Lev Manovich