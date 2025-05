Lilt Pistoia, è nato il Comitato Scientifico

Pistoia – E’ Giulietta Priami, Presidente Lilt Pistoia e Fondazione Giancarlo Piperno, a guidarci alla scoperta di una realtà significativa: si tratta del Comitato Scientifico che Lilt Pistoia ha voluto, per ampliare la propria presenza sul territorio quale operatore dedito al servizio per la salute, in continuum con il lavoro iniziato dal Dr. Piperno, orientato oggi verso nuove prospettive, con l’ambizione di diventare un polo di ricerca qualificato.

L’idea di costituire il Comitato prende origine dal moltiplicarsi delle malattie oncologiche. Ed ecco i nomi dei medici che compongono il progetto: Sandro Giannessi e Leandro Barontini, rispettivamente coordinatore e segretario, Stefano Briganti, Lea Fabbri, Massimo Giusti, Mauro Iannopollo, Marco Monfardini, Marco Stefanacci e Patrizio Pacini, quest’ultimo da anni in forze alla associazione. Membri di diritto il direttore sanitario Stefano Bartolini, la Presidente Priami e la direttrice Ilaria Gherardini. Sandro Giannessi rende disponibile la sua esperienza guidando l’ambulatorio per i sanguinamenti anali, con le visite ma ancora di più studiando i risultati dei referti: su questa linea si muoveranno altre specialistiche, come dall’ambulatorio per Hpv del cavo orale.

Ampliare le opportunità di prevenzione e cura significa anche dare ai cittadini la possibilità di comprendere, per questo sarà presto attivo un canale Youtube con le “Pillole di prevenzione”, non da meno sono gli eventi organizzati per e con la città, ai quali hanno partecipato in condivisione privati cittadini, negozianti, istituzioni. Da queste attività sono arrivate donazioni che hanno permesso l’acquisto di un ecografo di nuova generazione, Esaote MyLab X90, ma anche di portare un sorriso ai bambini del reparto di pediatria, al San Jacopo.

È la parte più bella del progetto Pigiama Run, ideato da Lilt nazionale per dare attenzione a chi il pigiama deve suo malgrado indossarlo: prevede che i fondi raccolti dalle varie sezioni che aderiscono all’iniziativa, siano restituiti al territorio con donazioni in favore di pazienti oncologici. Lilt Pistoia ha scelto i cuccioli degenti in ospedale, consegnando a Silvia Ghione, primario di pediatria, la somma raccolta con le edizioni Pigiama Run 2023 e 2024, somma che sarà utilizzata per portare in reparto i clown di Ridolina, e la loro terapia di sorrisi ai piccoli pazienti. Intanto il progetto inizia, Lilt continuerà a lavorare per mantenerlo con il ricavato della prossima Pigiama Run, il 26 settembre.