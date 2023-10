Libri Pericolosi. Incontro con Giorgio Caravale a Pistoia

Nei secoli racchiusi tra l’invenzione della stampa e la nascita del diritto d’autore anche gli uomini e le donne più illuminati credevano nella necessità di sorvegliare la circolazione libraria e reprimere le idee considerate dannose per la società. Cosa distinse il sistema di censura romano dai meccanismi di controllo vigenti in altre parti d’Europa? E, soprattutto, in che modo la censura ecclesiastica influì sugli sviluppi della cultura italiana nel corso dell’età moderna?

Sono queste e domande alle quali cerca di dare una risposta il libro di Giorgio Caravale “Libri pericolosi. Censura e cultura italiana in età moderna” edito da Laterza. La censura fu eliminazione, soppressione, cancellazione, ma anche sostituzione, restituzione, riscrittura. Il successo della politica religiosa e culturale della Controriforma passò anche per la capacità di restituire ai fedeli una serie di testi atti a sostituire i libri non più disponibili. Il libro scomparve e poi ricomparve sotto forme diverse, lontane ma non del tutto nuove rispetto al loro aspetto originario. L’incontro affronterà la questione della censura con un occhio all’attualità, e le conseguenze che tale fenomeno ha avuto, e potrebbe ancora avere, sul nostro modo di vivere l’informazione e il dibattito pubblico

Il volume verrà presentato martedì 17 ottobre alle ore 18 a Pistoia presso la Sala Maggiore del Palazzo di Giano. Intervengono Pietro Pinna Pintor, presidente di Virtù Nascente, e il professor Alessandro Pagnini, della Fondazione Francis Bacon.

L’evento è organizzato da Virtù Nascente, in collaborazione con la Fondazione Francis Bacon e Comune di Pistoia.