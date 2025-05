Libertà di stampa, mai così male

Non c’è da stare allegri, vista la situazione che emerge dalla ricerca di Reporters Sans Frontières sulla libertà di stampa. Se la libertà dell’informazione rappresenta il presidio della democrazia, ebbene, la situazione generale è piuttosto critica: secondo il rapporto infatti, l’indicatore economico dell’RSF World Press Freedom Index si attesta ora a un minimo critico senza precedenti, mentre il suo declino continua nel 2025. Di conseguenza, per la prima volta nella storia dell’Indice, la situazione globale della libertà di stampa è ora classificata come “situazione difficile”.

Situazione da cui non è certo immune l’Italia, che negli anni si è sempre posizionata in posizioni non certo brillanti nella classifica dei Paesi più “liberi”, ma che quest’anno scivola in 49esima posizione. perdendo ben tre posizioni (anno scorso era 46esima) e realizzando il peggior risultato fra i Paesi dell’Europa occidentale. Fra le cause, come scrive Report Sans Forntieres, non solo la pressione delle organizzazioni mafiose, che soprattutto al Sud pesano moltissimo sulla libertà dei cronisti, ma anche di vari gruppi estremisti nonché, per la cronaca giudiziaria, la presenza della cosiddetta “legge bavaglio”, che vieta ai giornalisti di pubblicare ordinanze preliminari, integralmente o sotto forma di estratti, fino al termine dell’udienza preliminare. Legge contro cui sono state prese varie misure da parte dell’Ordine nazionale e della FNSI, che tuttavia non hanno neppure, ad oggi, scalfito il problema.

Tuttavia, in buona sostanza, lo svuotamento della libertà di stampa ha alla base due grossi nodi, che la relazione di Report Sans Frontieres mette in luce in modo impietoso: se da un lato infatti le violazioni più visibili ed evidenti sono oggetto della riprovazione generale, andando a concretizzarsi in minacce, incarcerazione e annientamento fisico dei giornalisti (i quasi 200 giornalisti morti a Gaza ne sono un esempio, almeno 43 sul lavoro, ma anche il black out informativo imposto dall’IDF nella Striscia), nel mondo occidentale l’arma più insidiosa e invisibile all’opinione pubblica è quella della leva economica. Un problema che sta accentuandosi sempre più anche in Paesi che, almeno a parole, ritengono la libertà di stampa un irrinunciabile presidio democratico. A parole però. Lo dice chiaramente, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, Alessandra Costante, segretaria nazionale dell’FNSI, che parla di un vero e proprio arretramento delle tutele legato (anche) alle cifre irrisorie corrisposte agli operatori dell’informazione. “La libertà di stampa tocca il concetto generale di libertà individuale – ricorda Costante – Come si fa ad essere liberi con 500 euro al mese, con 5 euro a collaborazione?”. Domanda a bella posta retorica, dal momento che è evidente che affamare i giornalisti significa renderli ricattabili ed è la leva più sicura per non farli svolgere il proprio lavoro con la serenità e l’indipendenza che dovrebbe essere prerogativa di chi ha l’importantissimo ruolo di dare informazioni precise, controllate, che possano entrare dentro a coacervi di interessi forti e smascherarne l’opacità e nel peggiore dei casi, la contrarietà all’interesse pubblico . Un problema enorme.

“Pensiamo sempre all’art. 21 della Costituzione – spiega Costante – senza considerare che, senza il legame all’art. 36 (retribuzione che assicuri un’esistenza “libera e dignitosa”, ndr) di fatto l’art. 21 è inutile”. Oggi, in Italia, “i colleghi a contratto di collaborazione coordinata e continuativa non arrivano a 18mila euro lordi all’anno. Come si può pensare che possano sopravvivere? Come si può pensare che possano permettersi di controllare le notizie, di svolgere inchieste, che possano occuparsi in modo approfondito delle notizie? E’ chiaro che si arriva al classico copia e incolla”, dove l’assillo è produrre, riempire il giornale, essere veloci. A scapito, naturalmente della qualità.

“I giornalisti, per dare significato concreto alla libertà di stampa, devono essere pagati e pagati bene, per mantenere la dignità del proprio lavoro”. Eppure, la politica da questo punto di vista non ci sente. “A gennaio la premier aveva assicurato che si sarebbe impegnata per dare una spinta alla regolamentazione della liquidazione giudiziale dei compensi, legge che è ancora ferma al Ministero della Giustizia.”. Si tratta della legge Meloni che ingloba, ad esempio, anche le partite Iva,

Ma per i giornalisti il problema non si ferma ai collaboratori. Infatti, anche nelle redazioni non si respira una buona aria. “Il contratto nazionale che pure prevede tutele stringenti, è stato smontato pezzo a pezzo dalle aziende – continua Costante – fra stati di crisi e svuotamento delle redazioni, si lavora ben al di là di quanto previsto dal contratto, si arriva a 10-11 ore, con in più la perdita di acquisto dei salari che è stata quantificata, dati Istat, nel 19,3% a partire dal 2016 fino al 2025”. Perdita mai recuperata, cifre che non sono inventate, ma certificate e pubbliche. Senza contare l’ampio e sempre più invadente settore dell’online, dove a contratti inadeguati si aggiungono situazioni lavorative molto difformi da quanto dichiarato, a partire proprio dalle ore di lavoro. La categoria del resto, dopo quindici anni di continuo attacco alle proprie tutele, è stanca e sfiduciata, poco reattiva. La numerosità dei giornalisti iscritti all’Ordine depotenzia, come spiega Costante, anche le reazioni possibili e l’organizzazione di azioni di difesa. Eppure, chi affama il giornalista affama la democrazia. E chi affama e rende più debole la democrazia, uccide la libertà. Quella di tutti.

La situazione del resto, a livello mondiale, è giunta a un punto di criticità senza paragoni storici, proprio prendendo in considerazione (senza naturalmente sottovalutare quello dell’oppressione e annientamento fisico) in particolare il pilastro economico, inteso non solo nella sua particolare accezione di “affamare i giornalisti”. E’ l’intero sistema del meccanismo che da sempre serve a finanziare i media che è ormai stato smontato, con in più l’accelerazione dovuta all’irrompere dell’online. Sotto accusa, la concentrazione della proprietà, la pressione degli inserzionisti e dei finanziatori e un sostegno pubblico limitato, assente o distribuito in modo poco chiaro.

Se indaghiamo la panoramica con la lente dei dati misurati dall’indicatore economico dell’RSF Index, emerge, come sottolinea il Rapporto, “che i media di oggi sono divisi tra il preservare la propria indipendenza editoriale e garantire la propria sopravvivenza economica”. In altre parole, ciò che necessita per “garantire libertà, indipendenza e pluralità nel panorama mediatico odierno”, è l’esistenza di “condizioni finanziarie stabili e trasparenti. Senza indipendenza economica, non può esserci libertà di stampa”. E’ Anne Bocandé, Direttore editoriale di RSF, a sottolinearlo. “Quando i media sono in difficoltà finanziarie, vengono trascinati in una corsa per attrarre pubblico a scapito di un’informazione di qualità, e possono cadere preda degli oligarchi e delle autorità pubbliche che cercano di sfruttarli”. Tutto ciò genera l’impoverimento dei giornalisti, e “quando i giornalisti sono impoveriti, non hanno più i mezzi per resistere ai nemici della stampa: coloro che promuovono la disinformazione e la propaganda. L’economia dei media deve essere urgentemente riportata a uno stato che favorisca il giornalismo e garantisca la produzione di informazioni affidabili, che è intrinsecamente costosa. Le soluzioni esistono e devono essere implementate su larga scala. L’indipendenza finanziaria dei media è una condizione necessaria per garantire un’informazione libera e affidabile al servizio dell’interesse pubblico”.

Un ulteriore colpo per un’economia dei media già indebolita, proviene, segnala il rapporto, dal predominio che giganti della tecnologia come Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft hanno sulla diffusione delle informazioni. Il ruolo di queste piattaforme che in gran parte rimangono non regolamentate, è tale da assorbire “una quota sempre crescente di entrate pubblicitarie che normalmente sosterrebbero il giornalismo. La spesa totale per la pubblicità attraverso i social media ha raggiunto i 247,3 miliardi di dollari nel 2024 , con un aumento del 14% rispetto al 2023. Queste piattaforme online ostacolano ulteriormente lo spazio dell’informazione contribuendo alla diffusione di contenuti manipolati e fuorvianti, amplificando la disinformazione ” .

Ma non è solo un problema di introiti pubblicitari dirottati su altri soggetti o di contributi pubblici opachi o mal utilizzati o sotto scacco per i tagli. Un altro grave vulnus alla libertà di stampa proviene dalla concentrazione della proprietà dei media, che è un fattore letale per la pluralità dell’informazione. I dati dell’Indice mostrano ” che la proprietà dei media è altamente concentrata in 46 paesi e, in alcuni casi, interamente controllata dallo Stato”. Ma non solo. Se infatti in Russia “la stampa è dominata dallo Stato o da oligarchi legati al Cremlino” e in Ungheria ” il governo soffoca le testate giornalistiche critiche nei confronti delle sue politiche attraverso la distribuzione ineguale della pubblicità statale”, in Francia (che si trova al 25esimo posto) la preoccupazione riguarda il fatto che una quota significativa della stampa nazionale è controllata da pochi ricchi proprietari. Stesse nubi si addensano in Australia e in Canada. La concentrazione delle proprietà, ricorda RSF, “limita la diversità editoriale, aumenta il rischio di autocensura e solleva serie preoccupazioni circa l’indipendenza delle redazioni dagli interessi economici e politici dei loro azionisti”.