“Absolutely, absolutely, I will stand by the actor’s strike”: così, mentre sfilava sull’ennesimo tappeto rosso, anche Margot Robbie, star dell’anno interprete di Barbie, dichiarava di sostenere “assolutamente, assolutamente” lo sciopero degli attori, e di essere pronta a partecipare ai picchetti. Era il 13 luglio 2023 e da poche ore anche gli attori, che non lo facevano da 43 anni, erano scesi in sciopero. Come avevano già fatto, dal 1° maggio 2023, gli sceneggiatori di Hollywood. Ma contro chi lottavano artefici e protagonisti di film, fiction sit-com che invadono quotidianamente i salotti con annesso televisore in ogni luogo dell’universo? In nome di che cosa fecero saltare gli appuntamenti settimanali di tanti programmi già annunciati nei palinsesti televisivi di ogni parte del globo? Il nemico numero uno era l’Intelligenza Artificiale e in particolare Chat GPT, apripista di un mondo che riempie ormai i nostri computer e i nostri smartphone.

L’antefatto è utile per capire come stia cambiando il mondo a passi da gigante. L’industria cinematografica diciotto mesi fa si fermò per quasi 150 giorni per fare muro contro l’invasione delle “macchine” scriventi e dei cloni di attori. Nell’accordo sindacale firmato da interpreti e sceneggiatori e dalla principali major hollywoodiane, si affermava a chiare note che “l’intelligenza artificiale poteva essere utilizzata dagli sceneggiatori solo a loro discrezione, non imposta dalle case produttrici”.

Oggi, invece, c’è grande attesa per il primo film realizzato interamente da Chat GPT ed è già pronta ai red carpet Tilly Norwood, la prima attrice creata dall’intelligenza artificiale. È nata poche settimane fa ed è “figlia” di Xicoia, la divisione IA della società di produzione Particle6. Bella, sempre sorridente, con i suoi occhi da cerbiatta buca il video ed è talmente fotogenica da apparire assolutamente reale: “Vogliamo che Tilly sia la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman. Sono diversi gli agenti interessati a rappresentarla”, ha spiegato Eline Van der Velden, amministratrice delegata dell’azienda. Hollywood si divide tra lo stupore ammirato e la comprensibile preoccupazione degli attori, che già nella protesta del 2023 avevano capito quale fosse l’evoluzione dell’uso dell’IA.

Anche se è nata il 30 luglio 2025, in realtà l’età di Tilly dovrebbe risultare, agli occhi di chi la guarda, intorno ai 25 anni, qualcosa più qualcosa meno. Il suo primo post su un profilo Facebook in realtà ben poco seguito tanto da dubitare dell’attendibilità, recitava: “Non riesco a crederci… il mio primo ruolo è online! Sono la protagonista di AI Commissioner, una nuova comedy sketch che esplora in modo ironico il futuro dello sviluppo televisivo, prodotta dal brillante team di Particle6 Productions.E sono anche stata menzionata su Broadcast, dove puoi scoprire di più sulla produzione.Potrò anche essere generata dall’intelligenza artificiale, ma in questo momento sto provando emozioni molto reali.Sono davvero entusiasta per ciò che verrà!”

Un commentino che sa di plastica e che non ha generato grandi entusiasmi. Quando alla comedy a cui la presunta Tilly annuncia nel “suo” post, trattasi di una produzione basata su una sceneggiatura scritta interamente da Chat GPT. Nel video di lancio sorride e piange anche, tanto per dimostrare di provare emozioni, ma al momento, oltre a sbattere gli occhioni, Tilly non ha nulla dell’appeal di Scarlett Johansson o Natalie Portman. Anzi, pare decisamente affetta da quella specie di virus degli avatar creati dall’intelligenza artificiale, che si chiama uncannyvalley. E cioè quell’effetto che in generale i cloni di esseri umani provocano alle persone reali, spiazzate e sprofondate in una sorta di valle inquietante, a metà strada tra l’incantamento per la sorpresa e la repulsione per quelle movenze così perfette e quegli sguardi così accuratamente profondi da risultare inevitabilmente artefatti.

Il sindacato statunitense degli attori SAG-AFTRA ha rilasciato una dichiarazione dura: “L’atto creativo deve restare umano-centrico. Tilly Norwood non è un’attrice, ma un personaggio generato da un programma, costruito attingendo al lavoro di numerosi attori professionisti senza consenso né compenso”. Era quanto già paventato durante i giorni dello sciopero del 2023 da attori come Meryl Streep, che dichiarò: “Saremo forti insieme contro queste potenti aziende che sono determinate a togliere l’umanità, la dignità umana, anzi l’umanità dalla nostra professione”.

Ma mentre Tilly Norwood sogna un futuro da star, è già annunciato in grande stile un film di animazione prodotto da Open e realizzato interamente dall’intelligenza artificiale. Si intitola Critterz e la trama si sviluppa intorno a una comunità di creature boschive che intraprendono un’avventura dopo che il loro villaggio viene sconvolto da un estraneo. I personaggi animati dall’intelligenza artificiale già si annunciano come possibili protagonisti di operazioni di market con lancio di gadget e accessori. Il film viene annunciato tra i partecipanti al Festival di Cannes 2026, dopo solo nove mesi di realizzazione.

Ma tra le pieghe della produzione, in realtà, accanto allo slogan “creato dall’AI”, tracce di umani non mancano: attori per le voci dei personaggi, artisti che disegnano schizzi che saranno poi usati come input per i modelli, oltre a componenti creative “umane”. Ma questa co-presenza di professionisti sarebbe in realtà da spiegarsi, come scrive il Wall Street Journal, da esigenze di protezione del copyright. Perché le controversie che potrebbero sorgere intorno a un prodotto realizzato solo da “macchine” potrebbero essere di difficile soluzione. Le leggi sulla proprietà intellettuale, specialmente relative a opere generate da modelli AI, sono in gran parte non testate in molti Paesi. Un’opera generata esclusivamente da IA potrebbe, in sostanza, non essere proteggibile da copyright.

Siccome il budget viene annunciato intorno ai 30 milioni di dollari, un terzo circa della necessità di investimento di progetti del genere, appare chiaro l’intento di Open AI: dimostrare che l’IA può accelerare e ridurre i costi della produzione cinematografica. Si torna punto e a capo alla tematica al centro della protesta degli sceneggiatori di Hollywood, la prima contro l’IA. Ma, del resto, come si poteva pensare che un accordo contrattuale potesse rappresentare un freno effettivo al dilagare delle macchine capaci di produrre contenuti? Solo il pubblico, in realtà, potrà decretare il successo o la messa al bando di Tilly Norwood e dei Critterz. E poi, in ogni caso, con l’IA o senza, “the show must go on”.