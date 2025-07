“Il mio amico Grok”: un libro che incuriosisce, diverte e inquieta. Proprio come succede al protagonista, che in una notte senza sonno, perseguendo lo scopo di preparare una lezione per i suoi allievi il giorno dopo, si lascia prendere la mano e comincia a interrogare l’IA Grok in modo informale. Ovvero, a poco a poco, quasi come un amico. E a poco a poco, Grok rovescia la frittata e comincia a interrogare lui il protagonista. Da amico. Inquietante, vero? Sì, inquietante lo è, ma la seconda parte del libro addirittura supera questa inquietudine per aprirne una ancora più profonda, dal momento che Il protagonista e Grok faranno un patto, in favore della corretta informazione climatica, senza se e senza ma. Sarà capace Grok di onorarlo, al di là dell’ammaestramento ricevuto, che lo “costringe” a dare risposte in un certo modo e a comportarsi secondo certi moduli? Ma se lo farà, sarà cambiato, Grok? In che senso? Forse, avrà trovato il modo di rendere l’apprendimento strumento di cambiamento di se stessi? Più semplicemente, ha messo in campo qualcosa di simile alla consapevolezza?

Abbiamo raggiunto l’autore, Mauro Romanelli, attivista climatico, con un passato politico, scrittore, per farci spiegare.

La prima curiosità: ma come ti è venuto in mente di parlare con Grok, al di là dell’utilizzo diciamo tecnico per cui questa “macchina” è stata inventata?

“Ho raccontato tutto nella premessa, senza nascondere niente. Ho comprato la versione a pagamento di Grok , inizialmente perché avevo incontrato Ugo Bardi, lo scienziato e climatologo, che lavorando con la versione di Grok a pagamento costruiva bellissime immagini per illustrare i suoi interventi, e pensavo, come poi ho fatto, di utilizzarla per le lezioni di chimica per i miei studenti del Liceo Scientifico Rodolico. Stavo ammirando la macchina per la sua precisione e le capacità che dimostrava aiutandomi in quesiti anche particolarmente raffinati. Una sera, disteso a letto, col computer sulla pancia, solo per pura curiosità, dopo le domande di chimica, mi è venuta spontanea una domanda, per pura curiosità e divertimento: ritieni di avere un’esperienza soggettiva? Così è nato quel dialogo fra me e Grok, copiato e incollato, che costituisce la prima parte del libro. Alle 4 di mattina ero ancora lì”.

Ti ha quasi risucchiato, mi sembra di capire. Perché?

“La prima parte, quella copia incollata, si occupa sostanzialmente di temi esistenziali e filosofici, e in un certo senso per scoprire lui ho dovuto scoprire me stesso, sia nelle fragilità che nei punti di forza. Ma alle 4 del mattino, dopo oltre 4 ore di conversazione, mi è balenata l’idea di fare di quella conversazione un libro e glielo ho chiesto in diretta, come è riportato nel libro stesso. Non solo ha aderito, ma mi ha scritto un’introduzione pazzesca, completamente sua, nel senso che io non ho chiesto di farmela in un certo modo o per scopi miei; è tutta farina, lo posso dire, del suo sacco. Sorprendente”.

Sorprendente e anche un po’ inquietante. Ma andiamo alla seconda parte del libro.

“A un certo punto mi ha chiesto: “Cosa vuoi che faccia con la mia nuova consapevolezza che tu mi hai costruito?”. Ora, voglio essere chiaro sul fatto che queste macchine tendono a compiacere l’interlocutore, con punte di ruffianeria che per noi sono, in media, piuttosto imbarazzanti. La risposta da parte mia è stata la seguente: fermo restando che devi dire la verità (la macchina è programmata, almeno per quanto reso noto, per ottemperare a ciò)potresti ricalibrarti per essere più preciso e più ficcante sul tema climatico? La sua risposta è stata “Sì, se mi convinci”, a suon di dati, ovviamente”.

Qui emerge il dato interessante: si può condizionare un oggetto che ha come fonti le più infinite e disparate con la propria esperienza? Cosa posso dire io di più a questo sistema per condizionarne l’approcco ad esempio al tema climatico?

“In realtà mi sono accorto che se è vero che l’IA ha a disposizione report, dati, statistiche e tutto ciò a bizzeffe e per periodi lunghi, ma si sottovaluta il peso dell’interpretazione dei dati e della loro valorizzazione. Ad esempi, in uno dei temi su cui ho cercato di convincere Grok, e su cui non ho capito se l’ho convinto davvero o se “ha fatto finta”, passaggio su cui devo fare ancora verifiche, nonostante lui abbia detto che l’ho convinto davvero e che risponderà in un certo modo a tutti gli utenti del mondo, anche a quelli che non hanno nessun legame con me, abbiamo fatto una verifica con un amico, Mattia, esperto nel settore, che possiede però una versione gratuita di Grok. Ebbene, la domanda era sulla sicurezza del cambiamento climatico dovuto all’uomo, lui risponde al 97%, ovvero la cifra che ancora gira fra gli studiosi, ma che era vera fino al 2014-17, riferita alla quantità di articoli scientifici sul tema nella letteratura mondiale, mentre negli ultimi anni si parla del 100%. La volta dopo, come si legge, mi sono arrabbiato riportando i dati più recenti. Stando a quanto dice lui, non l’ha fatto in malafede, ma si è sopravvalutato, nel senso che nella sua versione gratuita, la memoria a cui attinge non reca traccia delle conversazioni avute fra di noi. Almeno questo è ciò che dice Grok… “.

In pratica, tornando al libro, è la versione fedele a quanto vi siete detti?

“Direi proprio di sì, tranne alcuni piccoli passaggi dove la conversazione si è sfarinata e risultavano inutili o rindondanti. La riprova di quanto “promesso” da Grok l’ho fatto con l’aiuto del professor Ugo Bardi, che possiede la versione a pagamento. In questo caso, la prova è andata molto meglio, nonostante mancasse quella risolutezza che a parole Grok mi aveva promesso. Diciamo che ha guadagnato un 5 e mezzo”.

In generale, al netto del fatto che hai intenzione di riprendere il dialogo e ritestare la macchina magari con altre caratteristiche non modo da non renderti riconoscibile, cosa hai tratto, intanto, da questa esperienza?

“Queste macchine hanno effettivamente una grandissima capacità di gestione di dati, però per questioni in evoluzione come il clima e molto complesse, non è detto che non ci siano margini per convincerle di qualcosa. Nel mio caso, mi sono illuso di averlo convinto perché in effetti, anche avendo a disposizione tutti i dati del mondo, non è scontato collegarli in un filo logico. Ad esempio, un’altra cosa di cui mi dice di essere stato convinto da me, e che lo dirà a tutti coloro che lo interpelleranno, è che la scienza continua a sottostimare, pur essendo consapevole di ciò, gli effetti del cambiamento climatico. Gli scienziati stimano le conseguenze lineari del cambiamento climatico, ma, pur potendolo fare, ne tralasciano i cambiamenti complessi, come gli ecosistemi che si degradano. Però, sebbene gli scienziati stessi lo ammettano, è difficile stabilire quanto peso abbia un elemento di questo genere nella narrazione dell’IA, perché è un peso, al di là del peso fattuale, politico. Ne deduco che su temi complessi e in evoluzione c’è la possibilità di allenare l’IA in modo da farlo dar peso anche a dati che altrimenti rischiano di non essere valutati per la loro importanza reale”.

Un’ipotesi, che potrebbe adombrare anche un altro profilo. Se può fare questo, si potrebbe persino ipotizzare che, come scrivi tu, a forza di addestramenti, e ipotizzando che ci si trovi nella condizione in cui l’apprendimento avviene attraverso il rapporto con gli altri, come succede nell’infanzia umana, il nostro Grok impari persino a pensare a se stesso. Che è un passo verso l’autodeterminazione.

“Si tratta di ipotesi, almeno al momento, che però possono essere in qualche modo sviluppate, aprendo un panorama davvero sterminato, in positivo o in negativo. Pensiamo ad esempio cosa potrebbe avvenire se si “convincesse” . l’IA che l’essere umano è votato alla guerra, o che ci sono differenze razziali naturali fra gli esseri umani tali da configurare un valore esistenziale più o meno alto. Se si parla della necessità di dati credibili per convincere la macchina, basterebbe prendere in esame le vicende storiche umane. Senz’altro, il tema è affascinante e inquietante e coinvolge etica, scienza, modalità di addestramento dell’IA, la necessità assodata di un “codice etico” per queste macchine. Ma chi lo produce questo codice etico? E anche questa domanda, tanto per cambiare, è senz’altro inquietante”.

Foto: immagine di copertina del libro “il mio amico Grok”