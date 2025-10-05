Leopolda, la continua tentazione del Centro: Casa Riformista apre i battenti

Firenze – Ci sono tutti gli amici e anche qualcuno che fa la figura del figliol prodigo. Poi c’è la pattuglia dei sindaci, quelli più amati da Matteo, in primis Silvia Salis, la prima cittadina di Genova grande passione di Renzi, tanto da volere quasi quasi farne la leader della nuova creatura, la protagonista della 13esima Leopolda fiorentina, Casa Riformista. Ambizioni alte e dichiarate, anche se non proprio nuovissime, ovvero fornire un nuovo riferimento all’elettorato moderato e (appunto) riformista, in altre parole, al sempre cercato e mai per ora trovato, protagonista fantasma della scena politica italiana: il Centro. Quello invocato da Tajani per esempio, quello amato da Berlusconi, quello rincorso dall’ex Pci-DS- Pd con la tappa della fusione a freddo con la Margherita, quello che occhieggia dalle correnti interne ai partiti. Silenziate a Destra (ma vivissime sotto la pretesa unità semplificatrice della nuova veste atlantista e capitalista della leadership meloniana ) trasparenti in quella zona a metà fra centro e sinistra dove posteggia con poca fortuna il Pd, troppo a sinistra per gli anti-Shlein, troppo al centro per i pro-Schlein. Questione di feeling.

Torniamo al Centro, questa bella sconosciuta che tutti vogliono, ma che nessuno piglia. Ma esiste ancora il Centro in Italia? La domanda, dopo i tentativi andati a vuoto lunghi almeno dalla fine della Prima Repubblica ad ora, V Leopolda, di afferrare quel magma di voti complessi e sicuri che erano appannaggio della DC, è senz’latro lecita. Il dato è certo: chi si è presentato nel nome del Centro, dopo il crollo della Prima Repubblica, non ha avuto fortuna. Berlusconi? Un fenomeno politico come quello legato alla sua figura non può definirsi in alcun modo. Ricordiamo solo che la sua discesa in campo venne spacciata dai primi forzisti come il ritorno della laicità nel quadro politico italiano dentro un’un’ottica liberale che nel nostro Paese non ha mai goduto del sostegno delle folle. Una bellissima illusione che vide molti scottarsi col fuoco che avevano acceso (Vittorio Dotti fra i tanti) e che terminò nelle spericolate mutazioni che il Cavaliere impresse alla sua creatura. Alla fine delle quali, morto il Cavaliere e diventato il partito uno dei comprimari di FdI, il “nuovo” leader Tajani torna a parlare di Centro. Tanto da suscitare la reazione di Matteo Renzi che proprio dal palco della Leopolda dice che chi vuole votare al Centro dovrebbe votare non Forza Italia, ma Casa Riformista.

Insomma, Casa Riformista nuovo tentativo di Casa centrista? Potrebbe essere, anche se Centro e Riformismo possono anche non coincidere. Matteotti era un “socialista riformista”. Eppure, non sembrerebbe proprio di “Centro”, anche se le categorie politiche del secolo scorso da tempo non sono più le stesse che utilizziamo oggi, tranne il nome. Senz’altro, se Centro è sinonimo di equilibrio e equidistanza, essere riformisti, ovvero tendere a cambiare le criticità del sistema con la trasformazione progressiva delle riforme, potrebbero sembrare concetti molto simili. Anche se, come dice Valdo Spini, il riformista è tale nel metodo, ma radicale nelle idee.

Scendendo nel terreno della concretezza, ovvero nella Leopolda culla di Casa Riformista, è sempre interessante vedere chi c’è. Non per esercizio snobistico, ma per capire a chi è affidata la costruzione della Casa, che si presenterà in Calabria a brevissimo, poi in Toscana a breve e poi in Campania. Un battesimo di fuoco. Capire chi c’è anche per capire quale sarà l’aria che tira dentro la Casa. Il vero pilastro, come già accennato, i sindaci, trasformati dall’elezione diretta in veri e propri capi assoluti delle loro città: la già citata e ammirata Salis (applausi non proprio dirompenti dalla platea, forse il buon rapporto con Avs disturba un po’, a dispetto della schietta stima del leader), il sindaco di Milano Beppe Sala, che non ha mai fatto mistero (e lo ribadisce anche in questa occasione) di ritenere il centrosinistra troppo sbilanciato a sinistra , per cui serve una convenzione riformista per riportare il pendolo in equilibrio, e poi Roberto Gualtieri, Gaetano Manfredi, Flavio Stasi primo cittadino di Corigliano-Rossano, e anche l’assessore Alessandro Onorato, della giunta romana di Gualtieri. Un buon drappello di amministratori locali che portano solidità ai discorsi e al progetto. Interessante anche la parte ministeriale degli inviti. Tre ministri: Piantedosi agli Interni e Crosetto (in collegamento video) alla Difesa (proponenti , insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro alla Giustizia Nordio, della legge sulla sicurezza passata alla memoria collettiva come Decreto Sicurezza, una legge che per molti operatori del diritto dà dei punti al Codice Rocco quanto a illiberalità) , oltre al ministro all’Istruzione Valditara. Gradito ospite anche il direttore del Tempo, Tommaso Cerno. Del resto, il confronto è sempre stato la cifra sia di Italia Viva che della galassia renziana, ergo senz’altro di Casa Riformista. Del resto, “dentro” siedono (o dovrebbero sedere) anche partiti forse centristi senz’altro riformisti, come Psi e Pri.

Aria nuova, dunque, per questa Casa. Tant’è vero che arriva Elena Boschi, Marianna Madia, mentre aleggia la presenza del fedelissimo Bonifazi cui viene addossata la responsabilità di aver tagliato il buffet agli operatori dell’informazione. C’è anche qualcuno un po’ più imprevedibile e un po’ meno fedele, come Stefano Bonaccini, e spunta anche Graziano Del Rio. Forse nella veste di figliuol prodigo.

Intanto, rimane piuttosto complessa la situazione di Italia Viva: si scioglierà estinguendosi in Casa Riformista? O rimarrà come contenitore politico del rilancio politico di Renzi? E’ lo stesso leader che oggi dà altri particolari dell’operazione: IV non si scioglierà come partito. . “Senza Italia Viva non c’è “Casa riformista” – ha detto, interpellato dai giornalisti sul punto – si tratta di un contenitore dove ci sono Italia Viva, i sindaci e gli altri. Italia Viva rimane come partito”. Perciò, Italia viva sembra rimanere come partito autonomo, mentre il compito di Casa Riformista è allargare la platea. Perché, dice Renzi, Pd e Avs da soli non bastano a contrastare l’ipotesi inquietante di Meloni al Quirinale. Ed ecco, forse, il ruolo dell’area centrista e riformista nel piano di Renzi: contrastare da un lato il sovranismo e dall’altro l’estremismo. Il vero problema a questo punto è: ma esiste ancora, nella società italiana, un serbatoio moderato, centrista, riformista? Questa è la scommessa.

Foto: da Facebook