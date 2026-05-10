Legge elettorale: premio e liste bloccate, è la via verso il premierato

Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum. La new entry è a nome doppio, Stabilicum o Melonellum. La storia delle leggi elettorali in Italia è unica ed eloquente. Intanto sono troppe, siamo alla quinta negli ultimi trent’anni, non succede in nessun altro grande paese democratico. Inoltre i proponenti vengono dalle maggioranze di governo e in genere si tenta di piazzare le nuove regole del gioco a fine legislatura, nonostante il Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia (organo del Consiglio d’Europa) dal 2001 raccomandi di astenersi dal legiferare in materie così importanti nell’ultimo anno della legislatura. Ancora, quasi nessuna di queste leggi elettorali, a parte il Mattarellum, è passata indenne dal giudizio della Corte Costituzionale.

Poi c’è la nomenclatura, altra bizzarria italica, quel ricorso maccheronico al latino che nasce dal politologo Giovanni Sartori quando, nel 1993, commentò l’approvazione della riforma elettorale elaborata da Sergio Mattarella con un ironico ‘Habemus Mattarellum’. E fece scuola, fino alla vetta del Porcellum, con cui il leghista Roberto Calderoli definì la sua stessa legge, autodenunciandosi.

Ed eccoci all’oggi, siamo in linea con i precedenti: fine legislatura, proponente unico Fratelli d’Italia, partito di governo. Di nomi stavolta ne abbiamo due, uno più programmatico, lo Stabilicum, l’altro più critico, il Melonellum, usato dagli oppositori che considerano “irricevibile” la nuova legge elettorale. La maggioranza e i suoi sostenitori usano il primo termine per sottolineare un irrinunciabile principio ispiratore, la stabilità del governo, in nome della quale si può sacrificare anche l’altro principio guida, cioè la rappresentanza. Chi ha pensato la legge – ed è anche uno dei relatori – è Angelo Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, esperto della materia. In realtà non c’è un vero padrino, ci hanno lavorato almeno in sei, incontrandosi silenziosamente nella sede di Fdi e il 26 febbraio scorso hanno depositato la nuova proposta.

Chi ha confezionato il nome è Stefano Benigni, vice segretario e deputato di Forza Italia: “Ho inventato Stabilicum e questo nome avrà successo perché vuol dire stabilità”. Ma c’era il referendum e non si poteva mettere mano, così la nuova legge elettorale dei Fratelli d’Italia è rimasta ferma fino al 30 marzo quando inizia l’iter parlamentare in commissione Affari Costituzionali della Camera. E diventa subito Melonellum in bocca alle opposizioni che fanno muro contro la corsa sospetta del centrodestra a cambiare le regole del gioco dopo la batosta referendaria. Quindi non solo le opposizioni non collaboreranno alla stesura di un testo condiviso, ma ritirano pure le loro proposte, nonostante gli inviti reiterati dei promotori, primo fra tutti Giovanni Donzelli: “Ascolteremo qualunque proposta e accetteremo cambiamenti”.

Purché, si aggiunge sempre, non si tocchi il principio ispiratore, cioè la governabilità. In nome di questa, è stato smantellato il sistema precedente: via i collegi uninominali, si propone un proporzionale con un premio di maggioranza secco, mai visto prima: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato regalati a chi supera la soglia del 40% dei voti. Se nessuno la raggiunge, con il 35% si va al ballottaggio. Come correttivo a un eventuale eccesso di seggi, si è posto un tetto massimo di 230 alla Camera e 114 al Senato e si arriva rispettivamente al 57,5% e 57% del totale, percentuale già molto alta. Ma non basta. Restano fuori dal premio e dal tetto altri 16 seggi, 8 di Valle d’Aosta e Trentino e 8 della circoscrizione estero. Per non dire dei cosiddetti ‘voti dispersi’ quelli che vanno redistribuiti quando una lista non raggiunge la soglia di sbarramento che resta fissata al 3%. Quindi in teoria, sommando tutto, anche se è difficile che possa succedere, quel 57% può salire al 61,5% dei seggi per la coalizione vincente, soglia strategica per eleggersi in autonomia i giudici della Corte Costituzionale, i componenti il Csm e perfino il Presidente della Repubblica.

Altro che governabilità, saremmo a un passaggio di fatto dal parlamentarismo al presidenzialismo, con un enorme potere dell’esecutivo ai danni degli altri organi di garanzia costituzionale. “Un antipasto di premierato”, come lo ha definito la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma esattamente con questo obiettivo è stata concepita questa legge elettorale. Accantonata la riforma costituzionale del premierato, bandiera molto cara a Meloni, si ripropone per via ordinaria con la legge elettorale che, a scanso di equivoci, prevede anche l’indicazione del premier al momento della consegna del programma. I promotori dello Stabilicum lo hanno detto esplicitamente,Donzelli l’ha definito “perfettamente compatibile” con la riforma del premierato finita nel cassetto ma pronta magari a essere rilanciata nella prossima legislatura.

Ci sono poi altre questioni controverse e divisive soprattutto all’interno della maggioranza, che riguardano la scelta dei candidati. La proposta di legge all’esame prevede liste bloccate, eppure Fdi, che pure le ha concepite firmando la proposta, reclama le preferenze, con Meloni in prima fila su questo, affiancata da Maurizio Lupi presidente di Noi Moderati che ha già annunciato un emendamento. Contrari invece Forza Italia e la Lega, che vogliono lasciare le liste bloccate. C’è di più, i candidati al listone del premio avrebbero il seggio garantito in caso di vittoria, mentre gli altri devono essere eletti, ma i primi restano comunque fuori se non scatta il premio, quindi se la rischiano. Una disparità di trattamento che può rappresentare un altro profilo di incostituzionalità.

C’è poi un paradosso: tutto il sistema, concepito per assicurare stabilità potrebbe invece ricadere nell’ingovernabilità se nessuna delle coalizioni supera il 35% dei voti, il minimo per accedere al ballottaggio. Se non si arrivasse a questa soglia, niente premio e i seggi verrebbero distribuiti in modo proporzionale tra tutte le liste, tornando alla prima Repubblica sostanzialmente. Altro aspetto critico è la distribuzione su base nazionale del premio del Senato che invece, secondo l’art.57 della Costituzione, va eletto su base regionale.

Una legge molto scivolosa quindi, con ampi rischi di incostituzionalità e fortemente divisiva anche all’interno della stessa coalizione di maggioranza, tanto che sono al lavoro i tecnici per modificare i punti più controversi, come la modulazione del premio troppo alto e i ballottaggi. I politici della maggioranza, da parte loro, continuano a lanciare appelli all’opposizione perché avanzi proposte arrivando a una condivisione: “Il testo non è blindato – va ripetendo il forzista Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera – l’attribuzione del premio si può discutere, l’importante è darlo”. E arrivare comunque alla fine, licenziando la legge elettorale entro l’autunno, con il primo ok della Camera prima dell’estate e una volata al Senato dove non si esclude la fiducia.

Meloni è in pressing, ha imposto tappe forzate ai lavori della Commissione, con un record di audizioni fissate: sono una sessantina da sentire entro fine maggio tra professori, magistrati, ed associazioni, con convocazioni senza pausa dal lunedì fino al venerdì. Poi arriveranno gli emendamenti. C’è stato anche un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi e un altro è fissato per la settimana prossima. Lo ha convocato la presidente del Consiglio per le emergenze ben più serie del momento, la crisi energetica ed economica, ma ha voluto una sostanziosa appendice di confronto sulla legge elettorale, su cui niente ha riferito la nota ufficiale di Palazzo Chigi e si sono blindati nel silenzio tutti i partecipanti al vertice, a parte il ministro Salvini che, con un “andiamo dritti” ha lasciato intravedere un accordo della maggioranza, smentito poi dai retroscenisti.

Dietro le tecnicalità infatti, c’è la politica che disegna un altro quadro, fatto di guerre sotterranee nella stessa coalizione di governo. La Lega, che ora sembra più conciliante, preferiva i collegi uninominali del Rosatellum, che gli hanno consentito, soprattutto al Nord, dove è più forte, di mandare in Parlamento molti più deputati del peso effettivo dei voti raccolti dalla sua lista. Forza Italia invece teme l’irrilevanza della componente moderata, schiacciata dall’enorme peso che avrebbe la destra con il premio di maggioranza. Ma c’è una ragione politica più seria, l’ombra minacciosa dell’’ultradestro’ generale Vannacci che, con il suo quasi 4% di voti attribuitigli dai sondaggi, sembrerebbe determinante alla vittoria di Meloni la quale, obtorto collo, potrebbe decidersi a fargli spazio nella coalizione. Ipotesi vista come il fumo negli occhi da Forza Italia, guidata sotto traccia da Marina Berlusconi. Si dice che la ‘cavaliera’ azzurra, da Cologno Monzese, muova i fili del partito di cui è sostanziosa finanziatrice e che, nel nome del padre, vorrebbe riformare in senso europeista e più moderato, svincolandosi dai sovranisti della destra destra.

Tanto da essere tentata dalla suggestione del pareggio auspicato dal leader di Azione Carlo Calenda: “Il migliore risultato, nelle elezioni del 2027- dice lui- sarebbe il pareggio, così poi si fa un governo politico con dentro tutti quelli che credono nell’Europa e nel superamento del bipolarismo, anzi del bipopulismo”. E sicuramente Forza Italia sarebbe ben felice di esserci. Ma ufficialmente il vicepremier e leader di Forza Italia Tajani si acconcia ad accettare i desiderata della sua presidente del Consiglio, avanzando solo timidamente dei correttivi a una proposta di legge elettorale che, così come è stata concepita, non sembra poter restare in piedi.

Ma è sulla trasformazione di Giorgia Meloni che si esercitano gli analisti politici. Dalla sconfitta referendaria non è più lei, annaspa, deve gestire quasi ogni giorno scandali e scandaletti dei suoi ministri, come non bastasse l’emergenza economica e il crollo del ponte che più le stava a cuore, quello fra l’America e L’Europa. In più i sondaggi sono in discesa, danno il centrosinistra in leggero vantaggio. Da qui nasce il pressing sulla legge elettorale che sembra garantirle qualche chance in più per un secondo mandato che fino a due mesi fa dava per scontato e ora è sempre più a rischio.

Certo, è difficile convincere le imprese e i cittadini angosciati da inflazione, caro bollette e benzina alle stelle, della reale urgenza di una legge elettorale astrusa e divisiva, che rischia di eroderle ulteriormente il consenso. Da qui il doppio standard, da un lato Meloni ha aperto di fatto la campagna elettorale regalando al popolo provvedimenti acchiappaconsensi come il piano casa, il salario giusto, la riduzione delle accise. E’ anche più presente sui social e in televisione, si offre ai giornalisti più spesso, con ben due conferenze stampa negli ultimi giorni. D’altro lato però, dietro le quinte, lavora alla sua maniera rilanciando il premierato con una legge elettorale che intende approvare con o senza il consenso delle opposizioni e forzando ancora una volta le regole.

A onor del vero non è l’unica, la storia italiana insegna che le leggi elettorali, benché non appassionino mai i cittadini, possono essere salvifiche od esiziali e, se ben confezionate su misura, possono garantire la sopravvivenza politica dei governi in crisi. Giorgia Meloni sta giocando così e, sbandierando il valore della stabilità dei governi, lavora alla sopravvivenza del suo.