Legge elettorale: il vero problema è ricostruire la rappresentanza politica

Nuova legge elettorale, si intensificano gli incontri per capire cosa, come, e se possibile perché l’accelerata del governo sulla riscrittura delle regole del gioco. Dal momento che, come da più parte viene avanzato, non mancano certo problemi a questo governo sotto l’aspetto della vita nazionale, mai come ora scossa e confusa rispetto alle guerre, alle ricadute sull’economia, allo sconquasso sociale, alla sua stessa collocazione internazionale (Europa? Usa? Militarista? Pacifista? Suddita senza voce o fiera “alleata” dell’Impero?). Invece, il governo italiano ritiene che la sua priorità sia la riscrittura delle regole del gioco: una nuova legge elettorale, che, così a prima vista, si segnala per tre elementi macroscopici: il ruolo fondamentale delle liste bloccate (ovvero, candidati scelti dalle segreterie di partito e da queste dipendenti), la previa formazione delle squadre di governo con tanto di premier da parte dei partiti e coalizioni che si propongono alla sfida elettorale (di fatto, uno scippo ai poteri del presidente della Repubblica con il concreto effetto di introdurre per la finestra ciò che è stato scongiurato dalla porta, ovvero il premierato), infine l’infinita questione dei premi di maggioranza, vera e propria maledizione di questo Paese, che, in nome della governabilità e stabilità del sistema, sacrificano senza colpo ferire la rappresentanza. Dimenticando che, al di là dei mutamenti sui nomi, la stabilità più assoluta dal punto di vista del sistema ha sostenuto per decenni la Prima Repubblica, ad onta del sistema proporzionale “selvaggio” su cui si basava.

Nel corso dell’incontro tenutosi a Firenze lunedì 29 nella Sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso, promotore e organizzatore il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, acronimo Cdc, il politologo Antonio Floridia ha messo in luce alcune ricadute sistemiche che la nuova legge elettorale potrebbe produrre. Al netto delle critiche mosse dai numerosi costituzionalisti presenti, da Mauro Volpi a Massimo Villone, fino alla coordinatrice della discussione, la costituzionalista Cristina Grisolia, Floridia ha parlato delle conseguenze a livello di ricadute politiche che la nuova legge produrrebbe sui meccanismi strutturali del sistema che fino ad ora hanno retto la Repubblica.

In primis, dice Floridia, è necessario rendersi conto dello straordinario potere che hanno i sistemi elettorali, che sono un insieme di regole che comunque disegnano e condizionano i comportamenti degli elettori. Potrebbe sembrare banale, ma invece è molto importante per avvicinarsi al sistema proposto dalla maggioranza che governa il Paese, perché è necessario comprenderne le finalità. O meglio, in che senso pende la bilancia? Ed è proprio vero che alla stabilità è necessario fare concessioni di ogni tipo, magari anche a discapito della rappresentanza? Secondo Floridia, non è vero per niente, dal momento che ritiene che in questo momento storico la vera priorità sia quella di una ricostruzione della rappresentanza, operazione necessaria in quanto la sua non attuazione configura un vero e proprio pericolo per la democrazia. Del resto, la grande voglia italiana del premio di maggioranza è la spia, secondo il politologo, di una visione di democrazia plebiscitaria, altro che quella parlamentare definita dalla Costituzione, che di per sé abbisogna di confronto, discussione, e quindi punti di vista diversi da cui trarre decisioni ampie, articolate. Il contrario insomma del “capo” che, forte dei voti (non importa se la maggioranza è frutto di premi più o meno smodati) decide per tutti. Magari “cacciando” chi, dei suoi, osa azzardare un punto di vista diverso. Del resto, è da sempre una delle fratture della politica, ben conosciuta dai greci che per primi se ne occuparono, quella che risiede nella dialettica del tiranno appoggiato dal popolo contrapposto alle “democrazie” delle assemblee cittadine. Mutatis mutandis, qualcosa cambia fra democrazia parlamentare e democrazia plebiscitaria (vorremmo dire democratura…).

Cosa cambia, e perché la legge attualmente in volata al Parlamento, c’entra? Partiamo da un presupposto, dice Floridia, anzi due. Da un lato, la consapevolezza che tornare alle elezioni (ormai dietro l’angolo giudicando i tempi della politica) col Rosatellum significhi per il governo e nel migliore dei casi, vincere con una risicata maggioranza, che potrebbe esporlo a crisi ricorrenti di debolezza, interna ed esterna; dall’altro, oplà, l’imprevisto, nelle vesti del generale Vannacci.

Vannacci si configura, negli aggiustamenti cui pensava la destra di governo con una legge novello Porcellum rinforzata con un super premio tale da tirar fuori d’impaccio persino alleati pencolanti come la Lega, come una vera e propria bastonata alle spalle. Perché ora il problema è: qual è il prezzo politico da pagare al generale? Lui fuori (dalla coalizione), il rischio è perdere quel (prudenziale, potrebbe essere di più) 4% che potrebbe ipotecare la vittoria; dentro (come quasi sicuramente succederà, prevede Floridia) bisogna vedere cosa chiederà il generale in cambio. Il prezzo politico dell’operazione, come dice il politologo.

D’altro canto, la questione Vannacci mette in luce anche un altro aspetto inerente al fatto di andare alle elezioni, da parte delle coalizioni, con squadra di governo e nome del premier. Una faticaccia, soprattutto quando da mettere in squadra è l’estimatore della Decima Mas, che si trova investito, grazie al meccanismo proprio delle regole del gioco, di un potere di ricatto ben al di là del suo potere di smuovere voti. Altro che pentapartito e sistema proporzionale.

Più in generale, secondo Floridia, il quadro offre una chiara rappresentazione delle difficoltà democratiche che offrono i sistemi elettorali fondati sia su premi di maggioranza che su coalizioni predeterminate. Come detto sopra, non si tratta di ripudiare la democrazia, ma di trasformarla, estremizzando questo meccanismo, in democrazia plebiscitaria o , come la definisce Floridia, “del capo”: ma può esserci la democrazia “del capo”? O, aggiungiamo noi, fatalmente si cambia regime?

Al netto di tutto, tuttavia, il problema è come intervenire: “In questa fase storica – dice ancora Floridia – la rappresentanza politica è una priorità democratica”. La cura potrebbe essere aprire una fase di dibattito sul sistema proporzionale con la soglia di sbarramento intorno al 3° al 4%. Ciò che si vuol far finta di non capire è che un sistema siffatto “toglierebbe potere di ricatto alle forze marginali”e innalzerebbe la qualità del dibattito politico, togliendo genericità ai programmi.

Infine, sulla questione delle preferenze, il politologo sottolinea che, in un momento storico in cui a incrinarsi è la rappresentanza politica, le preferenze diventano indispensabili per ricostruire un rapporto fra eletto e il territorio che lo esprime. Naturalmente, dice ancora il politologo, se il ragionamento sulle preferenze viene calato su un sistema che prevede pochi e grandi collegi elettorali, il rapporto diretto fra territorio e eletti si perde, spezzando la rappresentanza politica. Anche perché, ovviamente, se le preferenze vengono inserite in un sistema con liste bloccate e collegi plurinominali enormi, si rischia la faida interna fra candidati senza nessun radicamento.

L’ipotesi per ricostruire la rappresentanza politica dunque, secondo Floridia dovrebbe comprendere un sistema proporzionale con soglia di sbarramento e collegi più piccoli con preferenze. Ovvero: quasi il contrario del Melonellum. .

In foto Antonio Floridia