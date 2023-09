Le riviste culturali: lo spazio in cui nascono e crescono le avanguardie

Cosa sono davvero le riviste e cosa sono in grado di fare? Chi volesse rispondere a questa domanda, non può non recarsi all’appuntamento che a giorni prenderà il via a Firenze, il Festival Firenze RiVista, che mette in chiaro il ruolo, la qualità, la ragion d’essere, il significato di presidio e avanguardia della cultura che le riviste rivestono, anche nell’Era della Rete e anche dentro la Rete. L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, si terrà a Firenze il 22, 23 e 24 settembre, presso il complesso delle Murate e quest’anno vedrà anche la significativa presenza del Cric, il Coordinamento delle Riviste Culturali Italiane presieduto da Valdo Spini.

L’evento assume, per sua intrinseca natura, il carattere di presidio e ponte per quel mondo delle attività culturali che molti avevano votato all’estinzione, sbagliando del tutto il tiro. Infatti, è ormai evidente che la richiesta di strumenti collettivi di approfondimento e di canali qualitativamente alti per approcciare ai temi più disparati che compongono la realtà, non accenna a scomparire. Dall’altro lato, è da sempre obiettivo del Festival delle “riviste indipendenti italiane”, quello di creare un ponte per il dialogo e il raccordo, nonché la condivisione, fra riviste di lungo corso (come i «Quaderni del Circolo Rosselli», «Testimonianze» e «Tempo Presente», che parteciperanno al Festival) e le nuove realtà maturate nel mondo giovanile e tra le nuove generazioni.

Quest’anno il percorso del festival si snoderà attraverso i 4 elementi, Aria, Terra, Acqua e Fuoco, e come sempre le voci saranno tante e poliedriche, dal momento che le pubblicazioni variano dai temi a carattere artistico e letterario, a quelli a carattere antropologico, ecologico sociale, storico, politico, economico…

Dal 2023, Firenze RiVista diventa una biennale dedicata alle riviste e all’editoria indipendente, con l’obiettivo di catturare, una volta ogni due anni, le novità più interessanti che animano la cultura indipendente italiana.

Il senso di questa grande operazione la spiega Andrea Caciagli, direttore della rivista organizzatrice, L’Eco del Nulla: “Il motore di questa iniziativa è stato la ricerca di uno spazio dove potesse tenersi il dialogo fra riviste e al contempo il racconto al pubblico. Ciò che fanno le riviste è affrontare, con la specifica capacità di rispondere subito alle sollecitazioni, la contemporaneità. Perciò era ed è importante trovare un spazio per esprimere tutta la loro capacità di essere avanguardia culturale. Il tentativo nostro è quello di esporre alla luce un mondo che non sempre ha la possibilità di esprimersi per lungo tempo, basti pensare a quante riviste compaiono e chiudono in un breve periodo. Si tratta di un mondo molto vivace e il tentativo è quello di trattenere questa ricchezza e metterla a disposizione del pubblico per tre giorni. L’espressione più compiuta del Festival sono proprio quei tre giorni. L’idea è dunque quella di creare una sorta di osservatorio del mondo rivista, in modo da intercettare e far confrontare le nuove realtà che nascono dal mondo delle editorie indipendenti portandole in dialogo”.

Per quanto riguarda la presenza del Cric, i temi che verranno dibattuti sono altrettanti snodi dei tempi che stiamo vivendo. “Il Cric sarà presente attraverso tre manifestazioni. Nella giornata conclusiva, oltre a un Tavolo con il Catalogo delle riviste, verrà presentato un numero della rivista Tempo Presente – spiega il presidente Valdo Spini – l’incontro avrà come tema Eredità e missione delle riviste di cultura in Italia nel Tempo Presente , Inoltre, due riviste fiorentine avranno spazio nei giorni del festival. Per quanto riguarda la presenza dei Quaderni del Circolo Rosselli, verrà presentato venerdì 22 settembre alle 18 in Sala Ketty La Rocca, Il futuro dell’ Italia nell’Europa dei conflitti, che presenta in particolare un saggio dell’ex presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo sul tema della fiscalità europea”. Tema sollevato recentemente da Mario Draghi prima della nomina da parte di Ursula Von der Leyern al ruolo di responsabile per delineare la strategia sul futuro della competitività dell’industria Ue.

”Il tema europeo – sottolinea Spini – è oggi particolarmente attuale. Dobbiamo capire se l’Italia continua la sua politica europeista oppure se viene risucchiata dalla politica sovranista di altri Paesi o di altre forze politiche, come quelle rappresentate dal fronte della Le Pen”. Inoltre, sabato 23, sempre per il Cric, sarà la volta di Testimonianze, alle 18, in sala Wanda Pasquini, con la presentazione de “La grande alluvione”, Ripensare la memoria del 1966 a Firenze nell’età dei cambiamenti climatici.

