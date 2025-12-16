PR e Intelligenza artificiale: al centro resta il fattore umano

L’intelligenza artificiale e i big data, motori della quinta rivoluzione tecnologica, stanno diventando un potente ausilio per le Pubbliche relazioni, ma non potranno mai sostituirne il carattere di arte “che ha il potere di trasformare la società”.

Nel grande dibattito pubblico su come l’IA trasformerà le professioni basate sui dati e sulla trasmissione di idee e conoscenza, interviene Massimo Romano, professionista della comunicazione, con il libro “Il potere invisibile delle idee. Come la comunicazione ha cambiato il mondo” (Gremese) che ha il grande merito di ripercorrere la storia delle PR per aggiornare i pilastri concettuali e operativi alla luce dell’arrivo di nuovi strumenti digitali.

L’idea di Romano è quella di affidare l’introduzione del volume all’Intelligenza artificiale (“con una spruzzata di umanità algoritmica). All’IA affida il concetto che pervade tutto il volume: “la comunicazione non è solo tecnologia, ma soprattutto intenzione. I grandi cambiamenti sociali e culturali raramente avvengono per caso: sono il frutto di idee ben pensate e, soprattutto, ben raccontate”. La macchina è stata ben addestrata dall’autore e il prompt ben calibrato sulla risposta voluta.

Nel raccontare della vita e delle innovazioni dei maestri dell’arte delle pubbliche relazioni moderne, l’autore mette in luce “il cuore pulsante delle PR” che è la capacità di influenzare il comportamento umano attraverso la narrazione” .



Da Phineas Taylor Barnum, colui che ha scoperto l’importanza della narrazione, a Ivy Lee che ha riconosciuto e instillato l’importanza dell’etica e dell’integrità nella comunicazione aziendale. Da Edward Bernays, nipote di Siegmund Freud, che ha lasciato un’eredità fra luci e ombre dal punto di vista etico, ma ha mostrato come le PR possano influenzare positivamente la società, a Doris Fleischmann ricordata per il coraggio nello sfidare le norme sociali e promuovere l’uguaglianza di genere. Da Daniel Edelman che ha dimostrato che le PR si basano “sulla costruzione di relazioni autentiche, sulla trasparenza e sulla responsabilità”, a David Finn che ha posto la questione fondamentale di come conciliare efficacia e trasparenza.

Finn è stato una figura controversa, perché alcune campagne – durante la crisi del Kossovo e l’introduzione del termine complottismo per screditare i dissidenti – hanno sollevato critiche sulla moralità dei suoi metodi. Nella galleria dei maestri, tutti americani, ci sono poi Al Golin, che ha elevato le relazioni pubbliche a “una disciplina strategica, capace di modellare la percezione pubblica e di influenzare positivamente la reputazione delle aziende” e, infine, Larry Weber che ha traghettato il settore nell’era digitale ed esplorato il potenziale dell’intelligenza artificiale per personalizzare ulteriormente le campagne di comunicazione.

Riconoscendo pregi e difetti dei fondatori, Romano mette per tutti in evidenza i concetti che gli stanno a cuore. L’importanza delle idee che non sono solo lo strumento per il successo di un’azienda, ma anche l’unità fondamentale per rendere le società più integrate e solidali. E, soprattutto, l’etica e la trasparenza: “Nonostante i cambiamenti tecnologici, i principi fondamentali delle PR – fiducia, autenticità e relazione (ai quali si aggiungono trasparenza, integrità, autenticità e responsabilità sociale ) – rimangono ancora oggi invariati e imprescindibili”.

A conferma della sua tesi, nell’esaminare il presente e l’arrivo dell’intelligenza artificiale, Romano avverte un primo forse inatteso effetto. Certo l’IA permette una personalizzazione e una precisione senza precedente. Per i professionisti delle PR ciò significa la necessità di padroneggiare le nuove tecnologie come i software di social listening e di sviluppare una comprensione sempre più sofisticata de comportamento dei consumatori online.

Tuttavia bisogna tenere conto che ci si trova in una fase di transizione che, per esempio, vede in pochi anni un primo cambiamento di paradigma: la figura dell’influencer che sembravano avere preso la scena della comunicazione è entrata in crisi anche a causa di vicende come quella di Chiara Ferragni e molte aziende stanno tornando ai principi fondamentali delle PR tradizionali, che offrono un approccio più strutturato e sostenibile nel lungo periodo: “Questo ritorno alle PR tradizionali non significa abbandonare le tecniche digitali, ma piuttosto ripensare le strategie per bilanciare autenticità e trasparenza con la modernità delle piattaforme online”. L’intelligenza artificiale è destinata a diventare “un partner strategico nella creazione e diffusione di narrazioni significative”, ma il fattore umano rimane insostituibile: “Il successo delle PR del futuro dipenderà dalla capacità di integrare armoniosamente tecnologia e tocco umano”.

In poche parole l’automazione rischia di sbilanciare quel difficilissimo equilibrio fra interesse dell’azienda o l’ente che comunica e il mantenimento di un rapporto autentico e leale con il pubblico di riferimento. Per questo – la conclusione di Romano – va sempre tenuto al centro l’elemento umano che rende le PR un’arte oltre che una tecnica basata su conoscenze scientifiche.

Massimo Romano è imprenditore, comunicatore e giornalista, CEO e co-founder di Spencer & Lewis, gruppo di comunicazione indipendente con sedi a Roma, Milano e Londra. Da oltre vent’anni lavora al fianco di aziende italiane e internazionali, occupandosi di strategie di comunicazione integrata, brand reputation e public relations. Attivo nel dibattito di settore, è consigliere di UNA – Aziende della Comunicazione Unite e vicepresidente della sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria.

