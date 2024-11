L’avventura di Elio Fiorucci nel mondo della moda

Milano rende omaggio a Elio Fiorucci, suo talentuoso concittadino, con una mostra alla Triennale, che prosegue fino al 16 marzo 2025 ricca di oggetti, disegni, opere, e una densa documentazione, che ridisegna il profilo di questo singolare personaggio a quasi dieci anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2015. Visionario, effervescente, colorato. Fiorucci ha rivoluzionato la moda e ha creato un nuovo modo di comunicare. Nella mostra, a cura di Judith Clark, emerge la sua originale dimensione creativa e capacità intuitiva in un periodo storico segnato dai mitici anni ’60 e ‘70. Il percorso espositivo, attraversato interamente dalla voce dello stilista in dialogo con voci di altri protagonisti, è improntato sulla sua figura, la sua avventura umana caratterizzato da una forte identità e una spiccata imprenditorialità.

Fabio Cherstich, regista, scenografo di teatro e progettista dell’allestimento scrive: “Avendo scoperto un archivio di registrazioni audio, realizzate da Alessandra Albarello e messe gentilmente a disposizione dalle figlie Ersilia, Augusta ed Erica, e dalla sorella Floria Fiorucci, ho pensato che dovesse essere proprio la voce di Elio Fiorucci ad accogliere il pubblico: attraverso registratori, Revox e nastri sentiamo la sua voce che, come un prologo, porta subito la narrazione a un livello intimo”.

Tante le sfaccettature del formidabile Elio Fiorucci, nato a Milano nel 1935, imprenditore, cool hunter, fondatore del brand giovanile che ha rivoluzionato il costume, la moda, la pubblicità e l’arte nel nostro paese sottolineate dalla mostra biografica, che comprende anche materiale proveniente dal suo archivio personale e una serie di ricerche sviluppate da accademici e da collaboratori, seguendo un ordine cronologico. Uno spazio è allestito come la sala creativa con il tavolo di lavoro dello stilista dove sono inseriti oggetti, progetti, opere, foto e formule di comunicazione in un cui Fiorucci eccelleva. La grafica e il linguaggio provocatorio di Fiorucci sono gli elementi centrali dell’esposizione, con l’uso dei media, video, fotografie, plastici di architettura, abiti, accessori e opere d’arte contemporanea, a dimostrazione di come l’identità del brand rifletta la personalità del suo fondatore.

Judith Clark, nella presentazione del catalogo sottolinea: “Elio Fiorucci non era un designer: non esiste un corpus di opere che porta la sua firma, e non il suo nome; è facile confonderli, quindi se consideriamo l’incredibile quantità di oggetti presenti in mostra capiamo che è quasi impossibile tracciare chiaramente i confini della sua sfera di influenza. Per questo motivo finora si è tentato di definire i suoi obiettivi mettendo insistentemente in luce colori, forme, episodi ed eventi”.

Allegato alla mostra è stato pubblicato un catalogo, edito da Electa, con testi di studiosi e personalità del mondo della creatività e della cultura dove sono presenti opere eterogenee selezionate che evidenzia i temi e i linguaggi esplorati da Elio Fiorucci nell’arco della sua carriera creativa.

Da dicembre sulle principali piattaforme streaming sarà disponibile un podcast, prodotto da Triennale Milano e scritto da Andrea Batilla. In sette episodi saranno esplorate la vita e la carriera dell’imprenditore, in un viaggio da Milano a New York.

Il main partner della mostra Fiorucci, il technical partner ATM, e i partner istituzionali Lavazza Group e Salone del Mobile.Milano sostengono Triennale Milano per questo progetto.

Infine un ricordo della curatrice: “Io ho vissuto in Italia al momento giusto: a dieci anni avevo una Tshirt Fiorucci con una stampa trompe-l’oeil che con palese ironia comunicava: “non credere a quello che vedi ma credi nella creatività che rappresento, credi in un’altra idea di unicità, non importa se è una copia”. Copiare significa appropriarsi”.

Elio Fiorucci

Triennale Milano

6 novembre 2024 – 16 marzo 2025

Info: T. 02 724341 – www.triennale.org

In foto: Elio Fiorucci, Instalation view, Foto Delfino Sisto Legnani -DSL Studio © Triennale Milano