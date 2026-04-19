Lavoro: la realtà dietro l’ottimismo, cresce solo quello povero

Il lavoro in Italia. L’apparenza e la realtà. Meloni prosegue la sua gloriosa campagna sull’aumento dell’occupazione. Mentre in contemporanea gli addetti ai lavori parlano allarmati di un paese in forti difficoltà e di un’economia a dir poco stagnante. Per non dire della sempre maggiore difficoltà del vivere quotidiano anche per una qualsiasi famiglia dove si lavora normalmente. Fino ad arrivare agli ormai purtroppo famosi lavoratori poveri, i working poor che si calcola siano circa il 13% dei regolarmente occupati, ovvero 3 milioni di persone, al di sopra della media europea, che pur con un impiego non guadagnano più di 12 mila euro l’anno, non arrivando neanche al livello di una vita considerata dignitosa. Difficoltà che peraltro crescono via via che aumenta il costo della vita e i salari perdono potere di acquisto.

Le due contemporanee ma diverse realtà – buone notizie dal governo e paese stagnante dall’altra – sembrano una vera contraddizione. Dove sta la chiave per capire come si tengono insieme i due poli opposti di un’occupazione che cresce e un paese che impoverisce? In realtà la contraddizione si spiega facilmente: i presunti nuovi occupati, seppur ci siano perché dal febbraio 2026 ricominciano a scendere, sarebbero solo un illusione, in quanto semplicemente già assunti che restano al loro posto di più per via dell’innalzamento dell’età pensionabile.

Iniziamo dai dati Istat. Ci rivelano che, se pure gli occupati siano un po’ aumentati negli ultimissimi anni, la crescita è stata comunque minima e dovuta soprattutto all’onda di rinascita post Covid, e che il numero degli occupati ricomincia a diminuire mentre la crisi ha ripreso a salire, senza poi dire di quella, enorme, che potrebbe scatenare la guerra dell’energia in corso.

Già durante il 2025 – raccontano i dati Istat – inizia il calo delle assunzioni con circa 22 mila avviamenti al lavoro in meno rispetto al 2024 (-2,5%). Dopodiché si vede che anche là dove il numero degli occupati è considerato in crescita si tratta semmai di lavoro indipendente e il rallentamento è soprattutto nel lavoro dipendente. E, nell’ultimo caso, se di crescita si parla, si tratta solo di occupati a tempo indeterminato, e dunque evidentemente di chi già c’era. Nel quarto trimestre 2025, infatti, gli addetti dipendenti aumentano di circa 16 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024 (più 1,2% nel trimestre, più 1,7% nel confronto annuale), ma aumentato, appunto, i cinquantenni e oltre con il contratto a tempo fisso e calano invece, gli apprendisti, ovvero le nuove assunzioni, e, dell’1,9%, i contratti a termine.

“I dati vanno saputi leggere”, dice l’economista Stefano Casini Benvenuti. A proposito dell’apparente contraddizione tra lo sbandierato ottimismo meloniano e la realtà di un paese che continua a stare in mezzo al guado, dove per molte persone è difficile ormai mettere insieme il pranzo con la cena e i giovani talentuosi scappano in paesi esteri dove trovano maggiori soddisfazioni economiche e del loro valore, l’economista spiega che “ la contraddizione tra l’ ottimismo del governo Meloni e la condizione economica reale del paese la si capisce analizzando i dati che rivelano come l’aumento di occupati sia solo frutto di illusionismo. Quand’anche il lavoro cresce, seppure di poco, lo fa solo il lavoro stabile, quello di chi ha più di 50 anni e che in realtà era già occupato, mentre diminuiscono gli apprendisti e dunque i nuovi assunzioni, ovvero i giovani. L’aumento presunto è polvere negli occhi perché i lavoratori in più non derivano da nuove entrate ma sono vecchia occupazione, legata al tempo indeterminato. Si dà per aumento dell’occupazione il fatto che chi già c’era resta più perché si innalza l’età della pensione”.

Dopodiché nel 2026 i numeri degli occupati ricominciano lo stesso a calare. Sempre secondo i dati Istat a febbraio 2026 il tasso di occupazione in Italia scende al 62,4% dal 62,6 di gennaio perdendo 29 mila occupati, ovvero 24,15 milioni di persone nel paese. E comunque il tasso di occupazione dell’Italia rimane tra i più bassi nell’area euro, con un non poco significativo divario di genere a scapito delle donne: al 71%, l’occupazione maschile e al 53,3%, quella femminile. Aumenta solo la permanenza al lavoro degli over 50 anni che, appunto, ritardano forzosamente la pensione.

Analizzando ancora i dati Istat di questo febbraio, il calo degli occupati si associa alla crescita dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Rispetto allo stesso mese del 2025, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (il 14,1% in meno, pari a 223 mila unità) e cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (del 2,1%), ovvero 259 mila persone che non credono neanche più alla possibilità di trovare lavoro dandosi da fare e si arrendono.

Non solo. Per spiegare la pericolosa stagnazione dell’economia italiana Casini Benvenuti avverte anche che, se cresce, “cresce solo il lavoro povero”. Negli altri settori dell’economia fuorché in quello fondamentale, la manifattura, ovvero il lavoro di cui in realtà i paesi vivono, che richiede investimenti, conoscenze in crescita, salari più alti, ricerca, dinamismo, e offre competivita’ e continuità . “Se si assume – spiega Casini – lo si fa nei servizi, e, anche in quelli, non nei settori altamente tecnologizzati al servizio dell’industria, ma soprattutto nei servizi al turismo, quegli alberghieri e della ristorazione, dove si richiedono minori investimenti, che sembrano i più facili, ma sono anche a minor salario e minori esigenze di capacità ad alto livello. Oltre che minacciare fasi alterne e dunque minore continuità. Lavoro povero e debole, dunque”.

Sulla base dei dati dell’Inps, l’Irpet (Istituto regionale di programmazione economica Toscana) ha anche elaborato un flash sull’utilizzo delle ore di cassa integrazione in tutte le regioni italiane che rivela forti diversità territoriali. Va meglio al Nord e peggio al Sud. La Toscana si trova in posizione intermedia e dunque può offrire una sintesi della media nazionale. Il dato è allarmante per l’intero paese, perché comunque il ricorso alla cassa integrazione non solo cresce, ma cambia volto. “I dati Inps sulle ore autorizzate mostrano con chiarezza che, tra il 2022 e il 2025 – con una forte accelerazione nel 2024 e il 2025 che conferma il peggioramento- cresce il ricorso alla cassa integrazione nell’industria italiana. E non solo per un aumento dei volumi, ma anche un cambiamento delle composizione per causale”, constata l’Irpet. Ossia delle cause per cui le aziende mettono i dipendenti in cassa integrazione. E qui sta il nocciolo che rivela l’attuale debolezza del nostro sistema produttivo. Se nel 2024, spiega l’Irpet, prevaleva la crescita della cassa integrazione ordinaria, ovvero più legata a rallentamenti produttivi e shock congiunturali, nel 2025 si rafforza invece il peso della componente straordinaria per crisi o riorganizzazione che annuncia chiusure o perlomeno forti ristrutturazioni. Si passa, dunque, da momenti difficili ma con previsione di superarli a profonde crisi strutturali che rischiano di non risolversi.

Sono proprio i dati sulla cig a preoccupare il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi: “Qualsiasi dato ottimistico sull’occupazione non deve trarre in inganno – dice – Si tratta solo di occupazione fasulla perché vengono considerati come occupati coloro che in realtà non lo sono perché si trovano in cassa integrazione, dunque in realtà disoccupati. La cassa integrazione in Italia è cresciuta come mai fino a oggi. Dopodiché se i posti di lavoro sono soprattutto nei servizi si tratta solo di lavori deboli mentre il nodo della questione è che in Italia ma anche in Europa, vedi per esempio la Germania, e’ in corso una pericolosa deindustrializzazione. Ricordiamoci che ormai le filiere della produzione sono lunghe, attraversano le frontiere e le varie economie sono connesse”. Per di più con un immediato presente e un futuro più che allarmanti tra “caos, incertezza, crisi energetica, guerre”.