Lavoro: dopo trent’anni urge sempre l’attuazione della Costituzione

Lavoro e Costituzione, nesso imprescindibile e non solvibile, in quanto sul lavoro il nostro sistema repubblicano nato dalla Resistenza, fonda la sua riconoscibilità, com’è chiaro a partire dall’art. 1. Ma se della fondamentale importanza del lavoro per la nostra Repubblica “laburista” siamo tutti convinti, l’indagine su come si sia trasformato il lavoro negli ultimi trent’anni e se ancora davvero siamo nel perimetro costituzionale, mostra ampie praterie di complessità, fratture e criticità.

Il tema è stato, sabato scorso, sul tavolo del terzo incontro dei sette che fanno parte del progetto La Costituzione Italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale, realizzato dall’Istituto Gramsci Toscano, con il contributo della Fondazione Carlo Marchi e con la collaborazione dell’Associazione Nosotras.

Il lavoro nella Costituzione è senz’altro un tema affascinante, non foss’altro per la domanda fondamentale cui è necessario dare chiarezza:di cosa si parla ormai, quando si definisce il “lavoro”? E il lavoro che consideriamo tale oggi, è davvero ciò cui pensavano i nostri Padri Costituenti quando lo hanno messo alla base del nostro sistema repubblicano e democratico?

Il tema, che ha visto i contributi di William Chiaramonte, docente di diritto del lavoro, Università di Firenze, Ilaria Lani, segreteria Cgil Firenze, Filippo Bellandi, coordinatore regionale Nidil Cgil e storico, Marina Capponi, avvocata, già consigliera regionale di parità, coordinati dall sociologa e storica Alessandra Pescarolo, è stato anche l’occasione per parlare non solo delle tutele costituzionali, ma anche delle nuove forme di lavoro con a capo algoritmi e piattaforme (l’esempio dei rider), delle condizioni delle lavoratrici, dell’evoluzione della natura stessa del lavoro. .

Perciò la vera domanda è: cosa succede nel mercato del lavoro?

Il lavoro come raffigurato nella nostra Costituzione, stabile e equamente remunerato, raggiunge il suo massimo riconoscimento, dopo un lungo percorso fatto di scontri anche aspri fra le parti sociali, nella legge 370, ovvero lo Statuto dei Lavoratori. Ma non si tratta che di una parentesi: già negli anni ’90, si comincia a mettere in moto una progressiva quanto inesorabile erosione del lavoro come riconosciuto dallo Statuto, punto più vicino, e mai più raggiunto, al dettato costituzionale .

“Il cambio di rotta parte sicuramente negli anni ’90 col famoso Pacchetto Treu – ricorda Bellandi – in realtà, la volontà di quel provvedimento era senz’altro quella di intervenire sui livelli di disoccupazione, molto alti , e anche di migliorare la competitività del Paese”. Il momento storico è complicato da molti punti di vista: debito pubblico, competitività, cambio delle regole finanziarie internazionali, introduzione delle regole europee, cambio della moneta. Tutti elementi che in qualche modo, secondo Bellandi, possono giustificare il pensiero di chi riteneva che la rigidità del mercato del lavoro potesse penalizzare la competitività delle imprese e l’occupazione.

“Alcuni elementi del Pacchetto Treu rimangono e disegnano il mercato del lavoro odierno. Ad esempio, il lavoro in somministrazione, che divide il datore di lavoro formale da quello sostanziale: ci sono lavoratori che lavorano in un’azienda e sono organizzati dall’azienda in cui lavorano, ma che non sono dipendenti di quell’azienda, bensì di un’agenzia. Non è una forma di appalto, che consente un’indipendenza nell’organizzazione e nei mezzi, ma porta lavoratori somministrati (o interinali) al datore di lavoro sostanziale, che viene denominato utilizzatore”. Una riflessione sui termini non può prescindere dal fatto che il lavoro diventi “utilizzo”. Un termine che senz’altro identifica il cambio di visione accennato.

Nel 2003 arriva la legge Biagi. Vengono introdotti alcuni elementi importanti con effetto immediato. Ad esempio, ricorda Bellandi, “l’introduzione dei contratti a progetto del lavoro occasionale e se non erro, anche quello dello staff leasing, determinano alcune esplosioni, come, ad esempio, all’inizio degli anni 2000, il fenomeno dei call center”. Inizialmente, nei call center si lavora con il contratto a progetto. Poi, interviene una circolare, la circolare Damiano, “che in qualche modo riporta un pezzo dei call center dentro la subordinazione, mentre quello che chiama, non quello che riceve le chiamate, il famoso pezzo in outbound, rimane dentro un contratto di progetto; in seguito entra in un contratto collettivo, quello delle telecomunicazioni , che però fatica a dare quella tutela che veniva data dalla subordinazione”.

Di fatto, con la legge Biagi comincia a indebolirsi il concetto di subordinazione e si introduce un altro punto di vista, che identifica un altro modo di lavorare, lavorare “presso” , che significa di lavorare in modalità “coordinata” col datore di lavoro, non più “subordinata”.

Procedendo a grandi passi nell’excursus, arrivano i tentativi da parte del governo Berlusconi di mettere mano all’art. 18, tentativi reiterati anche da altri governi, fino a quando si riesce nell’intento: nel 2012 con la Riforma Fornero, che oltre alle pensioni parla di art. 18. In una fase un po’ diversa rispetto al pacchetto Treu, almeno sul piano della conoscenza: infatti ormai si conosce il fatto che la precarietà ha invaso il mercato de lavoro. Altri due passaggi sono il decreto Poletti e il Job Act. “Li cito perché mettono in campo due elementi importanti: il primo, il decreto Poletti, allenta le causali del tempo determinato”. Ed è un elemento significativo, perché, dice Bellandi, “di norma si parla di lavoro a tempo indeterminato, non a tempo determinato Il lavoro a tempo determinato dovrebbe essere legato a esigenze temporanee. Invece, si va verso una normalizzazione del tempo determinato che in qualche modo sovverte l’idea che il lavoro “normale” sia a tempo indeterminato”. Il Job Act, nel 2015, interviene sull’art.18 introducendo il contratto a tutele crescenti. Per il datore di lavoro, licenziare illegittimamente un lavoratore diventa così, in un certo senso, un rischio calcolato: sborserà la cifra prevista misurata dal tempo che il lavoratore ha lavorato presso di lui. Cambia l’approccio al lavoro, ovvero il tentativo (costituzionale) di riequilibrare la parte debole (il lavoratore) con la parte forte (l’imprenditore); “alla parte forte, viene data una certezza. In ogni caso, mette a bilancio che più di quello non spende”.

“Si tratta di elementi che in qualche modo, hanno un effetto su mercato del lavoro – continua Bellandi – la normalizzazione del contratto a tempo determinato, l’indebolimento dell’art.18, l’introduzione della somministrazione, l’introduzione di forme di lavoro di collaborazione, hanno avuto effetti”.

Dopo trent’anni, un bilancio si può tirare. In qualche modo, “è stata favorita l’occupazione (non con una crescita esponenziale, a dire il vero), ma non è stata favorita una crescita economica”. I segnali? Produttività sostanzialmente ferma, salari che crescono molto meno che altrove, livello di precarietà molto alto.

“Siamo arrivati a un punto in cui il mercato del lavoro attuale, frutto di un lungo periodo, abbisogna di una inversione. L’idea che si possa competere e creare produttività esclusivamente allentando le regole nel medio- lungo periodo ha determinato anche il fatto che le imprese abbiano preferito competere sui costi del lavoro rispetto agli investimenti e alla ricerca, ad esempio sulle innovazioni”. Un effetto generale che non ha fatto che indebolire il mercato del lavoro, allontanando nel contempo il lavoro stesso da come era stato considerato, pensato, indirizzato in sede costituzionale. “In questo senso diciamo che la Costituzione non va cambiata, va attuata”, conclude il rappresentante della Cgil.

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