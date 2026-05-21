Lavoratori domestici, nel 2029 ne serviranno 2,2 milioni

Lo studio del Centro Idos e Assindatcolf fa emergere, nero su bianco, alcune amare verità sul nostro Paese, che potrebbero mettere in crisi, se non fronteggiate, uno dei pilastri del welfare italiano: quello delle badanti e colf, perlopiù di origine straniera, che reggono il sistema di cura degli anziani in Italia. La sgradevole, sebbene non nuova, verità è la seguente: da qui al 2029 si prevede che l’Italia necessiterà di 2,2 milioni fra badanti e colf; quasi 1 milione e 68mila badanti di cui 784mila straniere, pari al 73,4% del totale. Oltre a ciò, anche la domanda di collaboratrici del lavoro domestico aumenterà, portando il numero delle colf necessarie a 1 milione e 144mila, di cui 742mila straniere, con un’incidenza del 64,8%. Tirando le somme, il fabbisogno complessivo sarebbe quindi di 2 milioni e 211mila lavoratori domestici, con un aumento atteso, nel triennio 2027-2029, di quasi 122mila unità, pari a 40.522 lavoratori in più ogni anno: 7.440 italiani e circa 33mila stranieri, di cui 24mila extra UE.

Ed è sulla quota dei lavoratori extraUe che rischia di innescarsi un grosso pasticcio. Infatti, la questione riguarda il Decreto Flussi, che com’è noto regolamenta l’entrata di lavoratori stranieri in Italia. Il DPCM 2 ottobre 2025 consente al massimo l’ingresso di 24.000 (nel 2027) e 24.200 (nel 2028) lavoratori domestici, mettendo insieme gli ingressi previsti dal

click day e quelli fuori quota. Inoltre, come si legge sul report, le stime prodotte dalla ricerca rappresentano un minimo, non tenendo conto di altri fattori come, ad esempio, i lavoratori temporanei, ovvero che considerano l’esperienza migratoria come periodo “a termine” e che rientrano in patria dopo averlo concluso; o quelli che decidono di restare in Italia, ma cambiano lavoro. Perciò appare piuttosto verosimile che il fabbisogno arrivi a eccedere le quote segnalate.

Un altro problema incombente è legato alla dinamica demografica, che si sostanzia in due fronti: quello dello strutturale invecchiamento della popolazione italiana e quello dell’invecchiamento del “bacino” dei collaboratori domestici, compresi gli stranieri. Se il primo profilo è coerente con la proiezione della necessità di nuovi lavoratori domestici sopra ricordata (ricordiamo che il Bel Paese è il più vecchio d’Europa, con una quota di anziani pari al 24,7% mentre la fascia dei giovani sotto i 15 anni arriva all’11,9%), il problema è che, insieme agli italiani, invecchiano anche badanti e colf, quelle, in particolare, giunte da paesi stranieri o extracomunitari (magari ai tempi di ingresso, come ad esempio romene e polacche) che tuttavia oggi, per ragioni economiche, non possono smettere di lavorare. E magari sono giunte ai 65 anni di età.

Un problema che mette insieme almeno tre articolazioni critiche: da un lato, il fatto che il lavoro svolto in questi anni, a volte anche per oltre vent’anni, è spesso stato svolto in nero, il che mette in rilievo profili di illegalità nello status di badante o colf (specialmente nel primo periodo di ingresso, circa gli anni ’90); altro punto, il fatto che l’avanzare dell’età spinge al ricambio del personale domestico, che tuttavia si rivela una ricerca molto difficile, dal momento che emerge l’insufficienza dei flussi regolari previsti dal governo; il terzo rilievo, è il fatto che l’invecchiamento delle badanti, in particolare se senza tutele , le espone a una potenziale povertà e deprivazione proprio nel momento più fragile dell’esistenza.



Aggiungendo anche il fatto che una percentuale significativa delle persone di origine straniera che hanno sostenuto con il loro lavoro gli anziani d’Italia ha preso la cittadinanza del nostro Paese. Del resto, bisogna fare i conti anche con un altro aspetto, ovvero il peso economico che l’assistenza famigliare per gli anziani fa gravare sulle famiglie. Alla ricerca problematica di personale legata alla questione dei flussi, si unisce il costo dell’assistenza e la regolarità dei rapporti. Agli aggiornamenti su minimi retributivi e contributi si aggiunge il peso del fisco, dal momento che i contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale domestico (quindi colf, badanti e altre figure) possono essere detratti entro il limite previsto da legge, mentre la detrazione del 19% riguarda le spese di assistenza personale per persone non autosufficienti in presenza dei requisiti richiesti.

Tirando le fila, la scommessa futura riguarda svariati elementi. Intanto, secondo quanto da tempo denunciato da Assindatcolf, è necessario rivedere e superare il meccanismo del “click day” sul modello delle “quote extra” e accorciar ei tempi di attesa, che al momento arrivano anche ad otto mesi ed oltre, assolutamente inconciliabili con le esigenze delle famiglie. In secondo luogo, è necessario assicurare una sostenibilità economica per le famiglie che devono ricorrere al lavoro “terzo”. Sostenibilità economica che viene incontro a due esigenze concrete, ovvero trattenere, con un trattamento regolare e soddisfacente, personale qualificato dentro il sistema di assistenza domestica, e minimizzare le illegalità .Un punto quest’ultimo che rientra anche nella questione principale dei flussi, per cui è ormai inderogabile la revisione dei meccanismi di ingresso e assunzione dei lavoratori domestici, stranieri e nn, dal momento che nel settore, ad oggi, quasi un lavoratore su due svolge la propria attività senza contratto e dunque senza tutela. Concludendo, di fronte a una popolazione in rapido invecchiamento, è inderogabile mettere in atto una programmazione tagliata e cucita sul quadro demografico italiano.