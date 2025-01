L’automobile torna ad essere roba da ricchi

Di fronte ai numeri registrati dal rapporto del Centro Studi Fleet&Mobility, che ha scattato una fotografia del mercato auto italiano del 2024, ci si potrebbe chiedere perché si stia parlando da tempo di crisi del mercato: infatti, rispetto al 2023, nel 2024 la cifra spesa dagli italiani, sia per famiglia che per impresa, per l’acquisto di nuove vetture supera i 47 miliardi di euro. La notizia, come sottolinea la Cgia di Mestre, è che, nonostante il mercato auto italiano abbia chiuso l’anno in generale con una leggera flessione, la cifra spesa dalle famiglie italiane per l’acquisto di nuove auto supera di due miliardi quella spesa nel 2023. Vale a dire, come sottolinea la Cgia veneta, che si tratta di un valore record.

I dati su cui le stime sono state elaborate sono forniti da DataForce, ovvero si tratta dei numeri ufficiali che riguardano le immatricolazioni. Ma la vera domanda è: l’auto non conosce crisi o qualcosa sfugge? Purtroppo, la risposta è legata alla seconda opzione. Come sottolinea la Cgia di Mestre infatti, le cifre che fotografano gli incrementi di spesa sono giustificate non dall’aumento dei volumi, “ma dall’aumento del prezzo medio delle vetture immatricolate, che ha toccato quota 30 mila euro, oltre mille euro in più rispetto al 2023 (21.000 euro prima dello scoppio della pandemia)”.

Allora, il piccolo rebus è risolto: gli incrementi record sono conseguenti al rialzo dei prezzi. Un rialzo che potrebbe non essere indifferente per il nostro mercato, dal momento che potrebbe invertire la logica da tempo adottata nel mercato italiano, che va sotto il nome di “utilitaria”. Insomma, il vecchio concetto di auto “da famiglia”, di costo accessibile a uno stipendio medio, mediamente equipaggiata, che onestamente porta a termine il suo ruolo di spostare la famiglia per le vacanze o di accompagnare sul posto di lavoro. O meglio, tutto questo insieme. Un vecchio principio che sembra ormai sbiadito nelle nove logiche del mercato dell’auto.

Intanto, cosa provoca l’incremento del prezzo delle automobili? Il rapporto citato illustra alcuni motivi. Intanto, almeno in parte sarebbero responsabili gli innalzamenti dei listini, ma anche, per un’altra parte, il maggior numero di acquisti dei privati. Inoltre, un altro motivo sarebbe da ricercarsi nel calo del noleggio a lungo termine, solo parzialmente bilanciato da un incremento delle auto a chilometro zero e dei veicoli acquistati dai rent-a-car, che ha ridotto le immatricolazioni caratterizzate da forti sconti, spingendo il mercato verso i segmenti medio-alti, strutturalmente più costosi. .

Di fatto, come certifica Pier Luigi Del Viscovo, direttore Centro Studi Fleet&Mobility, e sottolinea la stessa Cgia, gli italiani non hanno mai speso così tanto per l’acquisto di auto nuove. Questo, se da un lato è segnale della vitalità della domanda di auto nuove in Italia, dall’altro è innegabile che il mercato è meno “popolare”. L’auto quindi torna ad essere una spesa importante, da valutarsi anche nella prospettiva di un utilizzo più lungo. .

Insomma, lo scenario che si presenta è quello dettato da una scelta precisa, secondo il rapporto voluta, da parte dell’industria, quella di privilegiare i margini piuttosto che i volumi. Se questo è vero, sarà molto difficile invertire l tendenza tornando ai volumi di mercato del periodo antecedente la pandemia. D’altro canto, un altro dato innegabile che condiziona scelte e mercato è senz’altro quello degli stipendi degli italiani, che stanno sgretolandosi sotto il maglio dei prezzi del vivere quotidiano, figurarsi di beni come auto e simili. L’incremento dell’inflazione non perdona.

E dunque, si può chiudere il ragionamento perlomeno affermando che la crisi dell’auto c’è ed è conclamata. Motivo non di giubilo ma di ulteriore preoccupazione è che sembra avere un carattere mondiale. Infatti, come mette in evidenza la Cgia di Mestre, la crisi non di ferma all’Italia e neppure all’Europa, dal momento che investe anche Tesla, che, dati del 2024, ha registrato un calo delle vendite storico, in quanto è la prima volta che avviene, – 1,1% rispetto al 2023, poco meno di 1,8 milioni di vetture vendute. Stellantis (elaborazioni di Dataforce) nel 2024 va giù del 9,9% rispetto al 2023, per una quota di mercato che si attesta al 29% , ovvero 3% in meno rispetto al 2024. Impressionante, fra i marchi, anche Fiat, che pure resta il leader delle vendite in Italia nell’anno: -41,1% di immatricolazioni a dicembre rispetto al dicembre 2023.