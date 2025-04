L’autobiografia del Dalai Lama

“Sono il protettore dei non protetti” (Śāntideva, VIII secolo)

Il libro

Il Dalai Lama è vicino ai novant’anni. La sua autobiografia (Una voce per chi non ha voce, HarperCollins, 2025) suona come un lascito intellettuale per chi proseguirà la lotta per la libertà del Tibet occupato. È un libro politico che sconfina nel personale e ritorna al politico, carico di impressioni e sentimenti che solo una figura come il XIV Dalai Lama sa creare e trasmettere al lettore.

Il racconto della sua vita si snoda dal riconoscimento nella stirpe dei Dalai Lama fino al tempo presente, attraversando gli episodi salienti della tragedia di un popolo: gli anni dell’occupazione cinese, l’insurrezione di Lhasa, la fuga, l’esilio in India e i tentativi di aprire un dialogo con Pechino.

“Spera per il meglio, ma preparati al peggio” dice un proverbio tibetano che descrive bene i tentativi – nonostante i cambi di vertice in Cina – con cui i tibetani in esilio hanno cercato di aprire colloqui quasi ufficiali (1979-1989 e 2002-2019). Niente da fare: Pechino voleva una dichiarazione chiara di rinuncia all’indipendenza tibetana. E i tibetani gliel’hanno pure comunicata più volte, nero su bianco (l’Approccio della Via di Mezzo), ma è stato come se non fosse mai esistita.

Il problema, agli occhi di Pechino, è e rimane uno solo: Tenzin Gyatso. Una persona libera, responsabile solo nei confronti del suo popolo, incapace di odiare perfino il suo nemico. Fermo e inflessibile nel rifiutare il “buddhismo tibetano con caratteristiche cinesi”, il Dalai Lama chiede semplicemente una genuina autonomia per il Tibet, all’interno dell’unità con la madrepatria cinese.

L’amarezza scorre di pagina in pagina. La fiducia che il Dalai Lama aveva riposto nelle istituzioni cinesi è ormai al lumicino, ma, nonostante i ceffoni presi da Pechino, continua a offrire dialogo e apertura. Lo fa per il suo popolo, ormai quasi completamente cinesizzato. Il libro racconta anche il tragico periodo delle autoimmolazioni dei monaci tibetani. “Da un lato, posso empatizzare con il profondo senso di impotenza dei tibetani” – dice Tenzin Gyatso – “Dall’altro, la perdita di ogni vita è una perdita di troppo.”

Il finale è a sorpresa. Chi si occupa (o si è occupato, come me) della questione tibetana si è chiesto almeno una volta: quando il Dalai Lama morirà, cosa accadrà? Una prima risposta era arrivata nel 2011, ma non chiudeva il cerchio. Ora, invece, Tenzin Gyatso è chiarissimo: il XV Dalai Lama nascerà nel mondo libero, per portare avanti la missione tradizionale del lignaggio. Essere la voce della compassione universale, il capo spirituale del buddhismo tibetano e il simbolo del Tibet e delle aspirazioni del suo popolo.

Il significato politico è intuitivo: in questi anni di esilio, i profughi sono riusciti a ricreare, fuori dal Tibet geografico, istituzioni in grado di proseguire la lotta e conservare la loro identità culturale e religiosa nella diaspora. Il vero Tibet ormai è questo, e il prossimo Dalai Lama nascerà qui.

Ginevra

La lettura dell’autobiografia del Dalai Lama mi ha aperto la scatola dei ricordi: belli e meno belli. All’epoca – la seconda metà degli anni ‘90 – facevo la spola tra Budapest, dove avevo casa, e Bruxelles. Negli uffici del gruppo radicale al Parlamento europeo avevamo allestito una sorta di segreteria operativa per la campagna per la libertà del Tibet e la democrazia in Cina. Era un lavoro di contatti con i vari Gruppi di sostegno al Tibet (i Tibet Support Group), la dissidenza esterna cinese, le istituzioni comunitarie e il Governo tibetano in esilio, attraverso le sue rappresentanze in Europa: Bruxelles, Ginevra, Budapest, Londra.

A fine gennaio del 1997 mi spostai a Ginevra per organizzare, il 9 e 10 marzo – il Tibetan Uprising Day, anniversario dell’insurrezione di Lhasa –, la seconda manifestazione europea per la libertà del Tibet occupato. L’evento era convocato dalle Comunità tibetane in Europa, dall’Intergruppo Tibet al Parlamento europeo, dal Coordinamento dei Tibet Support Group in Europa e dal Partito Radicale transnazionale. Eravamo convinti che, nello stallo dei colloqui tra il Governo tibetano in esilio e Pechino, fosse arrivata l’ora di lanciare un’iniziativa nonviolenta mondiale: un Satyagraha per il Tibet, per l’apertura di negoziati veri e propri.

Al mio arrivo presi subito contatto con gli amici del TSG ginevrino, guidati da Lapkha Tsering, e con l’Ufficio del Tibet, i rappresentanti ufficiali del Governo in esilio. Se da parte dei militanti del TSG trovai subito accoglienza e amicizia, non potei dire altrettanto dell’Ufficio del Tibet. Iniziò un periodo teso, fatto di scontri verbali e ostacoli di varia natura per impedire che il Partito Radicale lanciasse il Satyagraha. Molti TSG in Europa erano dalla nostra parte: stufi di aspettare qualcosa che non sarebbe mai arrivato, si erano convinti che fosse meglio agire piuttosto che fare le belle statuine. Il Governo in esilio, invece, non era d’accordo. Avevano paura di perdere il controllo del movimento.

Mi sono sempre chiesto: perché?

La risposta me l’ha data l’autobiografia del Dalai Lama. Durante quel periodo, i colloqui tra tibetani, rappresentati da Lodi Gyari e Kelsang Gyaltsen, e cinesi erano fermi, ma ogni tanto, da qualche parte nel mondo, le delegazioni si incontravano in colloqui informali tenuti segreti, nel tentativo di riaprire un dialogo ufficiale, come poi accadde nel 2002. Ho scoperto che le due delegazioni si sono incontrate a Hong Kong, a Chiang Mai in Thailandia e chissà in quante altre città.

In altre parole, il nostro attivismo dava parecchio fastidio ai tibetani, impegnati in queste trattative super-segrete. Ce l’avessero detto, o almeno fatto capire, sarebbe stato meglio! Come che sia, riuscimmo comunque a portare a casa la manifestazione del 10 marzo 1997. Ricordo ancora quella mattina: di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite fui oggetto dello sguardo di disapprovazione dei tibetani dell’Ufficio ginevrino. Uno di quegli sguardi che dicono tutto senza bisogno di parole.

A quel punto ci eravamo anche un po’ rotti i santissimi. Il segretario del partito decise infatti di affidare il dossier Tibet alla nostra ONG in sede ONU, liberando così il partito da questa storia.

Lhasa

Il naufragio della campagna per il Satyagraha mi diede il colpo di grazia definitivo. La vicenda personale e politica si concluse con il sottoscritto che, due anni dopo, si recò da Marco Pannella per annunciargli che sarebbe tornato alla vita di tutti i giorni, che non si sentiva affatto tagliato per certe cose e che, insomma, amici come prima. Pannella, per tutta risposta, mi chiese se me la sentissi di andare a dare il cambio a Marco Cappato a New York (come rappresentante della ONG) per continuare il lavoro sul Tibet. Mi presi un paio di giorni per pensarci, ma non ebbi dubbi: lasciai il Partito Radicale. Non mi sono mai pentito di questa scelta.

Dopo pochi mesi ero a Lhasa, sul Tetto del Mondo. Un viaggio privato, consolatorio, quasi la realizzazione di un mio piano interiore. Fu così che mi scrollai di dosso tutte le scorie di quegli anni. E ancora oggi me ne giovo. Sentivo il desiderio di compiere una sorta di pellegrinaggio politico, in nome di qualcosa di forte in cui avevo creduto. Nella sua autobiografia, il Dalai Lama scrive: “I tibetani hanno perso tanto. La loro terra natia è stata invasa con forza e resta sotto un dominio soffocante. La lingua, la cultura e la religione subiscono attacchi sistematici mediante politiche coercitive di assimilazione. Persino la semplice espressione della tibetanità viene sempre più percepita come una minaccia all’unità della madrepatria.”

La Lhasa che incontrai nel 1999 era un parco giochi del mistico. Al posto della città sacra del buddhismo tibetano, i cinesi avevano costruito Lamaland. Un’experience, diremmo oggi, per facoltosi turisti cinesi – tanti – che poi potevano testimoniare come, tutto sommato, i tibetani fossero trattati con riguardo, tolleranza e persino devozione dalle autorità della Regione Autonoma del Tibet (TAR): un fantastico esempio del peggior Minculpop. Lhasa era stata iperturistificata. E si doveva pagare per tutto: per visitare il Potala e i monasteri di Drepung e Sera. Volevo comprare una kata, un rosario tibetano o una bandiera della preghiera? Li trovavo al mercatino del Barkhor, attorno al più sacro monastero di Lhasa e forse di tutto il Tibet, il Jokhang, ma erano made in Hong Kong o Kathmandu.

La confusione etnica era diventata la normalità. I cinesi ormai erano la maggioranza nella comunità tibetana, e i tibetani parlavano mandarino. Ero arrivato a Lhasa via terra, da Kathmandu, in un faticoso viaggio durato parecchi giorni e avevo potuto constatare che la cinesizzazione dell’altopiano tibetano era arrivata dappertutto: a Shigatse, Gyantse e nei villaggi lungo il percorso. In quei giorni mi tornarono in mente i volti e gli ammonimenti dei tibetani di Ginevra. Anche le loro incazzature nei miei confronti. E capii che avevano ragione loro, non noi.

Grazie, Dalai Lama! E grazie anche a quei tibetani che mi guardarono in cagnesco quel giorno a Ginevra. A ripensarci, credo di dovergli almeno una chang, la birra tibetana a base di orzo fermentato.

Postilla

Il Dalai Lama non ascolta con l’orecchio della mediazione delle parole. Per lui, il compromesso ha valore solo all’interno di una relazione di chiarezza semantica e ontologica. Non si fa problemi a offrire a Pechino la propria arrendevolezza in nome del bene superiore della pacificazione tra i due popoli. Ma non si tira indietro nel dire le cose come stanno. Da qui bisogna partire. Dalla realtà di ciò che è per davvero, e non da quella falsamente descritta dal governo cinese.

In Tibet la repressione è permanente. Va avanti dal 1950: sempre più pesante, sempre più devastante, ormai definitiva. I tibetani sono minoranza nella loro terra, e la loro lingua, cultura e identità sono messe in disparte per far risaltare meglio la dottrina sociale della Repubblica Popolare. Tenzin Gyatso ha sempre ammesso i benefici che Pechino ha portato sull’altopiano. Oggi nell’U-Tsang c’è più ricchezza e benessere, strade e ferrovie. Ma manca il rispetto per una cultura millenaria, per la tibetanità.

Durante la mia militanza radicale ho partecipato ad alcune riunioni dell’UNPO, una sorta di ONU dei popoli non rappresentati, con sede all’Aia e all’epoca guidata dal giurista Michael van Walt van Praag. Ci tengo a ricordare qui anche il mio amico Marino Busdachin, scomparso recentemente, che fu presidente dell’UNPO dal 2003 al 2018. I membri di questa organizzazione sono tanti e tra i più disparati: il Movimento Papua Libera, il Governo Provvisorio dello Stato di Savoia, l’Istituto Mondiale Sindhi, la Fondazione delle Nove Tribù Etniche Sulu, la Fondazione Taiwanese per la Democrazia, il Fronte di Liberazione Oromo, il Movimento Nazionale Taliscio, l’Assemblea dei Tatari di Crimea, il Governo tibetano in esilio, solo per citarne alcuni. Tutti popoli, piccoli quanto si vuole, ma per i quali il principio di autodeterminazione non è stato utile. Anzi.

Il diritto internazionale pubblico non è mai stato devoto ai principi e alle regole. Gli indirizzi giuridici sono dettati dalla forza e dalla consuetudine. Si basa sul principio di effettività, non su quello di legalità. In altre parole, chi ha più armi e un esercito più potente, in caso di conflitto tra regole, fa la voce grossa e porta a casa la partita. Il diritto internazionale è nato a seguito della tragedia mondiale della Seconda guerra, e oggi mostra i suoi evidenti limiti. Il vecchio ordine è tramontato, il nuovo non promette niente di buono.

Scrive il Dalai Lama nella sua autobiografia:

“A prescindere dalla situazione geopolitica dell’epoca, resta il fatto che considerare il Tibet come parte della Repubblica Popolare Cinese dopo il 1950 significa ritenere legittima la conquista e accettare la validità di un documento firmato sotto coercizione. Dal punto di vista del Tibet, l’Accordo in 17 punti (firmato nel maggio 1951, Ndr) era stato imposto con la forza a una delegazione che si trovava di fronte alla minaccia di un esercito di conquista ammassato alle nostre porte”.

La storia si ripete all’infinito. La vicenda del Tibet è uguale a tante altre conquiste e occupazioni militari, dove l’arroganza del più forte prevale sempre sul più debole. Questa pratica ha un nome ben preciso: imperialismo. Non mi lancio in inappropriate conclusioni sui limiti evidenti del diritto internazionale. Non avrebbe rilevanza.

Alla conclusione di questo metaforico viaggio in Tibet, posso soltanto dire: lunga vita al Dalai Lama.