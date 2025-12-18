L’Associazione Amerigo tiene viva l’amicizia fra Italia e Stati Uniti

Un ponte. Senza evocare quello di Salvini che è divisivo, il ponte è parola preziosissima. Il ponte collega, unisce, favorisce gli scambi di qualsiasi natura e, avvicinando luoghi e persone, finisce con l’arricchire conoscenze, idee, abitudini diverse. “Noi siamo un ponte, un ponte culturale , gettato tra Italia e USA”, dichiara coraggiosamente – trattandosi di tempi in cui i rapporti con l’altra parte dell’oceano non si collocano su un ponte così scorrevole – Edoardo Imperiale, presidente nazionale dell’Associazione Amerigo, così chiamata per via di Amerigo Vespucci dal cui nome si decise di chiamare il nuovo continente America.

Il ponte di Imperiale si riferisce alla sua associazione e al premio giornalistico Amerigo promosso dalla medesima: “Al contrario che indebolirsi, il nostro ponte ha oggi ancora maggiore valore”. Il presidente lo dichiara con non celato orgoglio e, nonostante i rapporti d’oltre oceano scricchiolino insieme al vecchio e consolidato ordine mondiale, anche con una serena fiducia nella forza dell’amicizia tra i popoli, in questo caso tra italiani e americani. Come, spiega che testimonino la storia e la presenza dell’Associazione e del Premio Amerigo. Sicuro che quel ponte non crollerà: “I ponti sono sempre attuali e, trattandosi oggi di un mondo in trasformazione, collaborano positivamente al cambiamento. Il nostro obiettivo è rafforzarli”.

La riflessione di Imperiale si snoda il 10 dicembre scorso, quando è venuto a Firenze per partecipare alla cerimonia di consegna del Premio giornalistico nazionale Amerigo 2025, la diciassettesima edizione dell’iniziativa promossa nel 2009 dal Chapter fiorentino dell’Associazione che aveva stabilito, e che conserva, un altro ponte speciale: quello di una feconda collaborazione con il consolato americano in città. Un premio che rappresenta un riconoscimento, unico nel suo genere, del contributo ad una migliore conoscenza degli Stati Uniti in Italia, fornito dai professionisti dell’informazione. Viene consegnato ogni anno, il secondo giovedì di dicembre, nella bella sede del consolato sul Lungarno, a Firenze. Con una solenne e al tempo stesso amichevole cerimonia cui lo scorso 10 dicembre partecipava anche la console Daniela Ballard. Oltre a Imperiale, all’instancabile e entusiasta coordinatore nazionale del Premio Michele Ricceri, il rappresentante in Italia di Enam (European American Alumni Associations) Massimo Cugusi, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, il presidente di AACUPI (Association of American College and University Programs in Italy) Fabrizio Ricciardelli, il giornalista Piero Meucci della Commissione tecnica del premio, i soci e gli amici di Amerigo da Firenze, Milano, Napoli e Roma, città nelle quali sono presenti i Consolati generali degli Stati Uniti.

In una tiepida e assolata mattina invernale, godibile attraverso le panoramiche finestre del consolato, si sono aggiudicati il premio: Anna Lombardi di La Repubblica per i quotidiani, Paolo Cappelli di Rai News 24 per i media audiovisivi, Elena Tempestini del blog Prospettive per il giornalismo online. Ad Alessandro Marenzi di Sky News 24 è stato attribuito il Premio “No Fake News”, giudicato oggi un premio di punta vista la pericolosa invasione delle medesime, e particolarmente apprezzato dal presidente dell’Ordine Gianpaolo Marchini. Dopodiché, il premio speciale 2025 è andato a Maurizio Caprara, editorialista di politica internazionale per il Corriere della Sera. Premiato anche il fotografo statunitense David Wiener, mentre il Premio America, il tributo alla rovescia, ovvero dedicato non a chi spiega l’America agli italiani ma a chi racconta l’Italia agli americani, è andato a Chiara Albanese di Bloomberg News. Non è mancato neanche il Premio Europa, dedicato ad un giornalista di un paese della Comunità Europea, che è andato a Sarah Wheaton di Politico Europe.

Per sottolineare l’intento dell’iniziativa, erano schierati, intorno ai premiati e agli ospiti della cerimonia, sui lati del salone del consolato, quattro dipinti di Norman Rockwell, uno dei più pittori più amati negli Usa, che raffigurano le quattro libertà care al presidente Franklin Delano Roosvelt attraverso opere letterarie che si rifacciano, anche indirettamente, alla libertà di Opinione, di Religione, libertà dal Bisogno e dalla Paura. Le famose quattro libertà di Roosvelt cui espressamente si ispira il Premio Amerigo.

Il clima è quello di un fecondo e vivace mondo di amicizia internazionale che dura negli anni e adesso continua, anche in controtendenza con l’incertezza attuale. “La nostra è un’associazione culturale fondata sull’amicizia dei due popoli, italiano e statunitense, e l’impegno sia del premio che dei premiati la rafforza. Conoscersi serve a unirsi ”, spiega Imperiale. L’impresa ha una storia affascinante che ha alla base la curiosità di capire anche chi sembra diverso e il desiderio di unire due mondi lontani. La raccontano Edoardo Imperiale e Michele Ricceri,spiegando che gli scambi culturali tra Italia e USA che poi confluirono in Amerigo, risalgono a un programma gratuito per visitatori internazionali lanciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il programma si chiama International Visitor Leadership e punta su una serie di scambi professionali con i paesi partner da cui partono persone di livello provenienti da ogni professione e selezionate dalle ambasciate e i consolati per andare a frequentare e conoscere i loro omologhi in Usa per periodi di breve durata, in genere due o tre settimane. Un’iniziativa che ha in comune con Amerigo l’impegno a costruire scambi e reti.

“Successe poi a un certo punto che chi era stato in America per partecipare a questa esperienza si dette appuntamento in Italia per discuterne e confrontarsi e da lì nacque l’idea di Amerigo”, spiega Ricceri. Prima l’Associazione, nel maggio del 2007 e poi, da questa, il premio ai giornalisti che in qualsiasi modo riescono a tener vivo il rapporto tra i due paesi e a farli dialogare, fondato nel 2009, a Firenze, con portata nazionale.

Da allora nel salone di Palazzo Canevaro, sede del consolato, sono passati una serie di giornalisti tramite cui abbiamo imparato a conoscere meglio l’America. Come sottolinea Ballard: “Siamo particolarmente lieti di considerare l’associazione Amerigo una cara amica. Nel corso degli anni, il suo impegno ha contribuito in modo importante a rafforzare il legame tra Stati Uniti e Italia”. Il premio non è un rito banale ma “ha un valore speciale – sottolinea la console – Il lavoro delle persone premiate favorisce il dialogo, offre analisi approfondite e consente al pubblico di comprendere il contesto più ampio degli eventi mentre guardiamo insieme al futuro”.

Ballard si congratula con i giornalisti: “Il vostro lavoro richiede perseveranza, integrità e una costante ricerca della verità. In un’epoca in cui siamo circondati da informazioni di ogni tipo, il giornalismo responsabile ci aiuta a distinguere i fatti dal rumore. Porta chiarezza su questioni complesse e incoraggia le nostre società a rimanere informate, partecipi, e connesse”. La console crede molto nel rapporto tra Stati Uniti e Italia, convinta anche che “al centro di questo legame vi siano le relazioni tra le persone che lo alimentano giorno dopo giorno. Un buon giornalismo contribuisce a rafforzare queste connessioni, permettendoci di comprenderci meglio e di apprezzare i punti di vista reciproci”. Dunque, evviva i premiati.

Nella foto i premiato dell’edizione 2025