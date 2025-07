L’Amour Ouf: una vibrante storia d’amore mischiata ad  altri generi

Uscito in Italia cinque mesi dopo Follemente a giugno del 2025, ma presentato già al Festival di Cannes nel 2024, casuale risposta alternativa al film italiano cerebrale e teatrale nel declinare la nascita di un rapporto amoroso, il francese L’Amour Ouf è invece un colossal melodramma romantico e banditesco, musicale e ruvido (5 milioni di spettatori, 35 milioni di costi, incassati già 60 e ai primi posti internazionali dagli Usa all’Asia): un saliscendi tumultuoso e fragoroso che sembra nascondersi tra vari generi e soluzioni ardite, volutamente imperfetto ed è tutto fuorché cerebrale, ma che alla fine ci mostra il nocciolo sincero e potente de L’amore che non muore .

C’è come un forte pudore, malcelato, nell’autore, il regista 53enne Gilles Lellouche nel cercare di nascondere in tutti i modi la natura sentimentale al cuore del film, e si fa di tutto per coprirlo con suggestive musiche pop, tratti polar e violenti. E persino col finale. Che ci è dato, sembrerebbe, fin dalle prime sequenze. Lui ( che non sappiamo ancora essere il Romeo della storia) è il capo trentenne skinhead di una banda criminale, è in un’auto con altri complici armati di micidiali mitra . Attendono nel tunnel il via del capo pronti a scatenare l’inferno. Il capo è Lui, tormentato , ossessionato da timori e fantasmi, e li esterna urlando violentemente coi suoi, poi fuoriescono e attaccano. Sulla parete del tunnel si odono esplosioni e riflessi di fuoco , poi lui rientra di corsa si mette alla guida, ma dall’esterno un braccio nemico sopraggiunge e gli scarica una raffica mortale e lo finisce. Ora sapremmo che Lui morirà come in tutte le storie maledette, e ci mettiamo l’animo in pace.

Ma solo nella terza parte della storia vedremo che “non è così che se ne andrà”. E ancora , in montaggio parallelo si vede una giovane donna bionda (Lei) che corre verso una cabina telefonica per attendere un segnale. Stacco e nel fondo del porto di una cittadina della Normandia (Le Havre, Cherbourg ?) bagliori di lotte operaie e travolgenti musiche e coreografie anni ottanta, dei Cure soprattutto.

Dieci anni prima vediamo Lei (Jackie) che scende dal pulmino ( è, a 15 anni, Mallory Waneque) d’un liceo tutto al femminile con le sue brave divise di certo sussiego, e all’angolo la classica banda di coetanei maschi, bulletti e sfigati provinciali ( a Milano si dicono “falchett”) che rivolgono alle fanciulle appellativi irridenti. Tra questi il Lui “ sbarbato”, Clotaire a 17 anni ( Malik Frikah) che punta lei. Ma lei , mostrando una grinta che non mollerà mai, non lascia cadere l’epiteto e mette subito le cose in chiaro : lo sovrasterà intanto sul piano del linguaggio , gli dice che lui ha solo 360 vocaboli e che è uno scansafatiche, che gira a vuoto, mentre lei Jackie studierà fino in fondo per non divenire una donna sottomessa. Sono così diversi : siamo negli anni ottanta.

Lui figlio di una famiglia proletaria incasinata piena di fratelli, con un padre operaio portuale che fa picchetti contro i crumiri e che gli instilla subito di non desiderare nulla “così non rimarrai mai deluso”. Lei di una borghesia con ancora eccedenze culturali , ma orfana bimba d’una madre che le è morta davanti agli occhi in auto, falciata da un’ assurda improvvisa collisione. Con un padre premuroso e gentile, ma che non può scaldarle il pozzo nero della solitudine adolescente. Eppure , tra i due imberbi spavaldi c’è subito una corrente sotterranea che li attrae, quel ragazzo ‘sbarbato’ ha una vitalità e una dolcezza insospettati, che l’accende e le fa pulsare ogni vena nascosta. In un campo di segale si baciano timidamente e, al momento di andar oltre , lei vorrebbe dirgli che è la prima volta, ma lui le ha già letto dentro e la precede (“anche per me”) . Per tutta la vita non le dirà mai “ti amo”, se non dieci anni dopo, tra sé e sé, piano e ritrosamente pensando di non essere sentito. Ma dentro di sé lo ha urlato potentemente, ossessivamente durante dieci anni. Che è stato in carcere. Come vedremo.

Per lui la vita vera , “l’amore che strappa i capelli” è durato un’estate e ha desiderato quella ragazza come mai nessun‘altra cosa al mondo. E questo alla fine lo salverà. Malgrè tout. Malgrado le sue nulle difese culturali gli avevano fatto scambiare il modello paterno che non aveva avuto, con uno strano boss cinico e artistoide che lo porta sulla cattiva strada.

Durante quell’estate il padre e la madre lo hanno sorpreso innamorato pazzo che ruba le musicassette del genitore, e le sente di nascosto, e la madre che lo carezza come avesse fatto un miracolo (“il mio bambino innamorato!… è bellissimo!”) e pure il padre si scioglie, e i fratellini gli fanno festa. Durante quell’estate i due assistono alla magia dell’eclisse sulla spiaggia e dieci anni dopo avranno lo stesso respiro con due partner diversi. Ma è ancora troppo ignorante per lei e per la vita, non ha ancora elaborato i 360 vocaboli che Jackie gli ha spiattellato come patrimonio insufficiente. E infatti si perde vittima di un gioco più grande di lui. In una rapina finita male viene ucciso un portavalori. Ma non è stato lui a sparare, ma il figlio del capo. Gli dicono di non confessare l’accaduto che tanto lo faranno uscire in meno d’un anno. Ma lo abbandonano. Il figlio del capo non si tocca. Dieci anni di galera.

Dieci anni dopo lui è avvelenato. Ora ha le sembianze di Francois Civil, 34 enne attore rivelazione a Cannes. Ma ha riflettuto sui valori. E più che la vendetta (che comunque attuerà) e l’essere risarcito per il suo silenzio ( nulla), la sola cosa che conta è Jackie e una vita con lei. Jackie invece è rimasta delusa da Clotaire. Pensava che l’amore per lei l’avrebbe fermato nella sua tendenza criminale e quindi adesso non crede più a niente. Pensava che l’egemonia culturale su Clotaire l’avrebbe guidato. Ha intanto assunto nel film le sembianze di Adele Excarchopoulos, ora col suo broncio da trentenne, traspirante da ogni poro una magnetica forza che si impone su tutto, poiché trabocca calore e voracità naif di vita , con una bocca da bambina golosa, le stessa espressione , la stessa bocca che 11 anni prima aveva fulminato Lea Seydoux, la pittrice dai capelli blu, ne La vita d’Adele ( Blue is the warmest color) Palma d’oro 2013 ad entrambe e al regista Kechiche ( mai assegnata a treassieme per lo stesso film).

Ora è qui umiliata dal giovane aitante capo area dell’azienda noleggio-auto dove opera come concierge hostess. Si licenzia all’istante rispondendogli con veemenza e all’ingiunzione di lui (Jeffrey/ Vincent Lacoste) che la segue in auto, di consegnare la divisa , si spoglia di questa in movimento e gliela getta nel finestrino e rimane in reggiseno e mutande sotto la pioggia battente, continuando ad avanzare fiera e ribollente. Lui la segue e si offre di accompagnarla, è sorpreso e attirato da questa erinni bionda ; prima di accettare il passaggio lei dal finestrino gli dice che non crede più a nulla, che è avvelenata dalla vita (come Clotaire) e qualunque cosa le dirà da qui in avanti sarà inutile. In realtà lui insiste, poi la convincerà a sposarlo. Lei si autoconvince dell’alternativa. Prova a farcela. Ma non funziona. La vediamo apparentemente serena nella sua casa di bambola, nella villa con giardino dove ricevono gente , un’esistenza borghese dove non le manca niente. Ma un velo invisibile le offusca la luce. E così anche per Clotaire quando torna a cercarla e il padre di lei gli annuncia che Jackie non abita più lì ed è sposata a un altro.

Questi due sono davvero “come due ventricoli di uno stesso cuore” e ognuno vede con gli occhi dell’altro e i due che rivedono separatamente una nuova eclissi , ma questa volta con altro partner a fianco, e le lacrime furtive silenziose che spuntano da sotto gli occhiali speciali schermati, non suonano per una volta tanto melassa sentimentalista.

E il nastro della loro storia si riavvolge . A differenza della prima versione del film questa volta Clotaire non scende dall’auto con il mitra verso la sua fine, dice basta al crimine, sente il richiamo di Jackie più potente di tutto e rinuncia ai soldi facili, alle vendette, e corre questa volta incontro all’appuntamento nella famosa cabina , verso cui dalle prime sequenze correva Jackie. Ora anche lui è pronto e consapevole.

E qui il racconto si fa confuso , ma la forza magnetica che li pervade è invece chiarissima. Come faranno a spiegare i due amanti, ora al Pronto Soccorso, che l’uomo ridotto così a mal partito, frantumato come una vittima dei film di Scorsese o Tarantino, è il marito di Jackie che l’aveva seguita e voleva fermarla dall’appuntamento con Clotaire e perciò ha provato a stuprarla in modo goffo e odioso e disperato dentro la cabina ? E che lei ormai sopraffatta ha preso la cornetta e gliel’ha ha spaccata una decina di volte sul capo e sul viso, procurandosi a sua volta un bel po’ di escoriazioni e contusioni a braccia e mani? Come ha fatto Clotaire, che è arrivato a fatto avvenuto , a chiamare lucidamente il PS , a essere verosimile sulla dinamica avvenuta, a raccomandare di curare prima l’uomo, messo molto peggio della sua amata, e a non essere intercettato invece lui subito, coi precedenti che aveva , a non essere incriminato lui dello scempio fatto al marito di Jackie? Tutto è perdonato, siamo qui in pieno Pulp Fiction, quello che conta in questa storia è che i due si ritrovano per la prima volta dopo 10 anni e si chiariscono e poi volano via per sempre assieme nella notte ; lei apre i boccaporti delle sue ferite e gli dice che lui l’ha profondamente delusa, in quanto ha dimostrato, ignorante come una talpa, di non tenere in conto il valore massimo del loro sentimento e così le ha strappato ogni speranza; lui è ora più consapevole e lucido, come di chi si rende conto di essere stato fino a pochi minuti prima, sull’orlo del baratro , ammette e giustifica tutto quello che Jackie ha pensato e detto su di lui. Ma in questi dieci anni- questo è il salto di qualità decisivo- ha pensato ai suoi 360 vocaboli che lei gli rinfacciava, li ha studiati e sviluppati profondamente, li ha scritti e commentati sulle pagine che ora le affida e che ora le rende come pepite d’oro, anzi incandescenti : “tenerezza”, “generosità” , “attenzione” “prendersi cura dell’amata”, e poi “ascolto”, “pazienza”, “attesa”, “difesa dell’altro”, “cercare il bene dell’altro”: lui sposa la poesia e il sentimento riflessivo di lei, proprio quando lei ha assunto, per salvarsi, la violenza di lui e questa simbiosi o scambio di ruoli diventerà il loro punto di equilibrio.

Vivranno anche loro in dignitosa condizione proletaria, come alla fine i Tomas e Teresa del capolavoro di Kundera, raggiunta l’ essenza della leggerezza dell’essere, senza sovrastrutture , voli pindarici , mete impossibili di successi. Sono semplicemente ricchi del loro amore , della reciproca accettazione, e ognuno difenderà l’altro con le unghie e coi denti, quando occorre : e infatti li ritroviamo entrambi in una specie di Amazon con le tute di lavoro che si stanno concedendo una pausa e parlano. Arriva il capo area e umilia Clotaire, minaccia di buttarlo fuori come un cane se la prossima volta tarderà a riprendere il turno sforando di un minuto. Clotaire incassa , mite e fermo . Deve tutelare lei. Sopra ogni cosa. Prendersi cura di lei. E va via senza replicare a riprendere la sua postazione. Ma è Jackie, per quell’affascinante scambio di ruoli, e di assunzione l’una dei tratti dell’altro, a fare un discorso “da mafiosa” al capetto arrogante e a rimetterlo a posto. Gli sibila calma e dura di non assumere più quel tono con Clotaire, perché è bene che il capetto lo sappia, con chi ha a che fare, è stato zitto per rispetto a lei, ma se lo rifà, Clotaire è uno che lo viene a trovare a casa, lo pesta come un punching ball, e gli distrugge tutto. Allora ,resta inteso che non terrà più quel tono? Sì o no? Il capetto annuisce con la coda tra le gambe: gli è arrivata “una proposta che non si può rifiutare”.

E dalla riflessiva colta liceale di buone letture Jackie. Ora sono alla tavola calda, nella pausa pranzo e mangiano un boccone. Lui è divenuto il filosofo tra i due e mentre lei mangia avidamente e di gusto come una bambina, come la sua Adele nel film di 11 anni prima, lui riflette sulla loro condizione e dice che si rende conto che non andranno nel lavoro molto più avanti. Ma è felice. Perché lei c’è. Qui Bonnie e Clyde si sono dati una calmata dopo i fuochi degli anni 80 e ora ben dentro i novanta. Ma non si sono ammosciati. Semplicemente tengono vivo quel fuoco antico del loro sentimento, fatto di “tenerezza”, “ ascolto”, “cura”, “attesa”, “pazienza” , “accettazione”, “supporto reciproco”, in un gioco in cui l’amore che non muore resta veramente, anche se non se lo sono mai dichiarato esplicitamente, e infatti a lui , nel vocìo della tavola calda, scappa soltanto, borbottio timido e frettoloso, un “ti amo tanto”, ma lei ha la capacità telepatica di captarglielo sulle labbra e a ogni gesto di lui ““questo amore testardo come un mulo” e lo sorprende confondendolo ridente con un “cosa hai detto?” … “t’ho sentito” , e lui “no, niente”, tanto entrambi sanno che è così e basta.