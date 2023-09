L’Amministratore di condominio: come prepararsi alla direttive Ue Case Green

Come ci prepariamo alla direttiva europea case green? Quando facciamo l’assemblea di condominio? Queste sono le domande che presto i condomini inizieranno a farsi e a farci. In base all’esperienza accumulata come responsabile di Generale Condomini, con sede a Sesto Fiorentino, che da oltre dieci anni si occupa della gestione e risoluzione di tutte le problematiche relative al patrimonio immobiliare e servizi di consulenza, direi che il discorso può essere affrontato iniziando a parlare di “case green” analizzando qualche dato. Oggi in Italia circa il 74% delle abitazioni rientra in una classe inferiore ai parametri imposti dalla nuova Direttiva Europea; quindi circa 11 milioni di abitazioni. Infatti stando al testo approvato lo scorso 14 marzo gli edifici residenziali dovranno raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo “E” entro il 2030 e “D” entro il 2033. Sul punto sappiamo che le classi energetiche resteranno le stesse di quelle utilizzate oggi anche in italia; ma i parametri per definire le classi probabilmente saranno meno stringenti e quindi potrebbero essere tali da comprendere più immobili (fonte Enea e Commissione Europea).

Per ora di fatto non possiamo altro che informarsi su come procede la discussione nel Parlamento europeo, in attesa della classificazione definitiva e della definizione degli aspetti operativi della nuova direttiva. Molto presumibilmente si dovrà attendere il 2025 prima che la norma entri in vigore e venga recepita da tutti gli Stati membri.

Insomma ancora è presto per parlare concretamente di lavori, ma penso che non ci sia molto tempo visto il nostro patrimonio immobiliare e la scadenza così a breve termine. Sarà necessario analizzare molto bene i problemi riscontrati in tutti i processi relativi al superbonus, dal reperimento dei materiali e della forza lavoro per finire al meccanismo dei crediti fiscali, per poter mettere in atto un sistema di agevolazioni fiscali oltre che un piano nazionale di interventi finalizzati all’adeguamento dei nostri immobili alla nuova norma. Personalmente penso che come prima cosa sarà necessario attendere la nuova Legge di bilancio prima di iniziare a pianificare le necessarie e possibili opere per adeguare i nostri immobili e quindi tutelarne il proprio valore.

Andrea Stigliano