L’ambiente coinvolge innovazione, giustizia sociale e democrazia

In occasione del 273esimo anno accademico dell’ Accademia dei Georgofili, la più antica istituzione al mondo dedita allo studio dell’agricoltura, Valdo Spini, già ministro all’ambiente, ha affrontato, nella prolusione, le tematiche ambientali. .

“L’ambiente non è un soggetto da affrontare in modo settoriale – sottolinea Spini – ma è un tema trasversale che interessa tutti i settori dell’attività umana. La questione ambientale è sempre più urgente ed ora si trova di fronte all’impatto con gli effetti negativi dei conflitti bellici, condotti troppo spesso proprio per il controllo di vecchie e nuove risorse naturali. La questione ambientale non è solo un problema della nostra sopravvivenza sulla terra, è anche una questione di giustizia sociale per i suoi legami con l’agricoltura e la sicurezza alimentare delle p opolazioni e, più in generale, è una questione di democrazia, come sancito dalla Convenzione di Aarhrus del 1998 che ha esplicitato come i diritti ambientali siano collegati ai diritti umani”.

“Non a caso – ricorda Spini – nel 2022, abbiamo inserito il tema della difesa e del rispetto dell’Ambiente nella nostra Costituzione, agli articoli 9 e 41. Nell’articolo 9 in particolare, dopo il comma sulla tutela del paesaggio, si afferma che “la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, aggiungendo che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.” Nell’articolo 41 poi, che regola l’iniziativa privata, è stato aggiunto questo comma: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività ` economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali Come ha notato il servizio studi del Senato, “in questa prospettiva costituzionale, l’ambiente si configura non come mero bene o materia specialistica bensì come valore primario e sistemico.”

“Quello dell’ambiente può sembrare oggi un tema in qualche modo in controtendenza. Innanzitutto, perché sono in atto guerre terribili e sanguinose, in Ucraina, in Medio Oriente e nel Golfo, e non solo purtroppo. Nulla salus in bello pacem te poscimus omnes – invocava Virgilio. (Non c’è nessuna salvezza nelle guerre, la pace tutti ti chiediamo).Se c’è qualcosa di totalmente antitetico all’ambiente, queste sono le guerre. Le guerre colpiscono le persone, (civili, donne e bambini) e devastano i territori, la biodiversità, le risorse naturali e le coltivazioni. Sconvolgono i terreni, inquinano l’atmosfera colpiscono le fonti di energia, impediscono le attività agricole e quindi l’approvvigionamento di derrate alimentari. Pensiamo a quanto sarà impegnativo il recupero delle aree agricole in Ucraina”.

“Com’è noto vengono attentamente misurate le percentuali di emissioni di CO2 e di altri gas serra afferenti ai vari settori produttivi (per esempio ai sistemi agro-alimentari si devono un terzo del totale dell’emissioni antropogeniche di gas serra), ma non mi risulta che si proceda con altrettanta attenzione a rilevare le emissioni per effetto degli eventi bellici. Lo studio del Scientists for Global Responsibility and the Conflict and Environment Observatory stima che le attività militari siano responsabili per circa il 5,5% delle emissioni globali di gas serra. Questa è una stima conservativa, in quanto molti dei dati in questa materia non vengono resi pubblici e comunque una cosa è certa: le guerre contribuisco alla distruzione dell’ambiente, una distruzione che diventa a sua volta un’arma di guerra”.

“Ma non sono solo le guerre. Dieci anni fa l’interesse e il sostegno internazionale sui temi dell’ambiente aveva raggiunto il suo punto più elevato. Nel 2015 era stato pubblicato un documento di grande portata, l’enciclica diPapa Francesco, Laudato Si, diretta ad una sensibilizzazione delle coscienze verso quella che veniva definita una “ecologia integrale”, un concetto molto ampio che veniva a raccogliere tanti aspetti, religiosi, filosofici, culturali che scaturivano appunto dal rispetto e la tutela dell’ambiente, di quello che per i credenti è il Creato. Nel settembre dello stesso anno, veniva adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da conseguire appunto in quindici anni (tra cui anche l’Obiettivo 2. “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile” e l’Obiettivo 15. “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”). Ed infine, nel dicembre di quell’anno 2015, nell’ambito della COP-21, viene adottato l’Accordo di Parigi, per contenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi centigradi rispetto al periodo pre-rivoluzione industriale, con l’auspicio di giungere all’obiettivo dello 1,5.

“Nel 2016, in occasione della riunione dei G20 ad Hangzhou, il presidente USA, Barak Obama, e quello cinese, XI Jin Ping consegnarono all’allora Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki- moon i loro documenti di ratifica dell’Accordo di Parigi, decisivi per l’entrata in vigore dell’accordo stesso. Pochi anni dopo nel 2019, in Europa veniva varato dalla prima commissione presieduta da Ursula von der Leyen il “Green Deal” con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

“Purtroppo, su molti di questi fronti siamo oggi in piena ritirata. Gli Stati Uniti sono usciti dall’Accordo di Parigi ( per la seconda volta) e il Presidente USA Donald Trump, nello scorso anno 2025 con lo slogan “Drill, baby, drill” ha rilanciato il ruolo del petrolio e in generale delle fonti energetiche di origine fossile.

“In Europa, sotto la pressione delle conseguenze economiche, occupazionali e sociali delle politiche ambientali messe in atto, sia dal punto di vista dell’industria che dell’agricoltura, si sta procedendo ad una drastica revisione del Green Deal.

“In che cosa si è sbagliato allora? Nell’analisi della globalizzazione e del suo impatto sui paesi sviluppati. Per effetto delle delocalizzazioni delle imprese e della concorrenza al ribasso sul mercato del lavoro, le condizioni delle classi lavoratrici e di ceti medi dei paesi sviluppati non sono affatto migliorate, anzi. Per non parlare delle condizioni di concorrenzialità nelle attività agricole, europee e italiane”.

“In questo contesto, l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale nella soglia di 1,5 gradi centigradi rispetto al livello precedente alla industrializzazione non è stato ancora raggiunto. L’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), nel suo Rapporto State of the Global Climate 2025 ha confermato che il periodo 2015-2025 sono stati gli anni più caldi mai registrati, e che il 2025 è stato il secondo o terzo anno più caldo registrato, con circa 1.43 °C sopra la media del 1850-1900. Il Rapporto sottolinea anche l’impatto degli eventi estremi (alluvioni, siccità, caldo anomalo) a livello globale. L’OMM, in Italia, solo nel 2025, ha censiti 10 eventi estremi principali, incluso il caldo anomalo dell’estate 2025.

“I cambiamenti climatici hanno reso più frequenti ma soprattutto più intensi questi eventi estremi con dolorose perdite di vite umane e danni costosissimi anche alle attività produttive che vi si svolgono. I danni subiti dal nostro territorio, dalle coltivazioni, e dalle foreste, sono una dimostrazione del loro impatto. La siccità in Italia nei primi sette mesi dell’anno 2025 ha bruciato, in particolare in regioni del Sud, 30.988 ettari, di cui 6.261 ettari di aree classificate come protette ai sensi della rete europea Natura 2000. Inutile dire come la messa in sicurezza, la difesa del suolo dovrebbero essere preventive e non successive alle catastrofi naturali . Stato e regioni dovrebbero collaborare ad un vero e proprio piano nazionale per la difesa del suolo. Uno dei miei predecessori, il ministro Giorgio Ruffolo aveva varato un Piano Triennale per la Difesa dell’Ambiente relativo agli anni 1989-91; personalmente ne varai un secondo per gli anni 1994-96. Forse si potrebbe ricominciare proprio di qui, da un piano, uno strumento per condurre un’organica politica ambientale su tutto il territorio nazionale.

“Più in generale, se si può allentare e far perdere di incisività la politica ambientale, non si può pensare che rimangano fermi i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi sulla vita del nostro pianeta. Lo dobbiamo purtroppo constatare, come attesta l’ultimo rapporto dello IPCC ( Intergovernamental Panel on Climate Change / Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) del 2023. In altre parole, non si può buttare via il bambino con l’acqua sporca, la politica ambientale con gli errori compiuti o con le difficoltà incontrate”.

Ruolo delle foreste – “Se le attività umane producono il CO2 e più in generale i gas ad effetto serra, le foreste hanno invece un ruolo del tutto positivo nel ciclo del carbonio.Si calcola che a livello mondiale, “in un anno tipico” le foreste assorbano circa il 30% delle emissioni di anidride carbonica proveniente dai combustibili fossili (anche se negli ultimi anni questa percentuale è diminuita). Com’è noto, le foreste ospitano l’80% della biodiversità (terrestre), che costituisce un grande valore non solo scientifico, ma etico perché riguarda la conservazione delle specie viventi ed è tutelata . da una convenzione dell’ONU, la CBD, Convention on Biological Diversity, Convenzione sulla diversità biologica.

“Una varietà di benefici economici e sociali ampiamente descritti ed esaminati nei Rapporti FAO sullo Stato delle Foreste nel Mondo. Il Rapporto del 2025 evidenzia che, sebbene il tasso di crescita della deforestazione rallenti, il nostro pianeta ha perso 420 milioni di ettari di foreste rispetto all’anno 1990. Le foreste coprono oggi il 31-32% della superficie terrestre (circa 4,14 miliardi di ettari). Il tasso di perdita netta è diminuito, passando da 10,7 milioni di ettari/anno (1990) a 4,12 milioni (2015-2025). Se la velocità della perdita delle foreste primarie è diminuita, è pur sempre in corso una diminuzione in valore assoluto della loro estensione nel nostro pianeta. È una questione che va affrontata con adeguati interventi a livello internazionale, secondo le indicazioni dello UNFF (United Nations Forum on Forests) che promuove la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste e degli alberi fuori dalle foreste. A livello mondiale, circa il 20% delle foreste (813 milioni di ettari) si trova oggi in aree protette legalmente istituite. Un dato che ci richiama all’importanza delle nostre aree protette, i Parchi Nazionali e i Parchi regionali”.

“Le foreste in Italia coprono oltre 11 milioni di ettari con un minore incremento annuo rispetto alla media Europea. Ma il vero problema è che l’incremento di estensione della superficie boschiva nel nostro paese è dovuto al progressivo abbandono dell’agricoltura. Si stima che in Italia ci siano 1 milione di proprietari di superfici forestali, con una media di 0,7 ha a proprietario. Per questo sarebbe necessario introdurre meccanismi che inducano i proprietari assenteisti delle foreste ad aggregarsi o ad effettuarne la donazione gratuita agli enti pubblici, in questo caso ai comuni, mettendo naturalmente questi nelle condizioni di accoglierli. È un tema su cui c’è necessità di attirare l’attenzione dei pubblici poteri competenti”.

Agricoltura e ambiente -” L’agricoltura, considerata insieme ai sistemi agrosilvopastorali, ( agroforestry) è fondamentale per assicurare il nostro nutrimento, come ci ricorda la FAO e soprattutto le gravi crisi alimentari sofferte dalle popolazioni di vaste aree del nostro pianeta.

“Il rapporto dell’agricoltura con l’ambiente lo possiamo vedere in due diverse dimensioni. Da un lato l’agricoltura consuma risorse idriche e contribuisce all’emissione di metano e altri gas ad effetto serra e può portare a perdite di biodiversità biologica; dall’altro lato l’uso agricolo dei terreni è il vero deterrente nei confronti dell’urbanizzazione diffusa e del consumo del suolo, un supporto indispensabile contro lo spopolamento rurale e montano.

“La risoluzione in positivo di questi due aspetti contrastanti sta in una corretta politica del territorio. Il pericolo è che il territorio utilizzato per le produzioni agricole venga eroso dell’affermazione della rendita rispetto al profitto imprenditoriale e ai redditi da lavoro. La SAU (superficie agricola utilizzata), a livello nazionale è tuttora in diminuzione, anche se il dato andrebbe disaggregato a livello regionale. In Toscana si è verificato nel 2020 un calo importante di circa il 15% rispetto al 2010. Una tendenza che va contrastata con una politica di servizi alla produzione e alla popolazione: al limite, in talune aree del paese, con l’erogazione di contributi diretti proprio ad impedire lo spopolamento: Non dimentichiamoci poi dell’agricoltura urbana e periurbana che promuove il consumo a chilometro zero e migliora la salute delle città.

“La sfida è quella dell’innovazione.L’uso di biostimolanti, biochar, agricoltura di precisione e gestione intelligente dell’irrigazione riduce l’impatto ambientale mantenendo la redditività. Naturalmente questo richiama più in generale l’attenzione sulla necessità di diffondere conoscenze e esperienze. L’agricoltura è comunque in una fase di grandi trasformazioni“

“L’agricoltura, considerata insieme a silvicultura e pesca, si calcola che contribuisca al Pil nazionale per una percentuale che potrebbe essere stimata al 2,3% con un aumento registrato nel 2024. Ma questa percentuale sale a circa il 15 % se si considera il settore agro alimentare nel suo complesso, un dato che la denota come un pilastro dell’economia italiana e del suo export”.

“Se aggiungessimo ai fondi della nuova PAC (ora si lavora a quella 2028-2034) potremmo veramente rilanciare il settore. Bisogna passare da una politica dell’ambiente che vuole imporsi all’agricoltore ad una politica dell’ambiente che voglia motivare l’agricoltore e accompagnarlo nelle sue trasformazioni. Sicuramente il binomio agricoltura–ambiente può incentivare l’investimento e concorrere ad attrarre una nuova generazione a scegliere l’agricoltura come attività di lavoro“.