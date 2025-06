L’addio di Musk a Trump: dissapori, esclusioni e conflitti di interesse

Un enorme progetto condiviso da Stati Uniti ed Emirati Arabi nel campo dell’evoluzione dell’Intelligenza artificiale che non vede protagonista Elon Musk, è la vera causa dell’abbandono dell’incarico governativo da parte del padrone di Tesla. Oltretutto nel progetto Stargate UAU, il partner operativo principale è Open AI di Sam Altman, nemico giurato di Musk. Era dunque una “fuitina”, non un matrimonio in grande stile, quello tra l’uomo più ricco del mondo e Donald Trump. Nonostante il padrone di Tesla avesse portato in dote buona parte del peso finanziario della campagna elettorale del rieletto presidente americano, quell’incarico governativo al “Doge” non poteva durare più di 130 giorni, perché un giorno in più significava, per Musk, diventare un dipendente della Casa Bianca, con tutti gli obblighi dei burocrati federali. Rispetto a tutte le ricostruzioni di questo fine rapporto, annunciato dallo stesso Musk sul suo social X, proprio questo rifiuto dell’uomo più ricco del mondo di trasformarsi in un ordinario colletto bianco, è elemento da non sottovalutare. Ma il principale elemento è la profonda delusione di Musk di fronte ad una politica espansionista di Trump nel campo strategico dell’Intelligenza Artificiale, che non abbia messo in un angolo Sam Altman e Open Ai.

Ma andiamo per ordine. Intanto, va meglio precisato da quale incarico si sia staccato Musk. L’acronimo “Doge”, che ricordando i fasti della Repubblica Veneziana, sembra fatto apposta per questo padrone degli algoritmi e di Tesla, nel contesto del governo americano si riferisce al Department of Government Efficiency (DOGE), un’iniziativa temporanea creata nel gennaio 2025 all’inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump, con mandato fino al luglio 2026. L’obiettivo dichiarato del “Doge” era quello di innovare con le più moderne tecnologie digitali l’apparato federale, puntando sull’efficienza e il miglioramento della produttività governativa, tagliando le spese federali. Un incarico simile a quello che Enrico Letta attribuì a Carlo Cottarelli, nominandolo commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica dal novembre 2013 al 30 ottobre 2014. Anche lui non durò molto. Musk, molto meno.

Anche perché nella qualifica inventata da Trump per il suo principale finanziatore, quella di “dipendente pubblico speciale”, si celava già una prima trappola. Secondo le rigide disposizioni degli organismi federali, Musk avrebbe infatti dovuto rispettare le norme etiche e fornire adeguata documentazione di non trarre vantaggio per le sue aziende dall’incarico istituzionale che ricopre. Come poteva rientrare in un progetto sull’IA, finanziato con soldi pubblici?

Seconda trappola: un organismo transitorio non può effettuare tagli nel budget federale approvato dal Congresso. C’è addirittura una norma precisa risalente al 1974, l’Impoudment Control Act, che attesta questo elemento che Musk e soprattutto Trump avrebbero dovuto tenere in considerazione. Ma, come un novello Capitan Fracassa, al presidente scelto dagli americani per la seconda volta, importa soprattutto far chiasso. Il “Doge” è in realtà un altro elemento di comunicazione, come i post sul suo social Truth, per far giungere alla “pancia” dell’America che odia i burocrati federali, il messaggio di un assalto agli apparati. Propaganda, poco più. Con la stessa premessa – ignorare o non tenere in conto le regole – che ha messo nei guai Trump sulla questione dei dazi. La bocciatura da parte della Corte Federale per il Commercio sottolinea che la decisione di Trump non rientra nei poteri del presidente perché non sussistenti le condizioni di emergenza affermate dal Presidente nelle misure del Liberation Day. L’amministrazione Trump ha ottenuto dalla Corte d’Appello una sospensiva ma il braccio di ferro legale rappresenta comunque un freno alla politica arrogante del Tycoon.

La stessa cosa è accaduta a Musk al “Doge”: al di là di 75.000 dipendenti che se ne sono andati accettando importanti buonuscite, quando si è trattato di licenziamenti senza paracadute, il Tribunale Federale di San Francisco li ha immediatamente bloccati, anche se riguardavano dipendenti in prova.

Ma al di là della fitta nebbia che riguarda l’efficacia delle misure disposte da Musk durante i suoi quattro mesi di guida del “Doge”, cosa si è incrinato nel rapporto tra i due sodali? Prima ancora dello sgarbo arabo, bisogna risalire indietro agli ultimi di gennaio, quando Trump annuncia un faraonico piano di espansione digitale. È il 21 gennaio. Il giorno prima la Cina lancia Deep Seek, il modello di Intelligenza Artificiale che fa andare in tilt le quotazioni in Borsa dei colossi digitali. La risposta di Trump è il maxiprogetto “Stargate”, joint venture con un budget di 500 miliardi di dollari che vede la partecipazione di OpenAI, Oracle, Nvidia, di Soft bank per la garanzia finanziaria e di investitori come NGH, il fondo degli Emirati Arabi.

L’obiettivo dichiarato da Trump è la creazione di centomila posti di lavoro. La mission: realizzare data center sempre più avanzati per reggere di fronte alla competizione soprattutto con la Cina. Trump annuncia Stargate ai giornalisti con la roboante sicumera abituale: «Segnate questo nome nei vostri quaderni per gli appunti perché lo sentirete nominare spesso nel prossimo futuro». Accanto a lui ci sono l’amministratore delegato di Softbank Masayoshi Son, il CEO di Open AI Sam Altman e quello di Oracle Larry Ellison. Non c’è Musk perché non ci poteva essere: sarebbe stato evidente il conflitto di interessi. Guidare un dipartimento federale ed essere tra i protagonisti di un progetto che prevedeva anche finanziamenti pubblici.

Con Stargate trova risorse preziose proprio Open AI, che trova partner fortissimi, in aggiunta a Microsoft per lo sviluppo dei suoi piani nell’Intelligenza Artificiale, verso l’AGI (Artificial General Intelligence). Sam Altman, nemico giurato di Musk che lo ha citato più volte in Tribunale, commenta in quei giorni, proprio su X, il social di Musk: “Questa infrastruttura garantirà la leadership americana nell’IA, creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro americani e genererà enormi benefici economici per il mondo intero, contribuendo alla sicurezza nazionale”. Trump sottolinea l’abbraccio con Open AI, attribuendo a Sam Altman addirittura il titolo di “maggiore esperto al mondo in Intelligenza Artificiale”.

Musk senz’altro quel 21 gennaio si irritò notevolmente. Notava opportunamente l’Agenzia ANSA in un lancio di Alessio Jacona, giornalista esperto di innovazione e curatore dell’Osservatorio di IA dell’Ansa: “E’ già possibile registrare un primo risultato dell’iniziativa: far arrabbiare Elon Musk. Il patron di Tesla, SpaceX e X (ex-twitter), ha risposto su X al post di OpenAI che presentava il progetto Stargate scrivendo un secco «They don’t actually have the money» (Non hanno i soldi per farlo), riferendosi ai 100 miliardi di investimento annunciati”.

Evidentemente invece i soldi ci sono. Pochi giorni fa, infatti, Altman ha annunciato una prima evoluzione di Stargate. Si tratta di “Stargate UAE” negli Emirati Arabi. Il progetto prevede la realizzazione di un supercluster di calcolo da 1 gigawatt ad Abu Dhabi, con una capacità iniziale di 200 megawatt operativa entro il 2026. Il sito, esteso su 26 km², è destinato a diventare il più grande complesso di data center AI al di fuori degli Stati Uniti.

Musk ha tentato di bloccare l’accordo, sostenendo che la sua azienda doveva essere inclusa nel progetto. Nonostante le sue pressioni, l’accordo è stato approvato dall’amministrazione Trump senza la partecipazione di xAI. Pochi giorni dopo, Musk ha annunciato l’addio al “Doge”.

In foto: Elon Musk