L’addio a Papa Francesco in un mondo diviso e confuso

Ha cominciato da Francesco, senza orpelli papalizi. Ha finito da Franciscus, senza orpelli funebri. C’è solo quel nome sopra la bara che lui ha voluto semplice e appoggiata sulla nuda terra. Quel nome, sintesi massima del suo Pontificato, scelta storica che segna un prima e un dopo. La sua ultima rivoluzione Papa Bergoglio l’aveva già scritta nel testamento del 29 giugno 2022, stilando fino ai dettagli le procedure per le sue esequie e con uno strappo definitivo, la scelta di non essere sepolto in San Pietro ma nella basilica di Santa Maria Maggiore: “Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni viaggio apostolico”. C’era stato 126 volte, l’ultima uscito dal Policlinico Gemelli dopo la lunga malattia. E’ anche un luogo caro ai gesuiti – l’ordine cui Papa Francesco apparteneva – e il fondatore Ignazio di Loyola celebrò la sua prima messa proprio a Santa Maria Maggiore nella notte di Natale del 1538. Bergoglio ha scelto anche il luogo preciso della sua sepoltura, vuole stare accanto all’icona di Maria, la Salus Popoli Romani e ha indicato anche chi deve affrontare le spese, non il Vaticano, ma “il benefattore che ho disposto”, altro strappo eloquente. Il suo sepolcro era già pronto nelle grotte vaticane, resterà quindi vuoto e si rompe una consuetudine di 120 anni: dopo Papa Leone XII, che nel 1903 volle essere seppellito in San Giovanni in Laterano, tutti gli altri 91 Papi sono in quelle grotte.

Così Francesco ha voluto essere se stesso per l’eternità. Quegli ‘ultimi’ che amava, la sua gente, sono accorsi a San Pietro in numeri mai visti. Fino a nove ore di fila per poterlo vedere, quasi 200 mila persone, di ogni fede, credenti e non, migranti, poveri. Le porte della basilica aperte fino alle 5.30 del mattino per poterli contenere.

Numeri mai visti anche sulla scena del funerale, che ha raccolto 170 delegazioni da tutto il mondo, una cinquantina di Capi di Stato e di governo, dieci famiglie reali. Era molto amato Francesco, polarizzava intorno a sé sentimenti forti ma anche opposti, divisivo forse ancora di più all’interno delle gerarchie ecclesiali.

Già al lavoro per eleggere il successore, sono arrivati a Roma gran parte dei cardinali previsti, ne entreranno in Conclave solo 135, quelli con meno di 80 anni. Bergoglio ha lasciato la sua impronta anche qui: ben 108 dei porporati elettori sono stati nominati da lui, 22 lo furono da Benedetto XVI, cinque da Giovanni Paolo II. Ma non servirà a garantire una elezione in continuità, molti di loro neanche si conoscono, Francesco li era andati a cercare ‘alla fine del mondo’ , nelle periferie della Chiesa. Un’altra delle rivoluzioni del Papa che non voleva confini, un Papa globalista che ha scardinato tradizioni secolari, predisponendo il Conclave più grande ed eterogeneo mai visto: in quello che lo aveva eletto erano rappresentati 48 Paesi e 71 saranno rappresentati in quello che sceglierà il suo successore. Altra novità: solo 19 elettori sono italiani, fra i 59 europei. Venti vengono dall’Asia, 3 dall’Oceania, 16 dall’Africa , 16 dall’America del Nord e 21 dall’America del Sud.

Tra i quindici e venti giorni dalla morte del Pontefice, quindi tra il 6 e l’11 maggio, si apre il Conclave e gli elettori resteranno isolati nella Cappella Sistina fino alla fumata bianca, senza nessun contatto con l’esterno. In realtà allora molti dei giochi potrebbero già essere fatti, sono i giorni prima quelli in cui, dietro l’ufficialità, riunendosi nelle congregazioni generali quasi tutti i giorni, i porporati fanno anche politica, cominciano ad accordarsi, lavorando dietro le quinte per promuovere i loro candidati. E il dietro le quinte vede una partita dura, in cui contano molto anche gli assetti politici internazionali e le influenze esterne. Basti pensare che quando Bergoglio fu eletto nel 2013 il presidente degli Stati Uniti era Barack Obama, spiravano venti di solidarietà, un clima che contribuì all’elezione di Francesco. Ora siamo in un altro mondo, il presidente è Donald Trump “l’eletto da Dio”, come si definì lui stesso, che sogna un papato condizionato dal suo potere ‘imperiale’ e non poteva che detestare la Chiesa di Bergoglio. Francesco, da par suo, non gli ha mai lesinato critiche durissime, fino alla lettera dello scorso febbraio ai vescovi americani in cui invitava a costruire ponti, non “muri di ignominia”. Ma Trump, votato dal 56% degli elettori cattolici, è riuscito comunque a convogliare a sé il 60% dell’episcopato americano e lo scontro aperto con Bergoglio potrebbe riverberarsi nel Conclave, anche se i trumpiani, sulla carta, non hanno i numeri per eleggere il nuovo Pontefice.

Le pressioni degli ultra conservatori della Chiesa americana contro Papa Francesco risalgono a ben prima della sua morte, esercitate anche con un uso massiccio e sapiente dei social e dei potenti apparati mediatici manovrati dalla Casa Bianca. Nel 2019 uscì in Francia il libro del giornalista Nicolas Senèze, ‘Come l’America vuole cambiare il Papa’ e parlava di “scisma americano”. Quando lo fecero vedere a Bergoglio commentò sorridendo: “Per me è un onore essere attaccato dagli americani”.

Tutto questo, il sacro ma anche il profano riecheggerà nella cappella Sistina prima di arrivare alla fumata bianca. L’uomo dei trumpiani è l’arcivescovo metropolita di New York Timothy Dolan, ma lui potrebbe deluderli. Soprattutto da quando il presidente americano ha deciso di tagliare i fondi all’assistenza, con lo smantellamento di UsAid, Dolan più volte si è espresso contro le politiche migratorie della Casa Bianca. Un altro candidato di punta dei conservatori è Raymond Leo Burke, che in questi anni ha guidato convinto il fronte contro Papa Francesco. C’è poi Peter Erdo, ungherese, non ha mai preso le distanze da Orban e, anche se non ha criticato apertamente Bergoglio, è molto distante da lui. Più esplicito è stato il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, sottolineando che “il futuro Papa non è un successore del suo predecessore ma un successore di Pietro” e ha sempre attaccato la benedizione alle coppie gay autorizzata da Bergoglio.

L’altro fronte del conclave è quello dei riformisti, in continuità con Francesco e fra questi sarebbero favoriti alcuni italiani, in primis Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Ha girato il mondo, esperto di Medio oriente e Asia, è l’artefice dell’accordo storico tra Santa Sede e Cina, lo dicono capace anche di attrarre i voti più moderati. Poi c’è Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, per lunghi anni nella Comunità di Sant’Egidio, collaborò con Nelson Mandela per la pace in Burundi e fu inviato dal papa in Ucraina e a Mosca per la missione di pace. Fra i candidati più bergogliani, ma lui stesso ha escluso di poter salire sul soglio pontificio: “Tranquilli, non divento Papa”. Ancora, Pierbattista Pizzaballa, francescano, patriarca di Gerusalemme dei Latini, è fra i più ascoltati in Terra santa, era il ponte fra il papa e la parrocchia di Gaza, con cui Francesco era in contatto quasi quotidiano. Lo spagnolo Angel Fernandez Artime, è un altro bergogliano, ha visitato 120 paesi. Pro-prefetto del dicastero dei religiosi, ha sopra di sé la prima donna prefetta del Vaticano, suor Simona Brambilla. Nello stesso fronte si parla anche del filippino Luis Antonio Tagle, prefetto di Propaganda fide, definito il ‘Papa rosso’.

Ci sono poi gli outsider, come l’agostiniano Robert Prevost, americano di Chicago e il vescovo di Stoccolma Anders Arborelius, che si è speso molto nel dialogo con le altre confessioni cristiane. Ma, anche se il toto-Papa è in moto da giorni, resta difficile fare pronostici, dipenderà molto dalle alleanze che si creano all’interno del Conclave e da chi saprà conquistarsi l’area del centro. Del resto anche Bergoglio, quando fu eletto, sorprese tutti sbaragliando ogni pronostico. E durante il suo Pontificato si è tenuto a distanza da logiche correntizie scegliendo cardinali sia progressisti che conservatori.

Per la fumata bianca servono i due terzi dei voti e si vota a oltranza ogni giorno, due volte al mattino e due nel pomeriggio. L’ ‘Habemus Papam’ però potrebbe arrivare non subito e regalare sorprese.

Gli occhi del mondo seguono l’evento, a partire dal funerale dove, dietro la scena solenne di piazza San Pietro, fioriscono retroscena politici e, a margine, lavora una frenetica diplomazia. La presenza di Donald Trump, per la prima volta a Roma da presidente rieletto, ha rimesso al centro le questioni urgenti su tutti i tavoli dello scacchiere politico internazionale. Il famoso faccia a faccia con la presidente della commissione europea Ursula Von Der leyen sembra a portata di mano. I due potrebbero vedersi, strappando, con un’accelerata imprevista, la tela diplomatica alla quale stava lavorando la presidente del Consiglio italiana, che non sembra gradire. E, non a caso, Giorgia Meloni con il ministro degli Esteri Antonio Tajani continuano ad escludere l’ipotesi di un incontro, considerato inopportuno in questa circostanza. Anche il presidente ucraino Zelensky conta molto nella occasione dei funerali per riavvicinare il capo della Casa Bianca e riparlare dei negoziati di pace ancora in alto mare, con la Russia che alza il tiro bombardando Kiev. Trump si mostra ecumenico, date le circostanze, e si dice disposto ad incontrare tutti.

Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono i grandi assenti al funerale di Papa Francesco. E non per il rischio di essere arrestati, visto che entrambi sono stati dichiarati criminali di guerra dalla Corte penale internazionale – l’Italia aveva già predisposto escamotage per non procedere – ma per un’ulteriore presa di distanza dal Papa che, più di ogni altro, li aveva messi all’indice predicando quella pace che loro continuano a non tenere in alcuna considerazione. “A Gaza situazione ignobile” sono state fra le ultime parole di Francesco, non digeribili per il premier israeliano. Per tre giorni non solo non ha pronunciato neppure una parola di cordoglio, ma ha anche ingiunto a tutte le ambasciate di Israele di cancellare i propri messaggi. Alla fine il suo è arrivato, freddissimo, di condoglianze ai cattolici che piangono il loro Papa. Putin invece fu tra i primi a esprimere cordoglio e ai funerali ha inviato il ministro della Cultura Olga Lyubimova. A rappresentare Israele invece solo Yaron Zeidman, ambasciatore presso la Santa Sede.

Sacro e profano. Le prime giornate di lutto hanno visto tanto, troppo per il Papa che voleva morire nella semplicità con cui era arrivato. Anche i politici italiani non si sono risparmiati. Dietro le facce contrite e i vestiti a lutto, nella seduta di commemorazione a camere riunite, accanto a interventi commossi, è partita la corsa a spezzettare il messaggio del Papa per accaparrarsi ognuno il suo Francesco, il predicatore di pace, quello degli ultimi, quello antiabortista, quello dei migranti.

Giornate di chiasso politico hanno così ‘sporcato’ la solennità dell’ultimo saluto a Bergoglio. Sicuramente lui non avrebbe voluto vedere ipocrite passerelle di potenti impegnati sottobanco ad organizzare incontri politici. Non si sarebbe commosso di fronte alle bandiere a mezz’asta annunciate da Trump sul balcone, con accanto la moglie Melania e un enorme pelouche di coniglio, pronto a festeggiare la Pasqua. E chissà cosa avrebbe pensato Francesco nel vedere in prima fila ai suoi funerali il presidente dell’Argentina Javier Milei, che parlava di lui come di “un imbecille che rappresenta il male sulla terra e sta coi comunisti assassini!“.

Si sarebbe commosso invece il Papa ‘degli ultimi’, vedendo 40 poveri e una rappresentanza di detenuti (in permesso speciale), ad attenderlo con una rosa bianca in Santa Maria Maggiore, ultimi anche a salutarlo, prima della sepoltura. E ai detenuti Francesco ha voluto lasciare 200.000 euro. Per tutti poi questo messaggio di addio e di speranza: “La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli”.