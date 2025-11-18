“La Voix de la Dance”: libro-agenda per chi ama l’arte coreutica

Il titolo è paradossale, ma è quanto di più azzeccato per definire l’arte del gesto e del movimento: “La Voix de la Dance”, la voce della danza, edito da Gremese. Intanto il francese è la lingua della danza classica nata in Francia nel XVII secolo e, sempre nell’Esagono, è stata canonizzata ed è cresciuta come forma d’arte fino a conquistare tutta l’Europa.



“La voce” sembra un temine singolare per un’attività che è basata sul linguaggio silenzioso del corpo. Ma è appropriato: la voce è il primo e più importane strumento di comunicazione e la danza, la lingua del corpo, è il secondo mezzo per comunicare di cui la natura ci ha dotato. Un titolo suggestivo e nello stesso un segnale preciso del serio impegno che l’autrice richiede al lettore. Del resto la danza come ripete Roberto Bolle insegna la disciplina del corpo e dello spirito, l’ascolto, il rispetto, la fiducia in sé e negli altri e ha il potere di far germogliare e fiorire semi di bellezza nei cuori dei ragazzi.



Parte dunque subito bene il volume realizzato da Monica Lubinu, danzatrice classica poi giornalista televisiva, collaboratrice del magazine “Danza Sì” nonché attiva come portavoce del mondo dell’arte coreutica come conduttrice di eventi e rassegne su tutto il territorio nazionale.



Si tratta di “libro-agenda” , avverte il sottotitolo “che vi guida giorno dopo giorno, passo dopo passo, nel mondo della danza e del balletto”. Ma non si pensi che si tratti di un diario scolastico per giovanette e giovanetti che una volta alla settimana “vanno a danza” accompagnati dai genitori o che cominciano i primi passi nelle scuole specializzate.

Intanto il calendario mensile non si riferisce al 2026 con i giorni della settimana dell’anno prossimo, ma in generale la semplice numerazione di ciascun giorno offre uno spazio per segnare idee, emozioni e notazioni tecniche e personali, introdotto da una citazione: “La danza non è un traguardo, ma un viaggio senza fine. Goditelo passo dopo passo”, fa per esempio da introduzione al 5 marzo.

La parte “privata” dello strumento è accompagnata ogni mese da schede molto ben fatte di carattere storico, di biografie dei grandi artisti, di descrizione dei grandi balletti classici ma anche da consigli su come scegliere la scuola giusta, come allenarsi, come preparare abiti e scarpette, come affrontare le delusioni, come mantenersi in foma e in salute, come affrontare il rapporto con i maestri e così via.

Per stimolare ancora di più l’attenzione del lettore l’autrice ha inserito checklist e test per misurare la conoscenza dei vari aspetti della danza, ovviamente cresciuta dopo aver letto i singoli capitoli. Conoscete i passi base o la storia della danza classica? C’è anche un test assai intrigante: “Quale danza vive in voi? Questo test è un piccolo rito per scoprire quale danza vive dentro di voi, guidandovi e ispirandovi”. Le risposte o i profili che emergono sono nelle ultime pagine.

“La Voix de la Dance » è un libro che nasce dalla penna di una donna appassionata che si rivolge a chi questa passione ha saputo accettarla e farne un elemento identitario. Lo confermano le brevi introduzioni inserite all’inizio dei mesi: pillole poetiche di quanto ha fatto vivere e sognare tanti giovani (e meno giovani).