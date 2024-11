La violenza sulle donne passa anche attraverso “il risparmio domestico”

In Italia si registrano ,nonostante gli strumenti legislativi messi in campo, numeri importanti di femminicidi che, insieme ai cosiddetti reati spia (stalking,maltrattamenti contro familiari e conviventi, e violenze sessuali spesso sommersi) delineano un quadro di emergenza sociale. Si rende dunque necessario continuare ad insistere con tutta una serie di atti per arginare e combattere il fenomeno della violenza sulle donne. È questo l’importante lavoro della Commissione parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio nonché sulla violenza di Genere guidata dall’onorevole Martina Semenzato. Una realtà politica della quale è consulente giuridico il penalista Valerio de Gioia, giudice della Corte di Appello di Roma che ha tenuto a Prato nel Salone Consiliare del Comune, una lectio magistralis sul “Codice Rosso al Testo Unico cosa serve per combattere il Femminicidio?”.

Una domanda più che legittima volta a spiegare che dal 2019 ad oggi se con il Codice Rosso si sono introdotti una nuova serie di reati: stalking,revenge porn, matrimonio forzato, divieto di avvicinamento, sfregio alla persona. Nel Codice Rosso Rafforzato,o decreto Roccella, si è data voce ad una legge la 168 del 2023, che prevede tra l’altro l’avocazione da parte del procuratore in caso di inerzia del pm. Attualmente la Commissione a Roma sta lavorando affinché si arrivi celermente al Testo Unico delle norme contro la violenza di genere. E in tal senso ha approvato all’unanimità la relazione sul Testo Unico sulla violenza di genere affinché possa essere di ausilio alla realizzazione di un codice donna.

Dall’ammonimento del Questore, ai braccialetti elettronici (che purtroppo continuano a non funzionare a causa di difetti dei dispositivi di rete), alla vittimizzazione secondaria, che per de Gioia è un vero e proprio abuso sulle donne.

“Oggi, ha infatti spiegato il magistrato, possono passare anche 3-4 anni prima che le vittime si siedano davanti a un giudice. Non basta quindi imporre al pubblico ministero l’obbligo di sentire la donna entro 3 giorni, come è scritto nel Codice Rosso, se non si interviene sulla disciplina delle misure cautelari e di prevenzione da adottare nell’immediatezza dei reati denunciati.Il fatto che la persona abusata debba presentarsi più volte in udienza fa scattare spesso un fenomeno che si chiama “vittimizzazione secondaria”. Significa trattare la vittima come fosse partecipe dei reati subiti. Perché raccontare più volte le violenze subite, vuol dire che essa deve rispondere a una lunga serie di domande che possono riportare a galla tutto. E avere anche una conseguenza più grave, e siccome non si può pretendere che il racconto sia identico parola per parola, può succedere che la vittima ritratti perché non vuole rivivere il ricordo oppure che sia messo agli atti che non ha voluto ripetere quanto denunciato in precedenza, con tutte le conseguenze del caso. E succede più spesso di quanto si creda”.

Mentre sulla violenza economica, che genera costi economici non solo nel caso estremo di femminicidio, ma anche nei casi di violenza perpetrata e reiterata nel lungo periodo,de Gioia ha sottolineato quanto questo tema stia particolarmente a cuore alla Presidente della Commissione Parlamentare Semenzato, sulla quale ella stessa ha deciso di investire risorse e approfondimenti. Per de Gioia, “l’uscita dalla violenza,passa anche attraverso l’indipendenza economica delle donne e il recupero della loro autonomia sotto il profilo occupazionale, economico e sociale. È quindi necessario promuovere la loro autonomia lavorativa, al fine di ridurne la vulnerabilità ed esposizione alla violenza. Bisogna passare da una visione esclusivamente assistenziale delle vittime donne, a un percorso di sostegno e orientamento delle loro capacità e potenzialità, nella prospettiva di restituire loro piena dignità ed autonomia sotto ogni profilo”. E ha raccontato il caso di un coniuge “troppo tirchio” che è stato condannato per maltrattamenti.

“Lo ha deciso la Corte di Cassazione confermando la pena nei confronti di un marito violento, che tormentava la moglie anche attraverso il “risparmio domestico”. Instaurando così un clima di sopraffazione che prescindeva dalle difficoltà economiche,che in quel caso non sussistevano, visto che entrambi lavoravano. Nonostante questo, l’uomo imponeva alla donna uno stile di vita fatto di sacrifici e limitazioni”.

Alcune sentenze lasciano ancora interdetta l’opinione pubblica, perché giudici e tribunali riescono a vedere le “attenuanti”, “come se,- ha chiarito il magistrato, – ad uccidere una donna, fosse un momento di “follia” dettato da motivi passionali passeggeri e non invece da un movente culturale ancora profondamente radicato nella nostra società per cui quella donna appartiene all’uomo ,e non può vestirsi come vuole, non può avere ambizioni, soprattutto non può lasciarlo. Comunque è vero che non sono mancate in passato nè mancheranno in futuro pene esemplari”.

De Gioia ha citato i due processi che si stanno svolgendo in questi giorni: uno alla Corte di Assise di Milano, che vede sul banco degli imputati,Alessandro Impagnatiello l’uomo accusato dell’omicidio pluriaggravato della compagna convivente Giulia Tramontano incinta al settimo mese; l’altro in Corte d’Assise a Venezia, contro Filippo Turetta che dovrà rispondere di omicidio aggravato dalla relazione affettiva con la vittima, Giulia Cecchettin, dello stalking (225mila i messaggi), della premeditazione e dalla crudeltà,oltre al sequestro di persona e occultamento di cadavere. ” In entrambi i casi – ha detto – i processi e le sentenze in tempi brevissimi, sono una prerogativa del Codice Rosso, anche se nella fattispecie delle condanne se per Impagnatiello si va verso la condanna all’ergastolo e l’isolamento diurno quale pena accessoria grave, non a caso con sentenza che verrà emessa il 25 novembre, per Turetta,invece, non essendoci in atto una convivenza e per la manifesta collaborazione e velocità del processo voluta dal legale della difesa l’imputato potrebbe evitare l’ergastolo”.

Infine, ha concluso de Gioia, circa l’utilizzo dell’ A.I nella protezione e nel contrasto alla violenza contro le donne,”è un argomento di vivo interesse se utilizzata per meglio collegare le iniziative legislative alle opportunità del digitale, una sfida e un’opportunità tutta da valutare”.

In foto il magistrato Valerio de Gioia