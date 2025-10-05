La rivoluzione di Fibonacci e il “giocoso problema dei conigli”

Non molto tempo fa mi è capitato sotto gli occhi un articolo della BBC: How Liverpool’s title win has completed a mysterious Fibonacci sequence. Allora, con stupore mi accorsi che in realtà l’emittente britannico aveva anche in passato dedicato ampio spazio al personaggio e ai suoi studi. Insomma, questo grande scienziato destava l’interesse del pubblico anglosassone. Il caso ha voluto che recentemente mi imbattessi in Alessandro Canestrelli, scrittore di famiglia elbana. Pisano d’adozione. Il quale in questi ultimi anni ha con sapienza certosina lavorato, pubblicando testi, alla storia di Leonardo Fibonacci, tanto da essere uno dei massimi esperti. “Dai prendiamo un caffè!”. In un attimo eravamo seduti al bar. Ci siamo stati per oltre un ‘ora. Ho fatto domande, ma soprattutto ascoltato le sue ultime scoperte, trovando erudita passione nei confronti del matematico pisano.

La contaminazione dei numeri indo-arabi che sostituirono quelli romani, rivoluzione o scoperta?

Leonardo nasce nella città di Pisa nella seconda metà del XII secolo; nel tempo in cui Pisa era una delle maggiori protagoniste della vita politica, culturale, artistica ed economica. Figlio di Guglielmo, funzionario della Repubblica pisana e rappresentante degli interessi politici e commerciali della Repubblica nella città di Bugia, al Béjaia, in Algeria, fu chiamato giovanissimo, in puerizia mea, dal padre a raggiungerlo nel Fondaco di Pisa.

Bugia non era solo un grande mercato, era anche uno dei quattro maggiori centri accademici dove si studiavano in particolare la matematica, l’algebra, la geometria e l’astronomia. Qui, a stretto contatto con quell’ insegnamento, ex mirabile magisterio, meraviglioso insegnamento, Leonardo fu in grado di comprendere perfettamente i vantaggi offerti dall’uso dal nuovo sistema numerico, tanto da indurlo ad abbandonare definitivamente la numerazione romana e le pratiche contabili a essa connesse per creare nuove soluzioni aritmetiche. Questo è l’eccellente passaggio dalla scoperta alla rivoluzione: Leonardo comprese l’uso dei numeri degli Indiani, le cifre dall’Uno al Nove con lo Zero posizionale, che permetteva di comporre qualsiasi numero, come qui dimostrato, scriveva Leonardo nell’incipit del Liber Abaci.

Le sue teorie, gli scritti e le prime Botteghe d’Abaco da lui fondate rappresentarono una straordinaria rivoluzione tecnica e teorica in campo matematico con particolare riferimento alla pratica della Mercatura che iniziò ad essere trasformata, sveltita e semplificata: prezzi delle merci, valore dei cambi, unità di misura, di peso, conti di monete, problemi di ragioneria, l’intero sistema contabile e di calcolo fu rivoluzionato da Leonardo Pisano, detto il Fibonacci.

Il Mito di Leonardo pisano, il genio che sfidò l’imperatore?

Durante uno dei suoi viaggi attraverso l’Italia, Federico II, Stupor Mundi, convocò nel palazzo di corte a Pisa Leonardo, di cui conosceva il contribuito allo sviluppo del pensiero matematico.

Alessandro Canestrelli

Era un’occasione che non doveva andare perduta: la ‘disfida matematica’ doveva avvenire fra i suoi scienziati e il matematico pisano che stava apportando una grande rivoluzione tramite gli insegnamenti tenuti dai suoi principali allievi nelle prime sette Botteghe d’Abaco, fondate dal Fibonacci e dalla diffusione del Liber Abaci.

Fibonacci accettando volentieri di confrontarsi con i matematici, astrologhi e studiosi al seguito dell’imperatore aveva la straordinaria occasione di raffrontare tutto ciò che aveva appreso, studiato e originalmente elaborato nel campo della matematica, dell’algebra e della geometria, con un gruppo di grandi personalità della corte federiciana.

L’incontro avvenne nel palazzo imperiale a Pisa, come ricordò Leonardo nel Flos (Fiori). Federico aveva trent’anni, un fisico atletico e altezza media, capelli biondo rame e profondi occhi azzurri; Leonardo era di circa venti anni più anziano, ma conosceva bene l’interesse dell’imperatore per il Liber Abaci e per i suoi studi; si sentiva a suo agio nel potersi confrontare sulle risoluzioni dei problemi che gli sarebbero stati sottoposti.

Il mistero di una sequenza che nasce come gioco, ma nasconde la bellezza della matematica?

Un problema del capitolo XII del Liber Abaci ha reso familiare il nome di Leonardo a tutti gli studenti di matematica, sia che conoscessero o meno il ruolo da lui avuto nella storia: è il ‘giocoso problema dei conigli’. Egli lo espose così: “Un uomo rinchiude una coppia di conigli in un recinto. Quante coppie di conigli si possono ottenere dalla coppia primaria in un anno, supponendo che ogni mese essa ne metta al mondo una nuova che dal secondo mese in poi sia in grado di riprodursi?”

Leonardo proponeva: “Si somma così il primo numero al secondo, e il secondo al terzo … e così via … e in questo modo si può procedere per un numero infinito di mesi. La soluzione che Leonardo propone è: “377 sono le coppie di conigli generate dalla coppia iniziale, in quel luogo in capo ad un anno”. Occorre chiarire che Leonardo non ritornò sul “giocoso problema dei conigli”, non era altro che un giocoso problema “per aguzzare la mente dei fanciulli”, un vero e proprio indovinello, senza attribuirgli particolare importanza. Trascorse un lungo periodo prima che qualcuno ne intuisse l’importanza. Nel XVII secolo, la matematica aveva compiuto grandi progressi e fu il matematico francese Pierre de Fermat (1601 – 1665) che trovò la formula per la sequenza; un altro matematico francese, Anatole Lucas (1842 – 1891) riscoprì la serie di Fibonacci fino a inventarne una propria legata a quella di Leonardo, conosciuta come serie di Lucas.

La nuova frontiera dei numeri di Fibonacci?

Successivamente agli studi fatti a Bugia, Leonardo mise a buon fine ogni occasione di viaggio commerciale per accrescere e affinare le proprie conoscenze, apprendendo cose nuove e discutendo dei suoi studi con i dotti in Egitto, in Siria, in Sicilia ‒ dove convivevano le civiltà greca, latina e araba e in Provenza e Spagna, dove erano particolarmente attivi gli ebrei e gli studiosi musulmani.

La Charta Pisana

Leonardo tenne a precisare che il suo lavoro, oltre che alle fonti arabe, greco-bizantine, latine ed ebraiche, era il risultato di elaborazioni e aggiunte originali, “ex proprio sensu quedam addens” aggiungendo alcune mie intuizioni.

Non solo, scriveva che la materia trattata seguiva un rigoroso procedimento dimostrativo (certa probatione), rivelando una metodologia scientifica seguita poi dal suo illustre concittadino, Galileo Galilei.

L’utilità dei numeri indiani fu la vera e propria rivoluzione dopo la quale i numeri latini furono lentamente ma definitivamente abbandonati.

Leggendo quanto scrivono due eminenti studiosi dell’altro secolo si può scoprire che dagli studi di Leonardo proviene una scoperta clamorosa e inedita: la Carta Pisana, come scrivono Eva Taylor, la prima geografa donna dell’Inghilterra del Novecento e il prof. Raimondo B. Motzo che attribuiscono a Leonardo e al suo allievo Campano da Novara l’elaborazione della straordinaria e ‘precoce’ Charta Pisana.

La sezione aurea e la religione, non solo cristiana?

Nei suoi scritti e nelle numerose pagine su di lui non ho trovato alcun riferimento alla religione, mentre in tutto il Medioevo, la regola aurea, ovvero la divina proporzione, era applicata nelle progettazioni e nella costruzione degli edifici pubblici e soprattutto nelle chiese. A Pisa, prima delle teorie numeriche di Fibonacci, erano ben conosciute le ‘proporzioni auree’ e le relazioni fra matematica, geometria e architettura. La Piazza del Duomo, secondo antichi e più recenti studi rispetta la simmetria e la proporzionalità presente nella sezione aurea, lo stesso rapporto geometrico e architettonico fra i monumenti rispetta perfettamente la divina proportione.

Matematici, scienziati, grandi musicisti e botanici del XIX secolo; economisti e artisti del XX e XXI secolo hanno trovato in molti campi della scienza, dell’arte e dell’economia la sezione aurea.

L’unico accostamento di carattere contemplativo e/o spirituale è legato allo Zero, in arabo Zephir, nella sacra lingua dell’India, il Sanscrito, Shunyata. Riguardo a concetti come ‘Zero’ o come ‘Infinito’, anche gli scienziati e matematici contemporanei hanno accolto concezioni che fanno riferimento a visioni filosofiche antiche nei Sutra del Buddhismo antico, del Taoismo e dello Zen nipponico, in cui, rinunciando alla comprensione intellettiva, si predilige la Vacuità, in cui tutti i fenomeni sono vuoti di una loro identità. Tutto e Nulla coincidono.

Non occorre comunque citare la matematica quantistica o il concetto della vuotezza dei fenomeni nelle grandi filosofie spirituali d’Oriente, basta ricordare Lucrezio, che in De Rerum Natura (I, 320) scrive: “Ma ogni cosa non è ovunque serbata compatta da sostanza corporea; infatti, nelle cose c’è il vuoto”.

Didascalia per Charta Pisana

La mappa pisana, capolavoro della cartografia medievale, è molto più di un semplice strumento di navigazione. Si tratta di una preziosa testimonianza delle conoscenze geografiche e delle tecniche artistiche del suo tempo. La sua ricchezza visiva e la sua notevole precisione hanno affascinato storici e cartografi per secoli.