La Resistenza fra passato e futuro, numero speciale e dibattito della rivista Testimonianze

Firenze – Un incontro che ha il carattere di ponte, passaggio, fra ciò che fu la Resistenza e ciò che sarà per diventare futuro. Il 22 aprile alla Biblioteca delle Oblate, ore 16.30, partendo dal numero speciale della Rivista Testimonianze dal titolo “Venticinque Aprile, Una data simbolo fra presente e futuro”, si discuterà della natura della Festa di Liberazione, troppe volte celebrata senza attenzione per il ruolo di spartiacque che nelle intenzioni della Repubblica nata dalla Resistenza avrebbe voluto-dovuto avere. Spartiacque, cesura. Sì, anche cesura: taglio netto rispetto a teorie che dell’indifferenza dei valori fondamentali dell’uomo, eguaglianza, solidarietà (in cui si declina la fratellanza), libertà , avevano tentato di costruire un mondo alienato dalla dignità insita nel concetto stesso di essere umano. Di tutti gli esseri umani. O, meglio ancora, dell’Essere tout court.

Una sorta di riedizione dell’omicidio primario , quello di Caino e Abele, nel nome di una presunta superiorità razziale, culturale, anche economica, verrebbe da dire. Perché questa necessità del potere di identificare piccoli gruppi privilegiati come portatori di una scelta di favore divino, è una tentazione da cui non è scevro il mondo contemporaneo. Persino il freddo e, per molti, oggettivo mondo economico, si serve, per giustificare diseguaglianze altrimenti offensive per la ragione, di categorie sempre più vicine a un concetto del divino utilizzato come spiegazione definitiva per l’oppressione. In altre parole, ciò che ci fu consegnato attraverso la lotta sanguinosa della Resistenza, che coinvolse strati sociali diversi fra loro, un lascito di libertà, tolleranza e solidarietà, il disegno di una società che avesse come compito sostanziale l’eliminazione delle diseguaglianze culturali, sociali, economiche, è un lascito che può ben traghettare le coscienze turbate di questi anni attraverso i cambiamenti della tecnica e delle idee.

Fra i vari e importanti relatori che si alterneranno nella discussione, da Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza, alla storica Emma Fattorini, a Marcello Flores, storico e scrittore, al presidente dell’Associazione Testimonianze al direttore della rivista Severino Saccardi, si unirà una voce straordinaria, una delle ultime voci testimoni per impegno diretto nella lotta di Liberazione, quella di Piero Cividali, ultimo esponente vivente della Brigata Ebraica che ha combattuto nella Resistenza, dell’associazione Sinistra per Israele, due Popoli due Stati.

Il dibattito, cui sarà presente anche il presidente del consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo, si terrà martedì 22 aprile alle Oblate, alle ore 16.30.