La Porta del Paradiso di Ghiberti si apre alla contemporaneità

Firenze – «Fu questa porta la più bella opera che mai si fusse veduta al mondo, antica o moderna, di metallo.»

(Giorgio Vasari, Le Vite, ed. 1568)

La Porta del Paradiso del Battistero di San Giovanni a Firenze, commissionata al Ghiberti nel 1425 dall’Arte di Calimala, è protagonista, a distanza di 600 anni, di una mostra con la partecipazione di 37 artisti contemporanei che con le loro opere rendono omaggio alla grandezza dello scultore, orafo, architetto e pittore fiorentino.

Da lunedì 3 fino a martedì 11 novembre 2025 l’esposizione a carattere internazionale “The Path to Paradise – Verso il Paradiso”, voluta dalla Fondazione Pneuma e Galleria Frilli, ispirata alla Porta del Ghiberti che “guarda” la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, è visitabile all’interno della storica Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze.

Gli artisti presenti che provengono da Italia, Austria, Australia, USA, Sudafrica, Azerbaigian, Cina, Olanda, Norvegia, Regno Unito, Russia, Lettonia, Danimarca, Portorico, Svezia, India, Spagna, Germania e Svizzera, sono uniti dallo stesso tema che caratterizza la Porta del Ghiberti, e dal rendere contemporaneo uno stile che fonda le sue radici nella pittura rinascimentale.

La mostra rappresenta un insolito incontro tra passato e presente. Racconta l’importanza e l’attualità della Porta, ancora capace di stimolare e suggerire emozioni e suggestioni infinite, con le sue formelle di una grande profondità prospettica e complessità narrativa.

La Porta del Paradiso, composta da dieci formelle, deriva il suo nome dallo stesso Michelangelo Buonarroti che la definì: «degna di stare all’ingresso del Paradiso», è stata il soggetto di un bando nel quale sono stati invitati gli artisti di tutto il mondo a candidarsi con un concept legato alle tematiche dei famosi pannelli. Un’apposita commissione ha individuato, tra i tantissimi concorrenti, 37 artisti, originari di Firenze o formatisi sul territorio fiorentino, a partecipare alla mostra.

In “The Path to Paradise” espongono: Poiret Masse, Emanuelle Capatos, Marco Franco, Gabriel Akre, Desirée Pucci, Jan Paul Wolff, Lorenzo Tonda, Maudie Brady, Sasha Samuels, Aidyn Zeinalov, Cassandra Diaz, Shi Men, Eva Wientjes, Maya Valeria Barett, Nicholas Chaundy, Adam Miller, Ugo Riva, Allison Baxter, Sophie Saul, Janis Cepuritis, Simone Filosi, Nina Winther, Andrea J. Carrasquillo, Pietro Capone, Tatiana Popova, Elisa Morucci, Alex Paul, John Belardo, Eirik Arnesen, Enrico Ferrarini, Sandeep Krishnan Sabu, Borja Perez Mielgo, Amirhossein Yaghoobi, Jannik Hösel, Nisa Brunner, Maria Gamundi e Dario Tironi.

Con la curatela della statunitense Luna Jasmine Gordon, sono proposte anche copia delle dieci formelle, in scala reale, visibili da vicino, in ordine di collocazione reale nella porta del Battistero, quindi: Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè, Abramo e Isacco, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, Mosè, Giosuè, Davide e Golia e infine La regina di Saba.

Con uno spettacolare allestimento nella Sala d’Arme, lungo i muri perimetrali sono predisposti i 10 pannelli e, in corrispondenza di ciascuno, le opere degli artisti contemporanei a cui si riferiscono, realizzati con varie tecniche: pittura a olio, ceramica, scultura in marmo e in bronzo, tecnica mista, multimateriale etc. Ogni opera presente in sala manterrà un concetto legato al mondo contemporaneo, che sia una storia personale o un tema sociale in modo da costituire un ponte tra presente e passato.

Sul fondo della sala sarà posizionata la sola cornice della Porta, ricoperta internamente da un tessuto, l’Ermisino dell’Archivio di Stato di Firenze, realizzato dall’Antico Setificio Fiorentino, in seta, cangiante con la luce, in ricordo dell’Arte di Calimala antichi finanziatori della Porta del Paradiso.

La mostra, patrocinata dal Comune di Firenze e sostenuta da Fondazione CR Firenze, è promossa da Galleria Frilli di Firenze, e dall’americana Pneuma Art Foundation.

L’antica Galleria Frilli fondata nel 1860, ha dato vita alla replica della Porta del Paradiso in bronzo dorato grazie al finanziamento di uno sponsor giapponese, il Signor Motoyama. Con le cere ottenute dai calchi del celebre restauratore Bruno Bearzi nel dopoguerra la Porta originale profondamente segnata dalla storia e dall’alluvione del 1966, fu restaurata con 27 lunghi anni di lavoro e finalmente messa in sicurezza nel Museo dell’opera del Duomo.

Gli americani amanti dell’arte Brett e Olivia Colbert, nel 2022 fondarono Pneuma Art Foundation, dopo aver trascorso diversi mesi prima del loro matrimonio tra Roma e Firenze. Grazie a Padre Angelo, un monaco amante dell’arte e membro del consiglio di amministrazione della loro fondazione, incontrarono una comunità di artisti sparsi in Italia e decisero di creare per loro mostre, mecenatismo, tutoraggio, spazi di lavoro e ricerca di un pubblico. Pneuma sostiene la rinascita delle tecniche artistiche rinascimentali e promuovono gli artisti contemporanei che padroneggiano questo genere artistico.

The Path to Paradise – Verso il paradiso

a cura di Luna Jasmine Gordons

03.11.2025 – 11.11.2025

Sala d’arme di Palazzo Vecchio

Piazza della Signoria, Firenze

Ingresso libero

Foto: John Belardo Path-of-Paradise