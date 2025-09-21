La più grande utility USA scommette sulla fusione nucleare

Negli Stati Uniti si apre una nuova scommessa energetica. La Tennessee Valley Authority (TVA), la più grande azienda pubblica di servizi elettrici del paese, ha annunciato l’intenzione di costruire una centrale a fusione nucleare in collaborazione con la società Type One Energy.

L’impianto dovrebbe sorgere al posto di una centrale a carbone ormai dismessa e, se funzionasse, sarebbe in grado di fornire energia pulita e abbondante a circa 300.000 abitazioni.

Il costo stimato è di diversi miliardi di dollari, ma la promessa è straordinaria: elettricità praticamente illimitata, senza emissioni di CO₂, senza scorie radioattive di lunga durata e con livelli di sicurezza impensabili rispetto alle centrali a fissione di oggi. Non è un caso che la mossa arrivi in questo momento: la corsa all’intelligenza artificiale e la crescita dei data center stanno spingendo la domanda di energia a livelli senza precedenti.

Oggi tutta l’energia nucleare nel mondo si basa sulla fissione, cioè sulla rottura di atomi pesanti come uranio e plutonio. Questo processo produce grandi quantità di energia, ma lascia in eredità scorie radioattive pericolose e rischi di incidenti. La fusione, invece, è il processo inverso: due nuclei leggeri (ad esempio isotopi dell’idrogeno) si fondono per formarne uno più pesante, liberando enormi quantità di energia. È ciò che alimenta il Sole e le stelle, e promette una fonte virtualmente inesauribile di energia pulita.

Nonostante decenni di ricerca, nessun reattore a fusione è riuscito finora a produrre energia in modo stabile e conveniente. Le principali difficoltà sono le temperature estreme necessarie (oltre 100 milioni di gradi Celsius), il confinamento del plasma con campi magnetici potentissimi, e soprattutto il bilancio energetico, finora sempre negativo. Solo in pochissimi casi si è visto un piccolo “guadagno netto”, ma per frazioni di secondo e in condizioni di laboratorio.

La contraddizione con la bomba a idrogeno è solo apparente. In quel caso la fusione funziona perché viene innescata da una bomba atomica a fissione che fornisce in un istante pressioni e temperature immense. L’energia esplode tutta insieme, senza bisogno di controllo. In un reattore pacifico, invece, la sfida è mantenere la fusione accesa e stabile per lunghi periodi, senza che l’impianto si distrugga da solo.

Negli ultimi anni nuove tecnologie, magneti superconduttori più potenti e massicci investimenti privati hanno rilanciato l’ottimismo. Startup e governi vedono nella fusione la soluzione perfetta per soddisfare la domanda crescente di energia, spinta dall’AI e dall’elettrificazione. La scommessa della TVA è quindi storica: se funzionerà, potrebbe aprire una nuova era per l’energia mondiale. Ma resta il rischio che la fusione rimanga, ancora a lungo, un miraggio scientifico ed economico.