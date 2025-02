La paura, variazioni sul tema: quando lo spettacolo parte dalla platea

La paura. La paura è la cifra dei tortuosi e mobili tempi in cui viviamo. Parliamone, propone il ben noto e molto premiato scrittore e drammaturgo Stefano Massini, alla sua prima uscita come direttore artistico del Teatro della Toscana, recentemente nominato tale e già scattato verso il compito di rinnovare un teatro che sotto un’unica denominazione comprende tre realtà multiformi e diverse.

A Firenze, in centro, La Pergola, classe 1657, il teatro per antonomasia della città dedicato soprattutto alla prosa ma anche a musica e altro, come il più giovane teatro di Rifredi nel popoloso e popolare quartiere di Rifredi, oltre, fuori città, a Pontedera in provincia di Pisa, il teatro Era, salito alla notorietà negli anni ‘70 con il Living. Tre sale riunite in un unico Teatro della Toscana, “un teatro nazionale – precisa Massini – che, a differenza dei pochi altri esistenti in Italia, non porta il nome di una città specifica, ma di una regione. Una struttura dislocata geograficamente, che ha a disposizione comunità diverse e che davvero può lavorare nel nome del pluralismo». Come dovrebbero fare tutti i teatri pubblici, “pagati dalla comunità e dai quali lo spettatore dovrebbe uscire migliore di come è entrato”.

Ed ecco che come primo atto della sua direzione Massini/dice di volere “aprire le porte dei teatri a tutti” e lo fa “Liberamente” come si intitola l’avventura che si giocherà nelle tre sale dal 2 al 23 marzo, tutte e due queste date, quella iniziale e la finale, alla Pergola, passando il 9 dal Teatro di Rifredi e il 16 da Era. Ogni volta due ore dalle 11 di domenica, “quando l’abitudine era andare a messa” dice Massini. L’intero titolo è Liberamente – una Scuola Popolare di Scrittura. In realtà le uniche parole che corrispondono al loro significato sono liberamente e popolare: partecipa no tutti, chi e quando vuole, “ultra novantenni e quattordicenni, di qualsiasi sesso, formazione, attività ”, annuncia lo scrittore, senza che a nessuno venga richiesto alcun requisito o competenza, “anzi, non hai mai scritto una parola è meglio. Con questo vento apriamo le finestre e facciamo entrare in teatro una corrente d’aria nuova, quella del raccontarsi, che spazi via la polvere”.

Per partecipare, basta volere, entrare, sedersi. Non c’è neanche l’obbligo di seguire tutti gli appuntamenti, si va a uno, due, tre, come si desidera. Nel titolo “Liberamente”, dice lo scrittore fiorentino “c’è la mente libera, e compito del teatro è fornire gli strumenti perché ognuno legga in modo nuovo, e indipendente dal pensiero altrui, la realtà in cui vive. Ma contiene anche la parola liber, il termine latino per libro, e amen, che rimanda al rito domenicale della messa, uno dei momenti più antichi di riunione delle nostre comunità, a cui noi affianchiamo la liturgia laica che proverà a convocare la domenica mattina la città nel tempio del teatro, affidando ai presenti brevi esercizi di scrittura che sarà un grande esperimento di intervista collettiva”.

Per il resto, il corso di scrittura comunemente inteso non c’è, ne’ correzioni, ne’ esempi, ne’ “inutili” attestati. Se proprio alla scuola si vuole pensare, allora semmai “la si intenda nel senso di Don Milani”. “All’entrata tutti riceveranno un quadernino appositamente stampato dove una pluralità di penne diventeranno persone – spiega Masini – Non si deve provare a scrivere un temino, una poesia, un racconto, ma poche parole, una frase: meno scrivi e più sai chi sei. Poi chiederò di leggere cosa hai scritto, se vuoi leggi, altrimenti dici passo. Dopodiché creeremo un indirizzo di posta elettronica dove raccogliere tutto questo materiale e potrà diventare un libro, uno spettacolo teatrale, chissà,Vedremo”.

Massini darà solo il via dal palco: “Lancerò uno stimolo, una suggestione, sarà suggestivo”. Su un unico tema: la paura che è il manifesto dei nostri tempi ma ha una storia che parte da lontano, ricorda lo scrittore: «La radice di questa parola è indoeuropea, viene da pauo che significa colpo fisico, pugno. Una parola molto bella con cui si può dire: mi è arrivata una gran botta. Ogni volta che proviamo paura è come se fossimo su un ring dove veniamo colpiti con forza da qualcosa di esterno che lucra, crea profitto sulla paura. E sono tante le fobie che ci colpiscono, partendo dai giornali, dalla Tv, dal mondo intorno a noi, anche per come si danno le notizie. Un recinto di boxe. Un mondo di paure cui l’unico rimedio è dargli il recinto del detto, del verbalizzato, l’unico modo in cui possiamo dominare la paura”. E non è un caso, continua, se di paura si parlerà in teatro: “Il posto dove da mille secoli si rappresenta la paura percesorcizzarla e su cui è nata la prima trilogia tragica, l’Orestea di Eschilo: la paura del sangue, la paura della violenza, la paura del sommo male, il matricidio”.

Saranno paure non tradizionali, quelle degli spunti di Massini, ma paure moderne, del nostro mondo confuso, paure dell’era digitale. Non la vecchia claustrofobia, ma, per esempio, «la nomofobia, ovvero il terrore di non poter raggiungere il telefonino, la allodoxafobia, quando si teme il giudizio degli altri, vedi i social, paura dello scippamento di identità, paura di non essere belli, cyber paura, paura che qualcuno non la pensi come noi” . Oltre la paura che non solo da ora, serpeggia nel mondo del lavoro, specie nei momenti di grandi cambiamenti del medesimo “come è adesso ma come accadeva già in passato. Per esempio quando, nella prima rivoluzione industriale, le operaie tessili francesi, temendo che i telai a vapore le espellessero dall’occupazione, boicottarono le macchine infilandoci dentro i loro zoccoli, i sabot, da cui nacque il termine sabotare. Fino a oggi, “quando il lavoro viene menzionato e su cui si legifera solo in lingua straniera: jobs act, voucher e via dicendo. Ma se le cose non le chiami nella tua lingua, finiscono solo per fare paura».

E niente scandalo se il teatro verrà “occupato” da gente allo sbaraglio: “Spesso lo spettacolo matura più in platea che sul palcoscenico”.E se i tre teatri non basteranno ad accogliere i partecipanti (cui si consiglia di prenotarsi su www.teatrodellatoscana.it ) all’iniziativa che ha il contributo di Unicoop? La paura in questa ipotesi si rovescia in fiducia. “Siamo sereni e pronti a tutto, anche a aggiungere nuove date. O alla possibilità di trasmettere in streaming i quattro incontri in altri spazi, come gli ospedali, le carceri, i teatri in regione, le strutture che vorranno farne richiesta”. Dopodichè è già in ponte una seconda puntata di Liberamente e questa volta, annuncia il direttore artistico, il tema sarà la rabbia.

Foto Stefano Massini Credito Filippo Manzini