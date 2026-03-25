La partita cubana potrebbe diventare un boomerang per gli USA

Cuba, cosa succede? Sull’isola, al di là di sporadiche notizie o reportage inquietanti ma rari, cala il black out, non solo mediatico, ma soprattutto reale, fisico. Lo strangolamento degli Usa nei confronti dell’isola simbolo della ribellione al sistema di vita statunitense, fondato su priorità sempre più discutibili per il mondo, anche per quello liberal-democratico, come sta emergendo in modo sempre più evidente dagli esiti della guerra in M.O. sin nelle ultime ore, continua senza sosta; anzi, al di là della catastrofe umanitaria in corso, sembra davvero che Trump ormai abbia voglia di chiudere al più presto una partita che rischia di diventare il nuovo fronte di un presidente che ha preso il potere dichiarando di voler ricevere il Nobel per la Pace. Per avere almeno qualche ipotesi su come Trump ritiene di chiudere la partita cubana mentre sta giocando gli assi sul tavolo iraniano con l’amico Bibi, ci siamo rivolti al professor Roberto Lampa, esperto di America Latina dove ha vissuto e lavorato, economista e docente dell’Università di Macerata.

Una delle prime questioni che saltano in mente quando si pensa a Cuba, è: a che pro? E quella seguente: come finirà?

“La questione può essere riassunta, pur con tutte le precauzioni che la situazione impone, analizzando il paradosso rappresentato dal caso del Venezuela con la sconsiderata azione del rapimento di Maduro (del quale peraltro non si sa più assolutamente nulla). Nel caso venezuelano, per produrre un regime change che tale non è stato, è stata provocata da parte Usa una catastrofe umanitaria, come insegna la copiosa letteratura sul tema, che era tale già nel 2019. Pensiamo che i tassi di mortalità venezuelani sono stati modificati, quando si tratta di tassi che mutano in seguito a guerre mondiali, pandemie, a suo tempo l’esplosione dell’Aids in Sudafrica; questa catastrofe umanitaria si tradusse con una fuga di venezuelani in gran parte, ovviamente, sfavorevoli al regime. Ciò comportò un paradosso inevitabile, dal momento che il governo di Maduro, negli anni a seguire, si è rafforzato, non indebolito, dal momento che gli “scettici” non ci avevano pensato due volte ad andarsene. Da questo punto di vista, chi avrebbe dovuto fare il regime change? Gli Stati Uniti hanno creato le condizioni perché il loro piano fallisse”.

E per quanto riguarda Cuba?

“Mi sembra che si possa speculare su di uno scenario molto simile. Vale a dire: spingere un popolo alla fame, ma un popolo che fino ad Obama, ma poi credo si stata reintrodotta, aveva l’enorme facilitazione di salire su una barca, arrivare negli Stati Uniti e ipso facto ricevere un passaporto statunitense, chi voleva andarsene che a questo punto se ne è già andato. Perciò: chi rimane, o meglio, chi si va ad affamare? Si affama chi è rimasto e crede in un progetto socialista, chi già non amava gli States. Quale sarà ora il sentimento predominante verso gli Usa, che già partiva da un livello piuttosto basso? Le sporadiche scene che vengono mostrate di malcontento, ad esempio la protesta sotto una sede del partito comunista, non indicano un clima sociale, qui ed oggi, rivoltoso o riottoso verso il governo attuale; casomai lasciano aperto anche per quanto riguarda Cuba, lo stesso punto rimasto aperto anche per il Venezuela; supponiamo che gli Usa ripetessero lo stesso cliché e rapissero il presidente cubano che ora accusano di non essere dialogante; chi ci mandano sull’isola?”.

In che senso, professore?

“Il problema che per chiunque volesse mettere i piedi sul terreno a Cuba, provocherebbe un bagno di sangue. E’ ovvio che Cuba non possiede armi sofisticate, ma di buoni soldati sì. E di questo si tratterebbe. Ancora di più, parlando di un’isola, che dà di per sé, sempre, un certo vantaggio logistico relativo. Sarebbe quindi, a mio parere, un tentativo folle. D’altro canto, non vedo come una strategia che è fallita in Venezuela (dove per fare un esempio, infiltravano militari, mercenari ,contras di estrema destra dalla frontiera colabrodo con la Colombia) possa avere successo a Cuba, che esercita un controllo molto stretto dei propri confini, agevolata, come detto, dalla sua stessa struttura insulare. Da dove dovrebbero entrare, queste forze controrivoluzionarie? “.

Continuando il confronto col Venezuela, non potrebbe invece essere possibile un cambio soft, lasciando intatto il gruppo di potere con cui venire più o meno a patti? Una sconfitta nella sostanza, ma messa in piazza come una vittoria.

“Diventerebbe una riedizione di un fallimento, dal momento che, grazie all’operazione statunitense molto pesante sull’economia, Maduro si rinforza politicamente (non era difficile, dal momento che dal 2010 il Venezuela era sprofondato in una voragine, un disastro senza precedenti nella storia del capitalismo) e ha avuto anni di recupero. Il recupero lo ha guidato Chevron, mi riferisco agli anni dopo il 2020 e fino a 2024. Tornando a Cuba, sul modello del Venezuela, il punto è che manca una contropartita. Qual è il giovamento nell’affamare oggi un ‘isola, per avere un presidente che si reputa più dialogante (nel caso del Venezuela, come avevamo anticipato su queste pagine, togliere le sanzioni)? La questione è capire cosa ha in mente Trump”.

Tornare semplicemente a una Cuba aperta a investimenti esterni che la rendano preda della rapacità di fondi, privati, multinazionali, con forza lavoro più o meno equiparata alla schiavitù, non potrebbe essere una buona ragione?

“Pensare a una Cuba in cui tornino pacificamente gli oppositori, paradiso degli investimenti diretti, non mi convince. Lì ci sono dinamiche che facilmente possono degenerare in una guerra civile, come e più che in Venezuela. In Venezuela noi abbiamo sempre, descrivendo Maduro come un dittatore sanguinario, ignorato quella componente sociale, fortissima, di appoggio. A Cuba, chi appoggia il socialismo è addirittura un esercito regolare, che non so perché dovrebbe tranquillamente accettare il fatto che l’isola torni ad essere il parco giochi degli Usa. Quel che appare ora, tirando le fila, è che c’è una ennesima catastrofe umanitaria in corso, all’interno di disegni assurdi e campati per aria”.

In che senso?

“Metterei nello stesso calderone Israele. Cosa sta facendo Israele in Libano? Nessuno l’ha capito. Vuole prendere il Libano, annettersi un Paese sovrano, occuparne un po’, cosa diavolo sta facendo. Quindi vorrei dire, siamo all’irrazionalità, ma più che di irrazionalità parlerei di eterogenesi dei fini, in cui un progetto inziale con moltissime criticità adesso sta degenerando in una serie di conseguenze potenzialmente catastrofiche”

Catastrofi mondiali che hanno già dato qualche segnale anche nelle nostre economie?

“Le voglio fare un esempio partendo da un argomento ben conosciuto come le strade dissestate in Italia. Una piccola cosa, ma che dà il senso pratico delle vicende. Le strade sono un colabrodo? Il bitume, dalla guerra in Ucraina, è aumentato in modo pesantissimo, del 350%. Si andrà in giro con le buche nelle strade. Pensiamo ai fertilizzanti, all’inflazione, senza contare la grande questione del sistema energetico. Bastano “piccole cose” che sono in realtà motivi ben fondati per dare un segnale. Il segnale che l’Europa può dare non è militare, ma la condanna verso ciò che ha fatto Trump e direi a questo punto anche un tentativo deliberato di sabotaggio di ciò che fa Trump, deve esserci, altrimenti andremo a fondo. Non so se con lui, ma sicuramente l’Europa andrà a fondo”.