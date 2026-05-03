La musica come antidoto contro la violenza e il conformismo

Compie 50 anni uno dei primi successi di Edoardo Bennato l’album cult La Torre di Babele che contiene brani come Venderò riproposta in versione live nel 2020 nell’album Non c’è. Ma è soprattutto La Torre di Babele che colpisce perché sembra scritta per il mondo di oggi, Un metaforico monumento che si deve innalzare



Costi quel che costi

Anche guerra dopo guerra

Siete o non siete i padroni della terra?

per attestare, appunto, un predominio che diviene delirio di onnipotenza e pervade proprio coloro che essendo alla guida delle nazioni dovrebbero mostrare equilibrio, moderazione, capacità di sedare i conflitti. Un’ironia amara, pungente, che induce a riflettere

Il brano più conosciuto è Venderò (testo del fratello Eugenio) che fin dall’incipit proclama la volontà di conservare la libertà, la capacità di decidere sulla base di autenticità di valori senza cadere nel conformismo e nel meccanismi legati al successo economico e al potere senza preoccuparsi se gli dicono “ stai attento che ti fanno fuori dal gioco”

Vengono poi nel 1977 toni più evocativi con Burattino senza fili,un successo straordinario che trae spunto dal Pinocchio collodiano per un racconto fatto di metafore e di similitudini.

Un concept album con toni e quindi ritmi musicali assai diversi: dalla scanzonata Il gatto e la volpe all’ironia discreta di Quando sarai grande passando per l’immaginifica figura di Mangiafuoco e per la surreale situazione di Dotti, medici e sapienti, fino alla poesia de La fata ,con un tono sognante che la fa sembrare una fiaba nella fiaba. Ma, in realtà, è un’aspra denuncia delle prevaricazioni nei confronti delle donne,

Ne parliamo ma con un’avvertenza: le canzoni devono essere ascoltate. Perché musica e parole sono inestricabili. Quindi se le leggiamo come poesie perdono spessore. E oltre la musica c’è l’aspetto interpretativo del canto.

C’è chi ti urla che sei bella

che sei una fata, sei una stella

poi ti fa schiava, però no

chiamarlo amore non si può.

In questi quattro versi tutta la funesta parabola che porta alla violenza sulle donne. In forma poetica ha saputo sottolineare l’amore malato, l’amore molesto quando ancora non si parlava di narcisismo overt o covert (ambedue nefasti)

Ai toni soffusi, della parte iniziale subentra la staffilata, degli ultimi versi

E se comincia la caccia alle streghe

La strega sei tu

Precisa che forse è per vendetta, per pazzia o – al pari di quanto ha scritto Vera Slepoj nel saggio Le nuove ferite degli uomini – forse è per paura: paura del nuovo ruolo sociale della donna. E non è una scusante né un’attenuante. E’ solo segno di vigliaccheria e di perfidia.

Poi nell’album Sono solo canzonette un’altra favola quella di Peter pan con il grintoso Rock del Capitano Uncino e la fantastica Isola che non c’è. Nel brano che dà il nome all’album un’ ironia dissacrante anzi un’antifrasi, la figura retorica dove un’espressione assume un significato opposto a quello enunciato

Una sera di primavera dopo un suo memorabile concerto a Firenze in Piazza S.Croce cenai con Bennato e il discorso cadde ovviamente anche su questo passaggio e come era presumibile ne emerse che la provocazione era un invito a non fare troppa dietrologia e a non volerci vedere a tutti i costi dei risvolti sociopolitici. Anzi, ricordo di aver fatto presente che questa espressione era già divenuta proverbiale anche nel linguaggio comune quando si voleva parlare di qualcosa non paludato, che usciva dagli schemi di una cultura ingessata.

Parlammo poi dell’isola che non c’è, un topos della cultura occidentale che aveva trasformato in un inno alla speranza, a non rinunciare agli ideali

E osservai che “Ogni favola è un gioco” un’altra canzone di quello storico concerto faceva da contrappeso perché esorta a non credere troppo alle nostre fantasie, alle chimere e ad essere realisti perché il sogno, la favola, “non è la realtà ed è vera solo a metà”.

Complesso intreccio di suggestioni, dell’album Burattino senza fili con E’ stata tua la colpa il surrealismo di “Dotti, medici e sapienti” il sarcasmo del Grillo parlante, E in Quando sarai grande mostra una società sclerotizzata che ti dice di non fare domande ,che “è tutto scritto, catalogato.”

Altro che “canzonette” : Bennato descrive con mordente ma con linguaggio evocativo e immaginifico le angustie della civiltà contemporanea e con la preveggenza dei poeti già vari decenni fa ha affrontato le problematiche odierne.

Ho incontrato di nuovo Bennato all’inizio degli anni ’90, alla fine di un altro entusiasmante concerto tenuto ad Arezzo. Era uscito da poco Abbi dubbi. Nel concerto questa canzone fu come una scarica di adrenalina. Un hard rock che nel testo lanciava un ammonimento sempre di sconcertante attualità “chi dubbi non ne ha chissà cosa farà” .

Guerre, colpi di stato, tirannidi, sono sempre frutto di leader o di sistemi politici che credono di essere i portatori della verità .

Ma quasi a placare l’impeto di questo brano arrivò Sogni con una melodia dolce per rappresentare sogni e ideali

troppo grandi per poterne parlare

troppo dolci per doversi svegliare

Negli altri brani troviamo la nostalgia di “viva la mamma” che non ha compiacenti luoghi comuni ma dopo l’immagine evocativa della mamma “affezionata a quella gonna un po’lunga” rievoca un sogno “che è in bianco e nero” e che “tra poco sarà a colori “ ovvero un’epoca che tra breve apparirà lontana,magica e avrà i contorni della favola.

Tema riproposto anche dall’incanto de La luna con un approccio originale. La canzone rievoca il primo allunaggio nel 1969 quando il mondo “si fermò a guardare”. Ma poi lo sguardo si sposta dall’impresa dell’Apollo 11 a un brusco cambio d’epoca con versi memorabili

In quell’estate che non era estate

Ma era la prova di un lunghissimo autunno

Di foglie al vento e di barricate

Alla contestazione giovanile si affiancava l’autunno caldo sindacale, mentre si avvertivano già i prodromi della crisi economica del decennio successivo .

A questo punto la pallida luna diveniva “un’emozione da dimenticare” E il mondo -constata Bennato “smise di sognare”. Ma su in cielo la Luna sembraosservare imperturbabile, il periodo drammatico che si stava approssimando perché “ Lei deve attraversare i sogni / Di chi la guarda e si innamora .

Questa immagine di Bennato che pare chiamare in causa Leopardi e il suo Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai / Silenziosa luna? mi ricorda anche lo scenario edenico del chiarore notturno descritto nel sublime racconto di Maupassant Chiar di luna.

Ci fermiamo qui in questo excursus che non ha certo la pretesa di analizzare l’ iter poetico-musicale di Edoardo Bennato.

E’ solo una serie considerazioni nate ascoltando i suoi concerti. Ma spero che anch’ esse mostrino come con una grande alternanza di toni, (dall’ironia al sarcasmo, dall’utopia al sogno) e con ideali di pace e di solidarietà sia stato descritto lo spirito di vari cambi d’epoca (merita una citazione anche Ok Italia che rappresenta il rinnovato ottimismo degli anni ’80) come dice Faust nell’omonimo capolavoro di Goethe (Was ihr den Geist der Zeiten heißt, «quello che chiamate lo spirito dei tempi»),