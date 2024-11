La morte di Daniel Spoerri, l’artista del Giardino di Seggiano

Castel del Piano – “L’Amiata è fatta di “segni”. Non solo elementi paesaggistici, non solo natura bellissima e mutevole. L’Amiata accoglie e conserva i segni dell’uomo, li custodisce. Le tracce lasciate da Daniel Spoerri, artista, ballerino, scultore e pittore, importante rappresentante della Eat Art e del Nouveau Realisme, sono un Giardino che racchiude tante visioni insieme”: così Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano ricorda Daniel Spoerri, danzatore, pittore e coreografo rumeno naturalizzato svizzero scomparso il 6 novembre all’età di 94 anni.

“Le oltre 100 opere che da un costone della montagna guardano Seggiano sono un dono al presente e al futuro di tutta l’Amiata, la Toscana e il mondo. – ha proseguito la sindaca – Voglio esprimere tutta la mia gratitudine a Daniel che ha realizzato la grande opera che saluta tutti coloro che arrivano a Castel del Piano. Sarà vicino a tutti noi finché la meraviglia che ha creato resisterà. Come sindaca mi impegnerò a rendere la sua testimonianza artistica un bene pubblico.”

“Sono una persona fortunata. – ha detto Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – La buona sorte, a mio parere, non è solo una questione economica, di salute, ma è fatta spesso di incontri. Ho avuto la possibilità di conoscere Daniel Spoerri da bambino, quando è arrivato sull’Amiata “entrando” da Arcidosso alla fine degli anni Ottanta dove ha vissuto nei suoi primi anni amiatini”.



“Sono cresciuto con il suo mito – ha aggiunto – lui che è stato uno dei più rappresentativi maestri del Nouveau réalisme. Ho avuto l’onore di inaugurare insieme a lui una sua opera che ha reso sicuramente più bello e affascinante Arcidosso. L’Acrobata della Castagna o “l’omo lappa”, come lo chiamano tutti, la grande scultura che accoglie con benevolenza chi arriva in paese. Una istallazione a mio avviso tra le più ispirate che c’è e ci sarà anche dopo di noi, posta al centro della rotatoria come un ballerino (Daniel nella sua vita è stato anche un grande ballerino) che sta in equilibrio tenendo in alto uno dei nostri frutti più preziosi, la castagna. L’eternità di quel gesto artistico ormai ci appartiene ed Arcidosso sarà rappresentato per sempre anche da quest’opera. Non sarò indifferente ogni volta che passerò da lì, ogni volta che tornerò nel suo magnifico giardino a Seggiano, uno dei luoghi più belli ed importanti da un punto di vista artistico di tutta la Toscana. Daniel ci ha accompagnato nella bellezza e, ogni volta che ne avremo bisogno, basterà alzare gli occhi per cercare di seguire la sua straordinaria lezione.”

Nella foto l’opera di Daniel Spoerri collocata all’ingresso del paese e dedicata al Palio