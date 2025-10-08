La ministra Locatelli al centro di riabilitazione equestre a Prato

Prato – È arrivata nel primo pomeriggio a Prato la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli (Lega) per visitare il centro di riabilitazione equestre della Fondazione Moretti e a seguire la sede della Pallamano Prato nella palestra dell’istituto Gramsci Keyne per incontrare gli studenti di alcune classi nell’ambito di un’iniziativa organizzata sempre dall’Asd Pallamano “A ruota libera”.

Obiettivo degli incontri è promuovere l’inclusione per abbattere le barriere di atleti con disabilità motorie e altre patologie vivendo lo sport come un gioco. Nel centro Moretti che promuove progetti per il disagio degli adolescenti nel dopo Covid, ma anche per aiutare chi è stato vittima di bullismo, si svolgono attività terapeutiche a portatori di disabilità psichica, fisica e sensoriale. Qui l’ippoterapia opera ai livelli più alti, grazie a metodologie avanzate, aggiornate sulla base di importanti collaborazioni scientifiche. Inclusione è la parola d’ordine del centro pronto ad accogliere ragazzi e bambini in condizioni economiche, sociali o familiari svantaggiate. Singolare la segnaletica che per essere accessibile proprio a tutti, parla con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

L’attività e la gestione del Centro sono affidate all’Associazione Dilettantistica Sportiva Cavalli e Carrozze, che puó contare su una squadra di otto istruttori e di 15 cavalli (otto sono pony per i più piccoli). L’evento è stato l’occasione per la ministra Locatelli non solo per complimentarsi con questa realtà di benessere e autonomia delle persone disabili,affidata all’Aps Artax Asd, “È un fiore all’occhiello, una vera e propria eccellenza per utenti disabili”, ma anche per anticipare una serie di progetti tra cui un bando che uscirà entro la fine dell’anno promosso dal suo ministero di 300 milioni di euro dal titolo “Vita e Opportunità” per aiutare e mettere in rete le eccellenze associative e le fondazioni che si occupano di disabilità per conciliare salute,formazione e lavoro. Perché come ha sottolineato la ministra,”Quando i progetti funzionano fanno bene non solo ai diretti interessati ma anche alle famiglie”. Ha poi invitato tutti i presenti a partecipare alla seconda edizione di Expo Aid la rassegna dedicata al Terzo Settore e all’Associazionismo italiano che si occupa di disabilità e che si svolgerà il 25, 26 e 27 giugno 2026 a Rimini, -Ci sarà un ampio programma che prevedrà molteplici attività sportive e ricreative, presenza di aree espositive, seminari di approfondimento e momenti di formazione e confronto”.

In chiusura ha rammentato la rivista bimestrale del Ministro per le Disabilità “Io Valgo” che si può richiedere gratuitamente inviando una email al ministero per essere aggiornati sul mondo delle disabilità, delle associazioni e del Terzo Settore. La ministra Locatelli era accompagnata dall’onorevole Elisa Montemagni commissario provinciale della Lega a Prato,e da Claudiu Stanasel capolista della Lega per il collegio di Prato alle prossime elezioni regionali della Toscana, che a proposito di welfare e di Terzo Settore ha lanciato la proposta di trasformare l’ex-Creaf di Prato in una Casa delle associazioni, affinché diventi un polo dedicato al mondo dell’associazionismo con spazi sociali, culturali e civici, così da restituire un luogo oggi abbandonato alla città. “Perché Prato,-così Stanasel,-deve tornare prioritaria nelle politiche regionali e ci può riuscire anche attraverso questo progetto di utilità sociale”.

In foto da sinistra E.Montemagni, a seguire la ministra Locatelli, a destra C.Stanasel