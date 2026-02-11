La memoria e l’algoritmo: il rischio di perdere la capacità di ricordare

La Giornata della Memoria. Il Giorno del Ricordo. Per non dimenticare la ferocia nazista e la crudeltà delle Foibe opera delle bande Titine, la ritualità di questi due eventi internazionali, è un fermo richiamo nell’agenda di una contemporaneità sempre più distratta. Dovrebbero bastare la storia, la trasmissione orale, le foto, i filmati, i documenti, le ultime commoventi testimonianze dei superstiti, a rappresentare un monito irreversibile. Ma il revisionismo non si arrende. Le dimenticanze incombono. La sensazione che una sorta di nebbia si stia spargendo sulle nefandezze del Novecento è forte. Sempre più storici e sociologi si chiedono: l’era digitale in cui il nostro pensiero è sempre più connesso con i sistemi governati dagli algoritmi, aiuta a disperdere memoria e ricordo, perché confusi tra milioni di dati? La domanda ha un senso, soprattutto se messa in relazione ad un altro quesito epocale. È di Primo Levi:“Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità? A che serve la memoria?”

Yuk Hui, influente filosofo della tecnologia di origine cinese, definisce alcuni paletti fondamentali per analizzare il ruolo dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Per lui l’IA lavora su una memoria senza narrazione, fatta di correlazioni statistiche, non di senso.

Questo è il punto cruciale: la memoria algoritmica non conosce nostalgia o rielaborazione. Non dimentica nulla, ma proprio per questo non sceglie, non valorizza, non sa cosa vale la pena ricordare. In un mondo governato da sistemi intelligenti, il rischio è che la memoria umana venga marginalizzata perché inefficiente, lenta, imperfetta. Facilmente condizionabile dalla presunta neutralità – che tale non è – della classificazione algoritmica della storia. Un po’ come è avvenuto da quando abbiamo affidato i contatti telefonici allo smartphone: a malapena ricordiamo quelli dalla figlia o di casa.

In questo quadro non è affatto ininfluente che le chiavi di accesso all’uso dei dati finalizzati all’estensione delle capacità dell’intelligenza artificiali verso l’autonomia delle “macchine”, siano nei laboratori di pochi tecno-capitalisti. Hanno in mano le sorti del mondo e possono determinarne non solo il futuro ma anche il passato. Il fatto che siano connessi in modo simbiotico al regime sempre più autoritario di Donald Trump non è affatto un particolare trascurabile. Lo storico Yuval Noah Harari avverte:“chi controlla i dati, controlla il futuro”. Il rischio è quello di intervenire nel ricordo: sostituire la memoria con la previsione, in modo da condizionare l’analisi storica e la proiezione degli insegnamenti, dei moniti, dei valori attinti dal passato.

La memoria ha trovato nuovi contenitori: server, cloud, archivi digitali. Si dirà che restano gli storici, le scuole, le Università, i libri, ma la concorrenza con la risposta meccanica e automatica sarà sempre più forte. L’elaborazione umana rischia di rarefarsi, accontentandosi dell’input della macchina, tralasciando lo spirito critico. Accade perfino quando cerchiamo certezze sulla nostra salute dentro Internet, anziché rivolgendosi al medico.

La memoria digitale nasce con l’ambizione di conservare tutto. Foto, messaggi, documenti, tracce quotidiane o storiche vengono salvati in quantità mai viste prima. Sembra una vittoria contro l’oblio. Ma è davvero così? La memoria umana dà senso, quella digitale garantisce durata. Una senza l’altra è incompleta. Se affidiamo tutto alle macchine, rischiamo di perdere la capacità di ricordare davvero; se ci fidiamo solo della mente, perdiamo precisione e continuità.

Nel mezzo della sfida a dare un senso alla memoria, le difficoltà della mente umana appaiono aumentate dall’esondazione di immagini che tracimano dai social. Italo Calvino ha riflettuto in modo molto lucido — e sorprendentemente attuale — sul rapporto tra immagine, memoria e perdita del ricordo, anche se lo ha fatto prima dell’era dei social e del digitale diffuso, soprattutto nelle “Lezioni americane”. Calvino era affascinato dall’immagine, ma allo stesso tempo ne temeva l’eccesso. Nelle “Lezioni americane”, parlando di Visibilità, scrive una frase che oggi suona quasi profetica:

“Viviamo sotto una pioggia ininterrotta d’immagini; le immagini non si distinguono più l’una dall’altra.”

Il rischio che Calvino individua è chiaro: quando le immagini diventano troppe, smettono di fissarsi nella memoria. Non sedimentano, non si trasformano in esperienza. L’immagine, anziché aiutare il ricordo, lo consuma. È una memoria senza profondità, istantanea e subito rimpiazzata.

Calvino teme una perdita specifica: la memoria interiore, quella che nasce dall’immaginazione e dal tempo. Scrive infatti che l’immaginazione non è una proiezione meccanica, ma un lavoro lento della mente. Se l’immagine arriva già pronta, esterna, sovrabbondante, l’immaginazione si atrofizza e con essa la memoria autentica. In un altro passaggio fondamentale osserva che: “La mente rischia di non saper più evocare immagini in assenza di stimoli visivi.”

Qui il nodo è chiarissimo e attualissimo: se ogni ricordo è delegato a una fotografia o a uno schermo, smettiamo di ricordare davvero. L’immagine diventa un sostituto del ricordo, non il suo supporto. È esattamente ciò che accade oggi quando “ricordiamo” un evento solo attraverso le foto salvate nello smartphone, ma non sappiamo più raccontarlo senza guardarle. Se pensiamo al mondo digitale in cui siamo immersi, ai momenti della nostra vita che affidiamo alle immagini, tramite i selfie, i reel, in modo quotidiano, ossessivo, esposti poi al deserto comunicativo dei social, sono palpabili i rischi di non ricordare più le emozioni, di non distinguerle più, ma di archiviare semplicemente spezzoni di vita. Dimenticare perché siamo sommersi da tracce senza senso.

Nicholas Carr, nel suo libro “Internet ci rende stupidi?”, sostiene che l’esternalizzazione della memoria nei dispositivi digitali modifica il cervello: ricordiamo dove trovare l’informazione, non l’informazione stessa. La memoria diventa logistica, non narrativa.

Bernard Stiegler, autore di un libro fondamentale come “La società automatica”, è forse il pensatore più profondo sul tema della memoria tecnica. Riprendendo Platone, distingue tra: memoria interna (umana, vissuta), memoria esterna o terziaria (tecnologica). Con l’Intelligenza Artificiale, che sarà sempre più autonoma a prescindere dall’indirizzo dei prompt, questa memoria terziaria non si limita più a conservare: interpreta, anticipa, decide. Stiegler avverte che quando deleghiamo la selezione dei ricordi agli algoritmi, rischiamo una neutralizzazione della memoria: non siamo più noi a ricordare, ma sistemi che ricordano per noi.

Si legge in una relazione scientifica allegata all’AI Act dell’Unione Europea: “Gli algoritmi sono utilizzati per sostituire gli esseri umani nel prendere decisioni che hanno un contenuto morale: la capacità degli individui di svolgere un ragionamento morale potrebbe atrofizzarsi”.

È un monito inquietante, soprattutto in questi giorni, in cui imperversano le scorribande delle squadracce trumpiane dell’ICE. Sommersi come siamo da una valanga di immagini che ricostruiscono modificando le prospettive perfino di atti di violenza che sono oggettivamente delitti, rischiamo di dimenticare perfino ciò che abbiamo visto nel Tg del giorno prima. Così da non riuscire a dare un senso ai fatti attingendo alla memoria della storia, che pure offre evidenti correlazioni rispetto a ciò che accade ora negli Stati Uniti e che è già accaduto nell’assalto a Capitol Hill. Viene alla mente il motto del Washington Post: «Democracy Dies in Darkness», cioè «La democrazia muore nelle tenebre». Gioverebbe aggiungere: e nell’oblio.

