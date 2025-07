La Marzia è morta, e gli ultimi sono più soli

Firenze – La Marzia è morta. Non solo Marzia Mecocci, l’attivista, il cuore del Movimento di Lotta per la Casa dopo la morte di Lorenzo, il grande Lorenzo Bargellini “Mao”, la caparbia donna che non lasciava solo nessuno. E’ La Marzia, che è morta. La Marzia, perché tutta Santa Croce, tutta Firenze, tutti gli assessori e le numerose giunte che si sono avvicendate, i dirigenti del sociale e dell’ufficio casa, i consiglieri comunali di ogni colore, qualche regionale persino, avevano dovuto fare i conti con lei, La Marzia. E La Marzia, arrivava puntuale quando c’erano gli ultimi, ma proprio gli ultimi ultimi, quelli che non hanno voce, no, neppure, non hanno più neanche la possibilità di usarla, la voce, perché non riescono più neanche a parlare. Figurarsi a gridare. E gliela prestava lei, la voce. Con il fischietto delle manifestazioni per la casa, con quel tono arrochito dalle troppe sigarette che fumava e che suonava così dolce per i poveracci dimenticati da Dio e dall’amministrazione, e così aggressivo per chi doveva dar ragioni per giustificare perché quella famiglia, quel giovane disoccupato, quella donna con figli minori, quell’avanzo di galera o quell’onesto lavoratore non trovassero un tetto, un angolo, un posto dove riprendersi, stendere le proprie poche cose, tornare a sentirsi uomini o donne, sempre esseri umani.

La scuola della Marzia, oltre a una vita piena di vicende che condensava nel detto fiorentino aggiustato per l’occasione “icche non ammazza ingrassa”, era stata quella del Movimento, di Lorenzo Bargellini. Un’occasione unica, nella Firenze popolare e generosa, impietosa e borghese, al limitare delle speculazioni e dell’overtourism, in cui si era trovato ad agire il Movimento. Una Firenze che aveva imparato a conoscere, dietro la figura straordinaria di Lorenzo Bargellini, la forza solo apparentemente in secondo piano della Marzia, capace di battersi con testardo coraggio per il trionfo di cause rigorosamente perse. E tante volte, con il suo sorriso beffardo mescolato a una capacità disarmante di ascoltare, il miracolo avveniva. Anche quando le occupazioni, da strumento politico, cominciarono a diventare sempre più strumenti di disperazione, l’ultima chance per i disgraziati senza nome che si accalcavano ancora attorno a chi era sopravvissuto alla scomparsa del Bargellini.

Una svolta terribile, quella della scomparsa della piccola Kata, segnò per sempre l’intero Movimento. Rendersi conto nel peggiore dei modi che ormai era impossibile contrastare le infiltrazioni di violenza criminale e il prevalere della forza bruta nelle sedi occupate fu deflagrante per tutti. In particolare a Firenze, dove era sempre rimasta la capacità, pur con fatica crescente, di mantenere il carattere politico di denuncia e protesta delle occupazioni, non per niente fatte quasi sempre in edifici pubblici a lungo abbandonati. La questione ebbe una ricaduta molto potente anche sulla Marzia. Uno schianto dell’anima.

Eppure, nessuno mollò. Nonostante le calunnie, le voci denigratorie messe in giro ad arte, il gruppetto della Rete Antisfratto Fiorentina con la partecipazione del Movimento, non tralasciò di continuare a stare vicino agli ultimi, agli sfrattati e ai bisognosi. Attività di sportello, informazione, aiuto nelle pratiche defatiganti dell’amministrazione, ma anche presidio e assistenza agli sfratti. Per chiunque si trovasse in difficoltà, La Marzia rappresentava il primo passo verso una speranza. Non tutti erano sinceri, non tutti completamente in buona fede. Ma, diceva La Marzia, “lo so, però ne hanno di bisogno”.

Domani, sabato 5 luglio, alle ore 10, ci sarà una cerimonia alle Cappelle del Commiato. Martedì pomeriggio, alle 18, un presidio con corteo che partirà da piazza dei Ciompi e finirà in piazza Duomo per ricordare una delle ultime Signore di Firenze. La Marzia.