La Locandiera di Goldoni: commedia della contemporaneità 

Firenze – La locandiera : un classico della tradizione teatrale ma anche una commedia che riscrive la storia, che è di grande attualità. E questo è sottolineato anche dall’ ambientazione della commedia ai tempi nostri.

Il regista Antonio Latella che dirige Sonia Bergamasco nel ruolo di Mirandolina, la scaltra locandiera di Carlo Goldoni (al Teatro della Pergola, dal 5 al 10 novembre) pone l’accento proprio sulla “sconvolgente contemporaneità” del primo testo italiano in cui è protagonista una donna. Per farlo, trasforma Mirandolina in una sorta di eroina che sconfigge il predominio maschile.

Corteggiata inutilmente da aristocratici sfaccendati e offesa dall’ostinata misoginia del Cavaliere di Ripafratta, la donna sa tenere a bada i nobili pretendenti e, allo stesso tempo, punire il Cavaliere, facendolo innamorare, salvo decidere, poi, di sposare Fabrizio, il suo servitore.

Nelle note di regìa Latella afferma che Goldoni con questo testo scardina ogni tipo di meccanismo, “ eleva una donna formalmente a servizio dei suoi clienti a donna capace di sconfiggere tutto l’universo maschile, soprattutto una donna che annienta con la sua abilità tutta l’aristocrazia”.

Di fatto Mirandolina riesce in un solo colpo a sbarazzarsi di un cavaliere, di un conte e di un marchese. Scegliendo alla fine il suo servitore come marito fa una scelta politica, mette a capo di tutto la servitù, nobilita i commercianti e gli artisti, facendo diventare la Locanda il luogo da dove tutta la storia teatrale del nostro paese si riscriverà, la storia che in qualche modo ci riguarda tutti.

Latella sottolinea poi che Goldoni fa anche un lavoro sulla lingua, accentuando un italiano toscano. E che per essere Mirandolina bisogna essere capaci di mettersi al servizio dell’opera, ma anche non fare del proprio essere femminile una figura scontata e terribilmente civettuola, cadendo nell’ovvio e riportando il femminile a ciò che gli uomini vogliono vedere: il gioco della seduzione.

In effetti, al tempo di Goldoni (la commedia fu messa in scena nel 1752) il motivo di fondo erano i mutamenti sociali che vedevano l’ascesa della borghesia, oggi sono i le relazione di genere e l’affermazione di un nuovo ruolo delle donne.

Mercoledì 6 novembre, ore 18, Sonia Bergamasco e tutta la compagnia incontrano il pubblico. Coordina Matteo Brighenti. L’ingresso è libero con prenotazione online su www.teatrodellatoscana.it

Sonia Bergamasco in La Locandiera di Carlo Goldoni con Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Annibale Pavone, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo regia Antonio Latella dramaturgia Linda Dalisi, scene Annelisa Zaccheria, costumi Graziella Pepe,musiche e suono Franco Visioli, luci Simone De Angelis,assistente alla regia Marco Corsucci,assistente alla regia volontario Giammarco Pignatiello . Una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria

Foto La locandiera: Sonia Bergamasco, Ludovico Fededegni (ph Gianluca Pantaleo)