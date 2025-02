La Lega candida Meini per la presidenza regionale, FdI punta su Tomasi

Firenze – Frattura nel centrodestra toscano, o semplice messa a punto di una strategia ancora misteriosa ai più? Intanto la Lega regionale, con una nota, ha fatto un passo ufficiale, indicando Elena Meini come sua candidata alla poltrona di governatore, che si terrà quest’anno. E’ stato il direttivo regionale a deciderlo e dunque l’ufficialità della candidatura non è in discussione. Un candidata, come si evince dalla nota, che unirebbe l’affidabilità alla linea del Carroccio con la capacità di mantenere il dialogo con gli altri protagonisti del centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia e Forza Italia. Del resto, come spiega il capogruppo della Lega toscana Baroncini, è necessario cogliere un momento che si ritiene favorevole alla Lega (il segretario regionale parla di un aumento del 14% di tesserati in regione) con un nome che metta insieme istanze e obiettivi del partito e buoni rapporti con gli alleati. I quali scalpitano, FdI perché punta alla candidatura di Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, che ha messo a punto il grande scacco matto al centrosinistra in una città tradizionalmente progressista, mentre a Forza Italia sembra che la candidata leghista non vada a genio. Il rischio, naturalmente, è quello di non trovare la quadra. Anche se il centrodestra ha dimostrato svariate volte di riuscire a far tacere le differenze per giungere al potere. Del resto, la Toscana ex rossa val bene una messa.