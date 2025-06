“In guerra la verità è la prima a morire”. Lo affermava Eschilo, già nel V secolo avanti Cristo, con un pensiero che è un monito imperituro. E sul piano della comunicazione la guerra di Israele e Usa all’Iran ne è l’ennesima riprova. Dalle immagini dalla Situation Room della Casa Bianca nella notte dell’attacco, ai ripetuti annunci strillati da Trump sul suo social Truth: tutto fa caos.

La notte del primo bombardamento americano in cerca dell’uranio iraniano, il presidente degli Stati Uniti aveva in testa il cappellino rosso con la scritta MAGA (acronimo di Make America Great Again): l’effetto di comunicazione cercato era quello di coinvolgere emotivamente le schiere dei suoi sostenitori sparsi in ogni parte della “pancia” dell’America. Poco più in là il Generale Dan Caine, Capo degli Stati Maggiori Riuniti americani, faceva le corna come un qualsiasi tifoso di fronte a un calcio di rigore. Il tutto era orchestrato non già sulla base di un’articolata dichiarazione di guerra, ma con l’annuncio dell’attacco postato sul social Truth, proprietà del Presidente. Con Donald Trump tutto viene banalizzato, secondo i codici di messaggi comunicativi basati sulla estrema superficialità, perfino di fronte a un evento così eclatante. Secondo il copione voluto dal Presidente la comunicazione di un’epocale operazione bellica non si discosta dalla sceneggiatura di una soap opera turca.

E quando, alla mezzanotte del 23 giugno dopo quattro giorni di ansia universale, lo stesso Trump ha annunciato la tregua, lo ha fatto ancora una volta attraverso il proprio social. Il messaggio era infarcito di maiuscole e punti esclamativi, come accade per una lite via WhatsApp tra innamorati. Ha scritto così il Presidente degli Stati Uniti: «È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sarà considerata FINITA! Ufficialmente, l’Iran darà inizio al CESSATE IL FUOCO e, alla dodicesima ora, Israele darà inizio al CESSATE IL FUOCO e, alla ventiquattresima ora, il mondo saluterà la FINE ufficiale della GUERRA DEI 12 GIORNI. Durante ogni CESSATE IL FUOCO, l’altra parte rimarrà PACIFICA e RISPETTOSA. Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai!».

Se reggerà la tregua lo diranno gli eventi futuri. Non tranquillizza il messaggio, ancora su Truth, ancora del Presidente degli Stati Uniti, postato a 12 ore dall’esaltante annuncio della tregua: “Israele. non sganciate quelle bombe. se lo fate, è una violazione grave. richiamate subito i vostri piloti a casa! Donald J Trump, Presidente degli Stati Uniti”. Avverte Chat GTP: “Tieni presente che questo contenuto sembra essere un’immagine modificata o una creazione digitale e non è verificato come un messaggio reale pubblicato da Donald J. Trump. Vuoi che verifichi se questo post è autentico?”. Richiesto il prompt della verifica, ecco il risultato (peraltro già verificato per mio conto): “Sì, l’immagine che hai mostrato riproduce un post autentico pubblicato da Donald Trump sul suo social Truth Social, non si tratta di un’invenzione”.

Quel che è certo è che dietro il fumo dei bombardamenti di ognuno degli Stati belligeranti, al di là della comunicazione di occasione, è impossibile intravedere la verità dei fatti, sempre annichilita dalla propaganda. Tutto e il contrario di tutto, come in un rutilante tam-tam di cui non si vede la fine. Senza più riferimenti certi, senza diplomazia trasparente, invasi da informazioni ad uso e consumo dei contendenti, ci stiamo abituando ad una sorta di guerra permanente certamente temuta, ma che non indigna poi più di tanto.

La guerra sembra diventata evento banale soprattutto a causa della banalizzazione della comunicazione orchestrata. E anche per il racconto mediatico incessante che emerge dai social e dalle dirette televisive. Il format è come quello dello sciatto ma ricco Campionato del Mondo delle squadre di club: alla deflagrazione delle bombe o allo scoppio dei missili, con annessa telecronaca, si aggiungono le chiacchiere in studio. Agli ex calciatori si sostituiscono ex generali, ex ambasciatori, ex esperti riesumati dalle notti della Guerra del Golfo. L’analisi scorre liscia come l’olio. Individuato il cattivo, si giustifica l’azione di guerra. Questo, almeno, è più o meno il copione sui media di casa nostra. Raro che qualcuno premetta: “siamo profondamente colpiti per i bambini uccisi a Gaza, per i civili raggiunti dai droni iraniani a Tel Aviv, per gli uomini e le donne ammazzati dalle bombe americane a Teheran”.

La pietà, evidentemente, fa abbassare l’audience dello “spettacolo bellico”. Dominano i nazionalismi e gli autoritarismi che stanno oscurando la voce delle democrazie occidentali, con quelle europee particolarmente silenti. Così, vanno in scena tanti episodi di una sorta di film horror, quello della comunicazione digitale del terzo millennio, messa al servizio di tanti puzzle che compongono, come preconizzò Papa Francesco nel 2014, la “terza guerra mondiale a pezzi”. Il problema è che oggi la pioggia di informazioni in mezzo alla quale viviamo, rende la guerra a portata di mano, a misura di smartphone o di talk show televisivo, ben più di un decennio fa.

“La banalizzazione del modo di raccontare la guerra – commenta Carlo Sorrentino, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze -deriva dalla facilità con cui le informazioni ci raggiungono da tanti differenti canali. Ne consegue quel sovraccarico informativo, sia nella produzione quanto nella distribuzione e nella fruizione delle notizie, in cui diventa molto facile perdersi e che produce un diffuso scetticismo per l’affastellarsi di informazioni, spesso fra loro contraddittorie. Proprio questa ricchezza, paradossalmente – continua Sorrentino – produce un senso di affaticamento (gli studiosi parlano di news fatigue) che porta all’evitamento delle notizie, non soltanto fra le persone meno coinvolte dai processi informativi.

Si ha una quotidianizzazione di tutto, anche di eventi epocali e definitivi come le guerre. Questo processo è ben chiaro a Trump – sottolinea Carlo Sorrentino – la cui comunicazione è caratterizzata dall’esigenza di spararla grossa per attirare l’attenzione e poi contraddirsi, sapendo che nel mare magnum informativo ci si dimentica di tutto. Il premier israeliano, invece, sta usando un’altra strategia: l’ineluttabilità della guerra come strumento di difesa della propria identità nazionale e religiosa. Un’altra via per raggiungere lo stesso risultato: la guerra diventa un fatto “naturale”, per l’appunto quotidianizzato. Viene meno quell’effetto dirompente, sconvolgente – conclude Sorrentino – che dovrebbe essere proprio delle notizie di guerra, che invece diventano notizie come tutte le altre”.

A questa ordinarietà, Israele e Iran nella loro propaganda, aggiungono le motivazioni di fede, corroborate dal controllo stringente dei mezzi di comunicazione. Come è sempre accaduto nei tempi di guerra. Ma con approcci diversi. Israele, durante i giorni dello sterminio di Gaza, quando donne, uomini e bambini innocenti sono stati uccisi in cerca dei tagliagole di Hamas, ha tranciato di netto ogni via di fuga della comunicazione, abbattendo le connessioni della Rete. Come scrive, con un messaggio toccante sui social, il giovane medico e scrittore di Gaza, Ezzideen Shehab. “Non c’è internet, nessun segnale, nessun suono. Nessun mondo fuori da questa gabbia. Ho camminato 30 minuti tra le macerie e la polvere. Non in cerca di una fuga, ma per un frammento di segnale, giusto per sussurrare: «Siamo ancora vivi». Non perché qualcuno stia ascoltando, ma perché morire inascoltati è la morte finale. Gaza è in silenzio ora. Non per pace, ma per annientamento. Non un silenzio di quiete, ma di soffocamento. Hanno tranciato l’ultimo cavo. Nessun messaggio esce, nessuna immagine entra. Anche il lutto è stato vietato. Ho sorpassato cadaveri di edifici, di case, di uomini. Qualcuno respirava, qualcuno no. Tutti cancellati dalla stessa mano che ha cancellato le nostre voci. Questo non è semplicemente un assedio di bombe, è un assedio della memoria. Una guerra contro la nostra capacità di dire «Siamo qui».

Se Israele punta al silenzio sullo scempio di Gaza, la strategia comunicativa di Hamas per il blitz degli ostaggi del 7 ottobre 2023, era all’opposto: filmato nei minimi particolari quel vergognoso raid, per urlare in faccia al mondo la feroce efficacia dei terroristi in motocicletta.

Più scientifica, invece, la strategia dell’Iran, con una modalità di comunicazione sovrabbondante. È infatti capillare la rete di media con cui l’Iran combatte la guerra dell’informazione. Per rovesciare la narrazione americana e israeliana Teheran ha imposto un sistema di controllo rigidissimo, che si avvale del supporto di ben 42 stazioni televisive, quattro canali di news e sei satellitari. Il perno del sistema è costituito dall’agenzia di stampa governativa Islamic Republic News Agency (IRNA) e dalla più imponente emittente radiotelevisiva del paese, l’Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) che conta su oltre 13.000 dipendenti. Il resto lo fanno le migliaia di esperti informatici che disseminano nello spazio digitale fake news antioccidentali. Così come del resto fa, da anni, Putin, con i suoi troll a seminare zizzania soprattutto nelle esauste democrazie europee.

È proprio la perdita degli anticorpi genetici delle democrazie che favorisce la banalizzazione della guerra. Tutto diventa nebuloso. In assenza di un ordine mondiale ormai vaporizzato, i guard rail dei diritti umani vengono disinvoltamente abbattuti dalle bombe e dai droni della net war. E la comunicazione al tempo di guerra si fa martellante, ad uso esclusivo della propaganda di parte. Perfino trasformandola in preghiera. Come quella che Netanyahu ha voluto dedicare a Trump, al Muro del Pianto, rivolgendosi a Dio per invocare “il successo della continuazione della guerra contro l’Iran”. E aggiungendo: “Possa Dio benedire, custodire, proteggere e aiutare ed esaltare, ed elevare in alto il presidente degli Stati Uniti perché si è assunto il compito di scacciare il male e le tenebre nel mondo”. Quasi un salmo elevato all’indirizzo di Trump, il quale però, verificato che il suo cessate il fuoco era durato quanto un gatto in tangenziale, usava ben altra litania all’indirizzo dello stesso Netanyahu e del nemico Khamenei: “«Tregua violata, non sanno cosa c…o stanno facendo». Sembra il copione di un film, ma è la tragica e sconcertante realtà dei nostri giorni.