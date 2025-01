La foresta itinerante che attraversa l’Europa 

Si chiama “IMForest025”, Itinerant Mediterranean Forest, la nuova iniziativa dal cuore green ed europeo che, partendo da Firenze, viaggerà fino alla Spagna come segno incisivo contro il climate change.

Nel chiostro del Museo Sant’Orsola, l’ex convento situato nel centro pulsante della città rinascimentale, nasce il progetto a cura di LWCircus dove sarà installata la prima porzione di bosco mediterraneo, la “SOForest025”, Sant’Orsola Forest, e nel corso del 2025 la foresta raggiungerà la Spagna per sottolineare quanto sia urgente un processo di riforestazione a livello globale.

L’iniziativa si è inaugurata martedì 14 gennaio con la possibilità di visitare la prima porzione di foresta arricchito da un programma tra talk, concerti e performance legati al tema della foresta urbana.

All’opening presenti i tre cofondatori di LWCircus, Annacaterina Piras, Carlo Piras Lo Presti e Chiara de’Rossi con la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funaro e della direttrice del Museo Sant’Orsola Morgane Lacquet Laforgue.

Ospiti della serata l’atleta oro olimpico Vincent Defrasne, l’esploratore polare Mike Horn, l’executive director della XIII Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona Marina Cervera, il direttore del Parco Nazionale dell’Asinara Vittorio Gazale, l’amministratore unico dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) Salvatore Piras, i paesaggisti internazionali, il parigino Henri Bava e la norvegese Karin Helms, il litofonista, scultore e suonatore di pietre francese Tony Di Napoli, il performer Gavino Murgia e gli attori sordi del Laboratorio Silenzio. Inoltre Vittorio Rodeschini, presidente del Landscape Festival di Bergamo; Patrizia Asproni, presidente di Confcultura e Valentina Gensini, direttrice del centro d’arte contemporanea del Comune di Firenze MAD Murate Art District.

La “SOForest025”, Sant’Orsola Forest sarà visibile su prenotazione fino al 19 giugno 2025.

Annacaterina Piras, coordinatrice di LWCircus, network per lo sviluppo sostenibile tra Messico, Italia e Cina curatore della sezione Resilienza arte e paesaggio del Padiglione Italia alla XVII Biennale di Architettura di Venezia afferma: “L’obiettivo: a fine anno donare gli alberi alla città di Valencia, per contribuire alla ripresa dall’alluvione in un processo condiviso con la comunità locale”.

Successivamente il progetto uscirà dallo spazio museale arricchendosi di esemplari, oltre 100 alberi, e in autunno partirà per la partecipazione alla XIII Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona nell’ambito dell’evento di eco attivismo pop up green per poi concludere il suo viaggio a Valencia, a fine novembre 2025.

Piras sottolinea che a Valencia, stravolta dagli avvenimenti alluvionali del 2024, avverrà la messa a dimora delle piante come parte del piano di risanamento ambientale.

SOForest025”, Sant’Orsola Forest, è in collaborazione con Museo Sant’Orsola, col patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e del Parco dell’Asinara e il sostegno di Parma Agency Group e del gruppo AYAQ.

Dal 2017 LWCircus-Onlus lavora per la valorizzazione del paesaggio compromesso dal punto di vista ambientale, attraverso gli strumenti dell’inclusione sociale e dei linguaggi artistici. Ha già curato la sezione Resilienza arte e paesaggio del Padiglione Italia alla XVII Biennale di Architettura di Venezia, e ha partecipato alle ultime due edizioni della Biennale del Paesaggio di Barcellona e dal 2021 cura nel Parco dell’Asinara la BRAL, Biennale di Resilienza, Arte e Paesaggio.

Il progetto non è solo un gesto di attivismo climatico, ma permette anche di sperimentare quanto la riforestazione può migliorare la vita e lo stile di vita dei cittadini. Inoltre l’impronta ecologica di spostare le piante viene costantemente tenuta sotto controllo per capire quali e quanti sono i vantaggi che tale azione comporta.

Durante la serata presentato in anteprima il documentario “The Urban Green Migration, from Scarpa to Mies van der Rohe”, che segue l’omonimo progetto di LWCircus nella migrazione di una porzione di vegetazione mediterranea con 400 esemplari di palma nana.

Il Museo Sant’Orsola, gestito dalla fondazione no profit Fondation Artea Storia e diretto dalla curatrice Morgane Lucquet Laforgue è in fase di riqualificazione. Una parte dell’ex convento è prevista nel 2026. Il museo organizza mostre di artisti contemporanei e diventerà un nuovo centro culturale di arte contemporanea.

Info e prenotazioni: apiras.lwcircus@gmail.com, www.lwcircus.org

In foto: SOForest025, foto di Chiara Baldi